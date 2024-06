David Corn szerint az, hogy a techvilág vezetői igyekeznek távol maradni a pártpolitikusok finanszírozásától mára a múlté. A híres amerikai elemző blogjában azt írta,

Az a felfogás, miszerint a felhasználók között egyenlő arányban lehetnek demokrata és republikánus szavazók már nem akadályozza a tech gurukat abban, hogy beálljanak egy párt mögé.

Az elemző arra is emlékeztetett, hogy Donald Trump júniusi elején azért utazott San Franciscóba, hogy 12 millió dollárt gyűjtsön össze a nagy kockázati tőkebefektetők által a technológiai vezetők számára szervezett adománygyűjtésen. Valamint megemlítette a jelenség úttörőjét, a PayPal alapító milliárdos Peter Thielt is, aki már 2016-ban is Trumpot támogatta.

De példaként említi az Intercom üzenetküldő cég vezérigazgatóját, Eoghan McCabe-t is, aki 2017-ben még elítélte a volt republikánus elnök tervét a muszlimok kitiltásáról, 2023-ban viszont úgy döntött, leállítja a Pride-ünnepségek támogatását és több más techcég vezetőjéhez hasonlóan ő is támogatja Trumpot „a háborúval, bevándorlással, kriptopénzekkel kapcsolatos politikája miatt” .

Az ATV David Corn blogját szemlézve azt írja, ez a szövetség azért is meglepő ,mert Donald Trumpot látványosan nem érdekli a technológia és az ezzel kapcsolatos fejlesztések. Emellett a mesterséges intelligenciáról sincs kiforrott véleménye. Ám tisztában van azzal, hogy az iparág vezetői jelentős tőkeerővel rendelkeznek, ami sokat segíthet neki az újraválasztási kampányában.