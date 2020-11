Hogyan szavazhatott egy Christiansen nevű asszony most Georgiában, ha egyszer májusban meghalt? Igazolja-e a számjegyek eloszlásának Benford-törvénye, hogy kívülről belenyúltak az amerikai választási eredményekbe? A csalásvádak alighanem túlélik Donald Trump elnökségét, a republikánus szavazók négyötöde nem hiszi, hogy a voksolás tisztességes volt. „A választási éjszakán nem született egyértelmű és végleges eredmény, és most sincs ilyen” – mondta az Indexnek Barry Casselman amerikai elemző.

Csaltak, mint a gép!

– mondják egyesek.

Soha nem volt tisztességesebB voksolás Amerikában!

– állítják mások.

E két szélsőség valamelyikét ismételgeti a – nemcsak amerikai – média egy része a múlt hét óta, amikor is alighanem eldőlt: Joe Biden, az elnök demokrata párti kihívója legyőzte Donald Trumpot.

Ma is kérdés: mennyivel és pontosan hogyan? A legfrissebb számítások szerint a végeredmény elektori szavazatokban 306:232 Biden javára, azaz éppen annyira verte meg az elnököt, mint Trump 2016-ban Hillary Clintont. Mostanra már Trump is elbizonytalanodott azzal kapcsolatban, kié is lesz januártól az új kormány...

Gogol köpönyegéből

Mindenesetre a csalásvádak lassabban oszlanak, mint a novemberi köd. Olyan visszaélésekről vagy szavazatszámlálást befolyásoló tényezőkről érkeztek jelentések és (ál)hírek, mint például hogy

tömegesen „holt lelkek” nevében voksoltak volna; levélszavazatot küldhettek vissza a nevükben;

olyanok szavaztak valamely államban, akik nem is ott laknak;

számos szavazólapon filctoll ütött át (utólag azt mondják, ez nem gond);

kívülről manipulálták az eredményt, ami – állítják egyesek – statisztikai módszerrel igazolható is (a számjegyek eloszlására vonatkozó Benford-törvény megbízhatóságáról itt végzett tényellenőrzést a Reuters);

volt, ahol a számlálók maguk töltögették a szavazólapokat.

VAGYIS: MINT A SZOVJET BON MOT-BAN: NEM AZ SZÁMÍT, HOGYAN VOKSOLTAK, HANEM HOGY KIK SZÁMOLJÁK.

A vádak mindenesetre nem erősítik a választások tisztaságába vetett bizalmat.

Felmérések szerint Trump republikánus szavazóinak négyötöde úgy véli,

Joe Biden nem legitim módon nyerte meg az elnökválasztást;

a választásokat elcsalták.

A vélt vagy valós visszaélésekkel kapcsolatban alighanem Andrew McCarthy volt ügyész találta fején a szöget, amikor a Fox News jobboldali hírcsatorna egy műsorában azt mondta:

Egy csomó ember egyszerűen elbeszél egymás mellett. Egyesek azt mondják, szemernyi csalás sem volt, míg mások azt, a csalások elsöprő mértéket öltöttek.

„MINDIG VAN CSALÁS A VÁLASZTÁSOKON. ATTÓL FÜGG, MENNYIT TUDSZ BIZONYÍTANI.”

Hivatalos eredmény ugyanis továbbra sincs, Biden várható győzelmét még mindig csak a nagy médiavállalatok (CNN, Fox, AP) elemzői vetítik ki, projektálják elektori szavazatokra. De csaknem teljes feldolgozottságnál az utoljára maradt négy kritikus állam közül Trump csak Észak-Karolinában nyerhetett, Georgiában – ahol kézi újraszámlálást rendeltek el – Biden 14 ezer, Nevadában 34 ezer, Pennsylvaniában pedig 63 ezer szavazattal vezet. Márpedig Trumpnak mindhárom államban nyernie kellene a győzelemhez.

2016-BAN CLINTON KISEBB KÜLÖNBSÉGEKNÉL IS VESZÍTETT.



Eljön az igazság pillanata

Rendkívüli időket élünk, rendkívüli elnökválasztás volt ez. Miért is lepődnénk meg azon, hogy megóvják az eredményt, és szükség van arra, hogy az összes legitim jogi lehetőséget kimerítsék? A választási éjszaka nem született egyértelmű és végleges eredmény, és most sincs ilyen.

– mondta az Indexnek Minneapolisból Barry Casselman amerikai elemző, hozzátéve:

...DE MAJD LESZ.

A Gogol Holt lelkekét idéző csalásvád a legelterjettebb, és zömmel a levélszavazatokhoz kapcsolódik. Idén a korábbinál egyébként is magasabb volt a részvételi arány a megszokottnál, több mint 150 millió amerikai voksolt. De a koronavírus miatt tömegek választották a járványügyi szempontból mindenképpen biztonságosabb levélszavazást, amellyel kapcsolatban Trump már a nyáron csalásveszélyre figyelmeztetett. A korábbi tapasztalatok alapján a postai úton leadott voksok rendszerint a demokratáknak kedveznek.

Alex Hemingway, a Magyarországon élő republikánusok vezetője ezzel kapcsolatban szeptemberben azt mondta az Indexnek:

Nem a külföldön élő távollévők szavazataival (absentee ballots) vagy az elővoksolásokkal van probléma. Ezek biztonságos szavazási módszerek. De egyes szövetségi államok tömegével küldenek ki szavazólapokat olyanok címére, akikről azt feltételezik, az adott címen élnek, pedig ez egyáltalán nem biztos. Az küldi vissza a lapot, aki csak akarja! Egyszer kiderülhet a turpisság, de akkor már késő.

Most, két hónappal később Tucker Carlson, a Fox News egyik arca a saját műsorában maró gúnnyal beszélt a szerinte tömeges levélcsalásról:

A (georgiai) szavazatok között az ellenőrök találnak majd egy olyan voksot, amelyet egy Deborah Jean Christiansen nevű nő adott le... Akik ismerték, szomorúak voltak, amikor májusban meghalt, most pedig meglepetéssel értesülhetnek róla, hogy regisztrálta magát a választásra, és leadta szavazatát, feltehetően Joe Bidenre. Bizonyos értelemben lélekemelő történet ez, a voksolás diadala a halál felett.

You’re fired! Még nem...

Mindenesetre pénteken a Trump-kampánycsapat óvásait három kulcsállamban – Pennsylvaniában, Arizonában és Michiganben – is elutasították, előző nap pedig vezető választási illetékesek egy csoportja kijelentette,

A MOSTANI VOLT A LEGBIZTONSÁGOSABB SZAVAZÁS AZ AMERIKAI TÖRTÉNELEMBEN.

Helyenként, így Michiganben Trump és a republikánusok az egyes államok demokrata vezetését kárhoztatták, de a The New York Times körkérdésére egyes republikánus illetékesek is azt mondták, nem tudnak csalásokról.

A választásbiztonsági illetékesek közös közleményét egyébként a belbiztonsági minisztérium egy infrastruktúra-biztonsági ügynöksége adta ki. A liberális New York-i lap azon élcelődik:

TRUMP NEM VÁGTA AZ ÜGYNÖKSÉGET VEZETŐ CHRISTOPHER KREBS FEJÉHEZ, AMIT RÉGEBBEN A TANONC CÍMŰ VALÓSÁGSHOW-BAN MINDENKIÉHEZ: YOU’RE FIRED! KI VAN RÚGVA!

De a New York Post legfrissebb híre szerint azért tett rá egy közvetett kísérletet...

(Borítókép: Donald Trump párti tüntető Philadelphiában egy nappal azután, hogy Joe Biden győzelmét hirdették ki az államban 2020. november 8-án. Fotó: Mark Makela / Reuters)