Jól ismeri a Fehér Házat: nyolc évet töltött ott el Barack Obama alelnökeként. Most minden valószínűség szerint az Egyesült Államok 46. elnöke lesz, és a mindenkori legidősebb politikusként, 78 évesen iktathatják be januárban e hivatalba. Kennedy után mindössze a második katolikus lehet a poszton, a '70-es években pedig a Balatonon töltötte a mézesheteit. Az ifjabb Joseph Robinette Biden portréja.

Édesapám és édesanyám is hitt abban: ha az Egyesült Államok alelnöke akarok lenni, akkor simán lehetek akár elnök is

– mondta egyszer az ifjabb Joseph Robinette Biden, aki

jövőre lehet is.

Minden valószínűség szerint ugyanis legyőzte Donald Trumpot, és immár megválasztott elnökként várhatja január 20-i beiktatását.

Volt, hogy eltartották

Ír, angol és francia származású, négygyermekes katolikus családban született 1942-ben, a pennsylvaniai Scrantonban. A Biden család anyagi hátterét illetően ellentmondásos történeteket olvasni: egyes források szegény, mások szerint dúsgazdag, tőkés családból származik. Mindkettőben van igazság, de az utóbbi áll közelebb a valósághoz. Önéletrajzi könyvében Biden azt írta, édesapja a legnagyobb jómódban nőtt fel, ahogy fogalmazott „vadászatokra járt, gyorsan hajtott és sűrűn utazott repülővel”. A családtól kapott bútorvállalkozása csődbe ment, ezért Biden életében valóban volt időszak, amikor apja bojlerszereléssel, autókereskedőként tartotta el.

Biden első feleségét, Neilia Huntert 24 évesen, a Bahamákon ismerte meg. 1966-ban házasodtak össze, majd két fiú- és egy lánygyermekük született. 1972-ben, pár nappal szenteste előtt azonban Neilia a három gyerekükkel karácsonyfáért indult, és autójukkal egy kamionnak ütköztek. Biden felesége és lányuk, Naomi, a kórházban életüket vesztették, két fiuk, Beau és Hunter súlyos sérülésekkel élték túl a balesetet.

Fotó: Andy Cross / Getty Images Hungary Joe Biden családjával, 2008-ban

Emlékiratai szerint Joe Biden mély depresszióba esett, 1975-ben azonban bátyja, Frank bemutatta egy angol szakos egyetemistának, Jill Jacobsnak. 1977-ben kötöttek házasságot, közös gyermekük, Ashley Blazer Biden négy évvel később született. Nászutukat Tom Lantos, magyar származású kongresszusi képviselő ötletére a Balatonon töltötték.

Sosem akartam polgármester lenni, mert az igazi munka, ott teljesíteni kell. Így lettem 36 éven át szenátor – mondta egyszer.

Biden már egész fiatalon ismerkedett a politikusszakmával, az általános iskolában és a középiskolában is diákköri képviselőnek választották meg. Az egyetemen történelem, politológia és angol szakon végzett, átlagos eredménnyel: az évfolyam 688 fős hallgatói rangsorában csak az 506. helyet érte el. Ezt követően jogot hallgatott és egy republikánus politikus ügyvédi irodájában dolgozott. Érdekes, hogy az 1960-as években egy delaware-i republikánus kormányzó kampányát támogatta.

1969-ben lépett be a Demokrata Pártba, majd 1972-ben Delaware állam szenátora lett. Ekkor vesztette el első feleségét és lánygyermekét, ám nem lépett vissza tisztségéből.

Szenátorként számos ellentmondásos törvényt megszavazott. A testület igazságügyi bizottságának tagjaként például támogatta azt az 1984-es szigorú jogszabályt, amely egyebek mellett a marihuána fogyasztásának büntethetőségét is jelentősen megemelte. Később támogatta a homoszexuálisok katonai szolgálatát tiltó törvényt, '96-ban pedig az azonos neműek házasságát tiltó rendelet mellett állt ki. Utóbbit 2015-ben a legfelsőbb bíróság megsemmisítette. Már fiatal szenátorként érdeklődött a diplomácia iránt, a hidegháború utolsó éveiben a tömegpusztító fegyverek leszereléséről tárgyalt Andrej Gromiko szovjet külügyminiszterrel.

Indult az 1988-as elnökválasztáson, a kampányban azonban plágiumbotrányokba keveredett. Először azzal vádolták, hogy ellopta Neil Kinnock, a brit Munkáspárt akkori vezetőjének egyik beszédét, később kiderült, hogy John F. Kennedytől – az eddigi egyetlen katolikus amerikai elnöktől – is hivatkozás nélkül kölcsönzött pár gondolatot.

Beszédeiben ráadásul többször túlzott korábban elért sikereivel kapcsolatban, megszépítette például egyetemi eredményeit. 1987 szeptemberében végül feladta a versenyt, néhány hónappal később pedig sztrókkal kórházba került. Megoperálták, pár hónappal később, 1988 májusában azonban komplikációk léptek fel, amiért újabb agyműtétet kellett rajta végrehajtani.

Hét hónap kényszerpihenő után visszatért a szenátusba, ahol több fontos posztot is betöltött. Az igazságügyi bizottságban a szervezett bűnözés elleni fellépés és a drogpolitika kialakításában vett részt, majd éveken át vezette a szenátus külügyi bizottságát. Országosan és a világban azonban az hozta meg számára az ismertséget, hogy 2008-ban Barack Obama az alelnökjelöltjévé választotta, sikeres kampányukat követően pedig nyolc éven át, 2009 és 2017 között volt a helyettese. A (különösen a külpolitikában) tapasztalt idős fehér férfi jól kiegészíti a fekete fiatalembert – ez volt az elképzelés.

A most zajló kampány során több cikk is visszautalt erre az időszakra. Bírálói szerint a demokrata elnökjelölt akkor építette fel azt a kiterjedt kapcsolatrendszert, amelyeknek köszönhetően Ukrajnában, Kínában a demokrata jelölt fia, Hunter Biden kötött jövedelmező üzleteket.

Orvosolt beszédhiba

Biden a húszas éveiben kezdett el erősen dadogni, amit azzal próbált orvosolni, hogy kitartóan szavalt a tükör előtt. A demokrata politikus ebben mérsékelt sikert ért el, enyhe beszédhibája mára védjegyévé vált. Kampányában felhasználta hibáját, több interjúban beszélt személyes harcával e tulajdonság ellen. A The New York Times véleménycikkében Biden szupererejének nevezték a dadogást, mondván: a jelölt ezzel is bizonyítja, hogy egy szörnyeteggel már megvívott élete során. De a beszédhibával küzdő fiatalokhoz is bátorítóan szólt, aminek volt eredménye. Százezrek nézték meg a videót, amelyben egy Biden-szimpatizáns, dadogó tinédzser köszönte meg a jótanácsokat.

A joviális úriember szerepére rájátszó demokrata politikus az évtizedek alatt igazi jelenséggé vált Washingtonban. A bidenizmus létező fogalom, az amerikai politikai szlengszótárban a konfliktuskerülés szinonimájává vált. De Biden arról is ismertté vált, hogy jól kijön az egyszerű emberekkel. Szenátori évtizedeiben naponta ingázott vonattal a delaware-i Wilmington és Washington között; a vasúttársaság nyomán ekkor érdemelte ki az Amtrak Joe ragadványnevet.

De annak a közegnek sem fordított hátat, ahonnan származott.

Remélem, nem ítélnek el miatta, de egy hamisítatlan szénbányász vagyok, a pennsylvaniai Scartonból.

– fogalmazott egyszer.