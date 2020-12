Az új elnök emberei: ők a Biden-kormány

A rátermettség mellett az is számít, hogy az ország vezetői tükrözzék a társadalom összetételét is, és megkülönböztetett figyelmet kapjanak a kisebbségek – ennek a liberális felfogásnak a jegyében áll össze a következő amerikai elnök, Joe Biden kormánya, amely jövő januárban kezdheti meg a munkáját.

Az elmúlt években a liberális kanadai kormányfő, Justin Trudeau kabinetje keltett világszerte feltűnést azzal, hogy olyanok kaptak benne helyet, mint

a súlyosan látássérült egykori paralimpikon, Carla Qualtrough vagy

Harjit Sajjan, volt alezredes, indiai születésű szikh .

Amerikában most

a demokrata párti joe Biden 12 fő jelöltje között mindössze három angolajkú, heteroszexuális férfi van. Elődje, Donald Trump távozó republikánus elnök kormányában ellenben 10 ilyen politikus szolgált ugyanezen a 12 poszton.

A nyár óta ismert, hogy a demokrata párti Biden Kamala Harris (56 éves) volt kaliforniai főállamügyészt, későbbi szenátort választotta alelnökjelöltjének. A leendő elnök helyettese jamaicai–indiai származású, és az Egyesült Államok első női alelnöke lesz majd.

Bár adminisztrációjának listája nem teljes, az elmúlt hetekben Biden egyre többeket kért fel, hogy töltsenek be miniszteri posztot a kormányában. Többen is Kaliforniából vagy New Yorkból, azaz olyan népes szövetségi államokból valók, ahol Biden elsöprő győzelmet aratott Trump felett, ketten pedig külföldön születtek. A jelölteket a szenátus is jóvá kell hogy hagyja a későbbiekben.

Máshonnan jól ismert nevek

A külügyminiszter, egyben pedig a Biden-adminisztráció Harris utáni rangidős tagja Antony Blinken (58), részben magyar zsidó származású New York-i diplomata lesz. Barack Obama elnöksége idején volt már külügyminiszter-helyettes, de dolgozott Joe Biden alelnöki kabinetjének élén is. Apja, Donald Blinken az 1990-es években budapesti amerikai nagykövet volt.

Pénzügyminiszternek Biden Janet Yellent (74), a lengyel zsidó New York-i családba született ismert közgazdászt kérte fel. Yellen 2014 és 2018 között az amerikai tartalékbank, a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve első női elnöke volt, de Trump nem jelölte egy második ciklusra is.

Belbiztonsági miniszternek Alejandro Mayorkas (61) készülhet fel; az amerikai Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal korábbi igazgatója Havannában látta meg a napvilágot, kubai zsidó szülők gyermekeként. Családjával együtt 1960-ban, Fidel Castro kommunista hatalomátvétele elől menekülve érkezett az Egyesült Államokba. Kaliforniában futott be jogászkarriert.

A védelmi miniszteri poszt várományosa Lloyd Austin (67); a négycsillagos nyugalmazott tábornok első fekete miniszterként állhat a világ első számú hadseregét irányító Pentagon élén. Az alabamai születésű katona ugyancsak első feketeként vezényelte a szárazföldi hadsereg központi parancsnokságát, a Centcomot. Betöltötte a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökhelyettesi tisztét, Irakban pedig az Új Hajnal-hadművelet utolsó parancsnoka volt.

Az új-mexikói laguna puebla törzshöz tartozó Deb Haaland (60) az Egyesült Államok történetében az első őslakos, indián származású szövetségi miniszternek készül. A demokrata képviselőnő a belügyminisztériumot kaphatja meg, amely csaknem hatszáz elismert őslakos törzzsel tartja a kapcsolatot.

Volt rivális és Obama egykori emberei

Pete Buttigieg (38) jelölése a közlekedési tárca élére két szempontból is érdekesség. Egyrészt a indianai South Bend középváros férfiházasságban élő volt polgármestere lesz az első nyíltan meleg amerikai miniszter. Az amerikai fülnek is különös vezetékneve az egykori haditengerész, az afganisztáni háború veteránjának máltai felmenőire utal. A másik érdekesség, hogy az év elején Buttigieg a leendő elnök egyik versenytársa volt a demokrata párti elnökjelöltségért folytatott küzdelemben. Biden azt mondta, Buttigieg elhunyt fiára, Beau-ra emlékezteti.

A mexikói származású, Mayorcashoz hasonlóan spanyolajkú Xavier Becerra (62) egészségügyi miniszternek készül a tomboló koronavírus-járvány közepette, amely már több mint 300 ezer emberéletet követelt az Egyesült Államokban. Becerra klasszikus politikusi pályát futott be, először Kaliforniában, majd Washingtonban.

Jennifer Granholm (61) az energiaügyi tárcát irányíthatja majd. A Kanadában született demokrata politikus korábban Michigan első női kormányzója, előtte pedig főállamügyésze volt.

Marcia Fudge (68), ohiói fekete képviselőnő az építésügyi és városfejlesztési miniszteri poszt várományosa. Washingtoni karrierje előtt pedig Warrensville Heights ohiói kisváros első fekete polgármesternője volt.

A minnesotai Denis McDonough (51) a 400 ezer (!) alkalmazottat foglalkoztató veteránügyi tárca gazdája lesz majd. Jól ismeri belülről a Fehér Házat, Barack Obama idején volt az elnök nemzetbiztonsági tanácsadójának helyettese, illetve a nemzetbiztonsági tanács titkára. McDonough is szerepel Blinkennel együtt azon a híres képen, amely 2011 májusában készült a Fehér Ház úgynevezett szituációs termében; ezen Obama és munkatársai döbbenten figyelik az Oszama bin Laden terroristavezér megölésére indított akció képeit.

Tom Vilsack (70) ugyancsak régi, ismert arc: egyrészt Barack Obama elnöksége idején állt már az agrártárca élén, ahová most Biden visszahívta. Másrészt a demokrata párton belül a vidéki Amerikát megjelenítő, egykori iowai kormányzó hajszál híján Hillary Clinton alelnökjelöltje lett 2016-ban.

De győztes csapathoz alighanem szívesebben csatlakozik...