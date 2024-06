Donald Trump egyik ügyvédje azt mondta, hogy a volt amerikai elnök semmin sem fog változtatni a Fehér Házért folytatott harcán annak ellenére, hogy egy történelmi jelentőségű New York-i per után elítélték, és mind a 34 vádpontban bűnösnek találták. Alina Habba szerint Amerikának Trumpra van szüksége, aki ha kell, akkor a börtönből is megpályázza az elnöki széket.