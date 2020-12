Végjáték Washingtonban: Trump elszakadni látszik a valóságtól

Pánikolnak a fehér házi tisztségviselők Trump egyre szeszélyesebb viselkedése miatt – írja az Axios amerikai hírportál, több, a január 20-ig hivatalban lévő elnökkel szemben kritikus lappal egyetemben. A pánikra egy pénteki kabinetülés ad okot. Mások mellett a The New York Times beszámolója szerint Trump hivatalos tanácsadói üvöltözésig fajuló vitában csaptak össze az amerikai elnököt a választási eredmények valamilyen úton történő megsemmisítésére biztató, külsős támogatóival.

Az ülésen felmerült, hogy statáriumot vezessenek be, de az is, hogy egy különleges vizsgálóbizottságot hozzanak létre az állítólagos választási csalás kivizsgálására. Az Axios és a CNN is úgy véli:

Mindez arra utal, hogy Trumpnak rögeszméjévé vált a választási eredmény megváltoztatása, ami aggodalmat kelt kormányzati körökben, hogy elnöksége utolsó hónapjában milyen lépésekre szánhatja el magát.

Bukott tanácsadók és összeesküvéselmélet-hívők

Minden fokozott aggodalomra ad okot, amihez Sidney Powellnek köze van

– mondta a CNN-nek a műsorszoró egyik, az elnökhöz közeli forrása.

Powell a Trump-kampánycsapatban ügyvédként tevékenykedett, és annak ellenére, hogy az elektori kollégium is megerősítette Joe Biden győzelmét, a választási csalásról szóló narratíva kitartó támogatója.

Az ügyvédnő azzal vádolta meg a több államban szavazórendszereket értékesítő Dominion Voting Systems céget, hogy szavazógépei a Trumpra leadott voksokat Bidenre változtatta, amit a vállalat kategorikusan el is utasított. Powellnak ebből az állításából nőhetett ki az az ötlet, hogy elnöki rendelet útján foglalják le a szavazógépeket a csalás kivizsgálása érdekében. Az említett pénteki kabinetülésen szóba került Powell kinevezése annak a különleges vizsgálóbizottságnak az élére, amely kinyomozná az állítólagos csalásokat.

A pénteki találkozón jelen volt Michael Flynn korábbi nemzetbiztonsági tanácsadó is, aki ellen büntetőjogi eljárás zajlott, mert bevallottan hazudott a Szövetségi Nyomozó Irodának (FBI-nak) a 2016-os választáson történt orosz beavatkozás miatt indított nyomozásban. Flynn-t novemberben részesítette kegyelemben Trump, azóta pedig a választás elcsalását hirdetők egyik szereplőjévé nőtte ki magát.

A tábornok korábban felvetette: statáriumot kéne bevezetni, hogy a hadsereg felügyelet mellett újra le lehessen bonyolítani a novemberi választásokat. Ez az elképzelés pénteken is elhangzott, több fehér házi tisztviselő hitetlenkedésére.

Trumpnak látszólag rögeszméjévé váltak az eredmények megsemmisítésének földtől elrugaszkodott elképzelések – mondta a CNN-nek egy kormányzati forrásuk.

Hogy Trump egyre inkább azokra hallgat, akik reményt adnak neki a választási eredmény megfordításában, Steve Bannon, korábbi elnöki tanácsadó vasárnapi megnyilvánulása is utal. A szövetségi bűncselekmény elkövetésével vádolt Bannon állítása szerint ugyancsak azt javasolta a végnapjait élő elnöknek, hogy azonnal állítsa fel az említett vizsgálóbizottságot. Bannon, aki így feltehetően újra szerepet kapott Trump belső körében, kijelentette:

Trump sosem fogja elismerni Biden győzelmét, beiktatásán sem fog megjelenni.

Aki nem velem, az ellenem

Trump szembefordult mindenkivel, aki nem támogatja a választási eredmény megváltoztatására irányuló próbálkozásokat. Őket pedig, visszhangozva külsős tanácsadóit, köztük Powellt, gyengének és nem eléggé lojálisnak tartja – számol be hírlevelében az Axios. Az elnök célkeresztjébe mások mellett Mike Pence alelnök, Mark Meadows fehér házi kabinetfőnök, Pat Cipollone tanácsadó, Mitch McConnel, a republikánus párt szenátusi frakcióvezetője és Mike Pompeo külügyminiszter került.

A pénteki ülést előtt is voltak kisebb jelei annak, hogy az amerikai elnök befordult a saját világába, elnöki teendőit mellőzve arra összpontosít, hogy ne kelljen elhagynia a Fehér Házat.

Mike Pompeo külügyminiszter a múlt héten közölte: az amerikai kormányzati intézményeket és létfontosságú infrastrukturális számítógépes hálózatába történt betörés mögött Oroszország állhat.

A helyzet súlyos: szakértők szerint hónapokba fog telni, amíg kivizsgálják, mely hálózatok érintettek, illetve kiebrudalják az oda beszivárgott hekkereket.

Trump a bejelentést követően hallgatott, helyette a Twitteren bizonygatta, hogy ellopták tőle a választást. Másnap, szembefordulva saját külügyminiszterével, a közösségi hálón fejtette ki: a támadást az ellenséges média felnagyította, másrészt azért vádolják mindenütt Oroszországot, mert félnek bevallani, hogy Kína állhat az elkövetők mögött.

Hasonlóan szemléltető, – véli az Axios – hogy míg Mike Pence alelnök az Egyesült Államokban elindult védőoltáskampány keretében élő adásban beadatta a Pfizer vakcináját, az elnök távol maradt, és folytatta a választás elcsalásának bizonygatását a Twitteren.

Nem tud és nem akar veszíteni

A Politico hírlevele az utóbbi hetek fényében már azt fejtegette, hogy Trump közel került az idegösszeomláshoz. Az alkotmánybíróság elutasította a választási eredmények megsemmisítését kérő beadványát, az elektori kollégium megválasztotta Bident, és több, a megválasztott elnöknek szóló gratulációt halogató támogatója és beadta a derekát, egyúttal elismerve Trump vereségét.

Mindez pedig azt jelenti: vesztett.

Sosem volt olyan helyzetben, ahol vesztett és nem tudott kibújni belőle

– mondta a Politcónak az elnök unokahúga, a klinikai pszichológus Mary Trump, aki könyvben figyelmeztetett nagybátyja jellemének veszélyeire. Szerinte az elnök a családnevét kihasználva minden kudarcból valahogy mindig felfelé bukott. Ilyennel azonban még nem találkozott.

Hasonló helyzetbe a kilencvenes években került, amikor a csőd szélére jutott, miközben elvált első feleségétől, Ivana Trumptól. A Vanity Fair archívumában található, harminc évvel ezelőtti írás szerint Trump napokig ágyban maradt és a plafont bámulta. Mindezt azonban luxuskörülmények között a New York-i Trump Towerben, saját várának uraként.

Most viszont „kilakoltatás" elé néz a Fehér Házból, amit hatványozottan rosszul él meg, amit leginkább az idegei sínylenek meg – fogalmaz az amerikai lap a témát pedzegető hírlevelében. Természetesen nem osztja mindenki a véleményét, de Michael Cohen, Trump korábbi ügyvédje a Politicónak azt mondta: