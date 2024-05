Több mint egy tucat amerikai képviselő nyilatkozott névtelenül arról, hogy csaknem öt hónappal a 2024-es választások előtt már tapintható a feszültség az Egyesült Államok demokratái között. A párt egyes tagjai félelmet éreznek Joe Biden újraválasztási kilátásai miatt. Van, aki szerint az elnök bukása a demokrácia végét jelentheti. Donald Trump republikánus elnökjelölt fokozatosan behatol a demokrata államokba, a legtöbb kulcsállamban megelőzi az elnököt, miközben erős a verseny a finanszírozás tekintetében is.

Már a Demokrata Párt legfelsőbb szintjein is elterjedt a félelem Joe Biden amerikai elnök újraválasztási kilátásai miatt, még olyan tisztségviselők és stratégák körében is, akik korábban bizakodóan nyilatkoztak a közelgő Donald Trump elleni megméretésről – számolt be róla több mint egy tucat amerikai képviselő, akik szerint az amerikai demokraták között tapintható a feszültség közel öt hónappal a 2024-es választások előtt.

„Nem akarsz az az ember lenni, aki azt mondja, hogy el vagyunk ítélve, vagy a kampány rossz, vagy Biden hibázik. Senki sem akar az a személy lenni” – mondta egy, a Fehér Házzal szoros kapcsolatban álló, névtelenséget kérő demokrata forrás a Politicónak.

De Biden rossz közvélemény-kutatási eredményei és a választás tétje megteremti az aggodalmat. Ez nem arról szól, hogy »ó, Istenem, Mitt Romney elnök lehet«, hanem »ó, Istenem, a demokrácia véget érhet«

– nyilatkozta a forrás.

Donald Trump, az Egyesült Államok korábbi elnöke, republikánus elnökjelölt a legtöbb kulcsfontosságú államban megelőzi Joe Bident. Bár a készpénzállományban sokáig elmaradt az Egyesült Államok elnöke mögött, Trump adománygyűjtése a múlt hónapban 25 millió dollárral haladta meg az elnökét, és a floridai Palm Beach-en tartott rendezvényen rekordot jelentő 50,5 millió dollárt gyűjtött.

A Demokrata Párt egyik nagy adományozójának tanácsadója a támogatókkal megosztott listán csaknem két tucat okot sorolt fel, amiért Biden veszíthet, kezdve a bevándorlástól és a magas inflációtól az elnök koráig, Kamala Harris alelnök népszerűtlenségéig és az olyan harmadik párti jelöltek jelenlétéig, mint Robert F. Kennedy Jr. A tanácsadó hozzátette, „a lista, hogy miért tudnánk nyerni, olyan kicsi, hogy még a telefonomon sem kell tartanom”.

Még nincs minden veszve, Joe Biden felzárkózhat

Maura Healey, Massachusetts kormányzója növelte a nyomást az adományozókra, több száz fős kampányeseményekre hívta az elnököt Bostonba áprilisban. Az adománygyűjtő rendezvények, amelyeken Joe Biden Bostonban részt vett, várhatóan több mint 6 millió dollárt hoznak az elnök kampánya számára. Mindez azonban az állam kormányzója szerint nem elég.

„Azoknak, akik kinyitották a pénztárcájukat, köszönöm – mondta Healey, aki első ciklusát tölti a demokraták között. – Szeretnénk, ha még egy kicsit jobban kinyitnák, és több hazafit találnának – több hazafit, akik hisznek ebben az országban, akik felismerik és megértik a mostani kihívást.”

A kormányzó sürgető hangon kérte a nagy pénzadományozókból és helyi demokrata vezetőkből álló termet, hogy gondolkodjanak el hosszan és alaposan a választás tétjéről.

Az Egyesült Államok elnökének kampánysegítői és szövetségesei rámutattak néhány pozitív közvélemény-kutatásra is, többek között a kulcsterületeken, valamint felhívták a figyelmet Trump kampányának és infrastruktúrájának – beleértve a személyzetet, a szervezési programokat és a reklámokat – viszonylagos hiányára a kulcsállamokban.

A munka, amit minden nap végzünk a csatatérállamokban – hogy arról beszéljünk, hogy Biden elnök úr hogyan küzd a középosztályért a vállalati kapzsiság ellen, amely magasan tartja az árakat, és rávilágít Donald Trump Amerika-ellenes, bosszú- és megtorló kampányára és az abortusztilalomra – az a munka az, amely ismét bebiztosítja számunkra a Fehér Házat

– nyilatkozta névtelenül Joe Biden egyik kampánytanácsadója. Hangsúlyozta, az elnök csapata soha nem utalt arra, hogy Trump pere segítene – vagy ártana – az elnökjelöltnek.

„Olyan kampányt kell folytatnunk, ahol őszintén eljuttatjuk az üzenetet, hogy Donald Trump a 19. századba, Biden pedig a 21. századba visz minket” – mondta Dan Kildee, az Amerikai Egyesült Államok kongresszusi képviselője.

A demokrata kritikusok nehéz helyzetben vannak, nagy a harc New Yorkért

A kampány demokrata kritikusai – bár egyetértenek abban, hogy az abortusznak nyerő témának kell lennie – kijelentették, hogy kihívást jelent számukra, amikor el kell mondaniuk, hogy szerintük miért győz ismét Joe Biden.

Pete Giangreco, egy régi demokrata stratéga, aki több elnökválasztási kampányban is dolgozott úgy fogalmazott,

ha a verseny kérdése az, hogy »mi volt jobb, a 3,5 év Biden alatt vagy a négy év Trump alatt«, akkor ezt a hét minden napján, vasárnap pedig kétszeresen is elveszítjük.

A republikánus elnökjelölt megkezdte a behatolást New Yorkba, Kaliforniába és New Jerseybe – ahol a képviselőházi körzetek határozzák meg a kongresszus alsóházának ellenőrzését. Donald Trump harcot hirdetett a demokrata államok hivatalnokai ellen, kezdve a New York-i igazságszolgáltatással. Kaliforniába a menyét, Larát és egyik fiát, Ericet küldte, hogy „elrettentő példaként tartsák szemmel a nyugati part demokrata nehézsúlyú országát”.

A Siena College szerdán közzétett felmérése szerint Joe Biden mindössze 9 ponttal vezet Trump előtt New Yorkban – 47-38 százalékkal a regisztrált szavazók körében. Négy évvel ezelőtt Biden 23 ponttal nyerte az államot.

Az elnök a felmérésben lehatárolt minden demográfiai csoportban vesztésre áll – a fekete szavazók kivételével. A latinok 53 százaléka és a fehérek 54 százaléka jelezte, hogy kedvezőtlen a véleménye róla. Ebben a ciklusban a demokratáknak az ukrajnai háborúval és az Izrael és a Hamász közötti konfliktussal is meg kell küzdeniük, ami mélyen megosztotta soraikat, azonban egyes vélemények szerint Joe Biden esetleges bukását az infláció is okozhatja.

(Borítókép: Joe Biden amerikai elnök a Fehér Ház rózsakertjében 2024. május 14-én Washingtonban. Fotó: Win McNamee / Getty Images)