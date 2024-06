Donald J. Trump elnökségének ellenzői potenciális pereket terveznek arra az esetre, ha novemberben megválasztják, és esetleg tömeges deportálásokat hajt végre a bevándorlók körében, ahogyan azt megígérte. Az egyik csoport új könyvvizsgálót fogadott fel, hogy ellenálljon egy második Trump-kormányzat minden olyan kísérletének, amely az adóhivatalt rájuk küldi. A demokrata vezetésű állami kormányok még abortuszgyógyszereket is felhalmoznak – írja a témáról írt hosszú riportjában a The New York Times.

A demokrata tisztségviselők, progresszív aktivisták, megfigyelőcsoportok és volt republikánusok kiterjedt hálózata rendkívüli lépéseket tesz, hogy felkészüljön egy esetleges második Trump-elnökségre, amelyet az a félelem fűz össze, hogy Trump visszatérése a hatalomba komoly fenyegetést jelentene nemcsak a programjukra, hanem magára az amerikai demokráciára is.

Trump világossá tette, hogy semmibe veszi a törvényt, és teszteli rendszerünk határait

– mondta Joanna Lydgate, a States United Democracy Center, egy pártatlan demokráciafigyelő szervezet vezérigazgatója, amely mindkét párt állami tisztségviselőivel együttműködik.

Miközben a Legfelsőbb Bíróság csütörtökön elutasította a mifepriszton abortusztabletta szövetségi jóváhagyásának érvénytelenítésére tett kísérletet, a liberálisok attól tartanak, hogy egy új Trump-kormányzat visszavonhatja a jóváhagyást, vagy egy 19. században született törvényt alkalmazva kriminalizálhatja az abortusztabletta államhatárokon történő átküldését.

Az államok betáraznak az abortusztablettákból

Washington állam demokrata párti kormányzója, Jay Inslee azt mondta, hogy elég nagy mennyiségű mifepriszton tabletta áll rendelkezésre ahhoz, hogy államában a nők számára egy második Trump-kormányzat alatt is megmaradjon a hozzáférés. A készletet egy állami raktárban zárolták.

Fizikailag Washington államban van a készlet, tehát szövetségileg nem lehet betiltani a forgalmazását. Öt vagy hat év a lejárati idő. Még akár két Trump-kormányzatot is átvészelnénk

– mondta Inslee egy interjúban.

Minden választási évben szóba kerül, hogy mi történhet, ha a másik oldal nyeri a Fehér Házat. Az ilyen beszélgetések jellemzően a washingtoni pletykákra és a magánjellegű spekulációkra korlátozódtak, mivel az energia nagy része arra összpontosult, hogy segítsék a pártjukat a választások megnyerésében és a kívánságlistás politikai tervek kidolgozásában.

Ha Trump visszatér a hatalomba, nyíltan tervezi, hogy radikális változásokat vezet be – sokszor autoriter felhanggal. E tervek között szerepel az igazságügyi minisztérium felhasználása a bosszúállásra az ellenfelein, szövetségi rendfenntartó csapatok küldése a demokrata városokba, tömeges kitoloncolások, hatalmas táborok építése a bevándorlók fogvatartására, a köztisztviselők elbocsátásának és lojalistákkal való kicserélésének megkönnyítése, valamint a végrehajtóhatalom kiterjesztése és központosítása.

Ian Bassin, a Protect Democracy ügyvezető igazgatója szerint annak megtervezését, hogy miként lehet ellenállni egy ilyen menetrendnek, nem egy közönséges politikai vitának kell tekinteni, hanem az amerikai önkormányzat alapvető aspektusainak megvédésére irányuló erőfeszítésnek „egy törekvő autokratával szemben”.

Számos érintett centrista és baloldali csoport vezetője ragaszkodik ahhoz, hogy energiáikat elsősorban annak megakadályozására fordítsák, hogy Trump egyáltalán újra hatalomra kerüljön. Sokan óvakodnak attól is, hogy vészhelyzeti terveiket nyilvánosan megvitassák, mert attól tartanak, hogy ezzel azt jelzik, nem bíznak Biden elnök kampánykilátásaiban. Aggodalmukat fokozzák Biden alacsony népszerűségi mutatói és az, hogy a választást valószínűleg eldöntő államokban végzett közvélemény-kutatások szerint folyamatosan lemarad Trump mögött.

Trump és csatlósai egy autoriter tankönyvből játszanak. Most tehát demokráciabiztossá kell tennünk az intézményeinket és a közös értékeinket

– mondta Patrick Gaspard, a CAP Action Fund, a Center for American Progress liberális agytröszt politikai ága, a CAP Action Fund vezérigazgatója.

A Biden-kormányzat tavasszal egy sor rendeletet hozott, olyan határidővel, hogy biztosítsa, ezeket a szabályokat ne lehessen jövőre egy 1996-os törvény alapján hirtelen hatályon kívül helyezni, ha Trump megnyeri a választásokat, és a republikánusok átveszik a teljes ellenőrzést a kongresszusban. A kormányzat tisztviselői azonban általában vonakodtak a vészhelyzeti tervezésben részt venni, és ragaszkodtak ahhoz, hogy biztosak abban, hogy Biden megnyeri második ciklusát.

Steven Cheung, a Trump-kampány egyik szóvivője elítélte ezeket az erőfeszítéseket, mint amelyek célja, hogy megakadályozzák Trumpot abban, hogy legitim politikai programját végrehajtsa.

Számos csoport kezdte meg az együttműködést

A különböző csoportok, amelyek aggódnak amiatt, hogy mit jelenthet egy második Trump-elnökség, szintén elkezdtek azon gondolkodni, hogyan működjenek együtt.

A hét elején 50 országos és helyi bevándorlásjogi szervezet képviselői gyűltek össze egy Phoenix melletti szállodában egy háromnapos elvonulásra az Immigrant Movement Visioning Process nevű ernyőcsoport keretében. Két napig a „forgatókönyvtervezés” volt a napirenden. Kica Matos, a Nemzeti Bevándorlási Jogi Központ elnöke szerint ez a csoport májusban tartott négyórás online gyakorlatára épített.

A jövő hónapban pedig a Trump-ellenes konzervatív Principles First csoport és Norman Eisen –, aki a képviselőházi demokraták ügyvédje volt Trump első vádemelése idején, és segített az „autokrácia általi fenyegetettség nyomkövetőjében”, amely Trump terveire összpontosított – konferenciát szervez a New York Egyetemen Autokrácia Amerikában – figyelmeztetés és válasz címmel. Több tucat gyakorló szakembert és tudóst hívnak meg, hogy megvitassák, hogyan lehet világszerte ellenállni a tekintélyelvű vezetőknek – mondta Eisen.

Maurice Mitchell, a Working Families Party vezetője és a 2017-ben alakult progresszív koalíció, a Fight Back Table egyik társvezetője szerint a Trump programjával szembenálló aktivisták elsősorban azt próbálják megakadályozni, hogy a volt elnök győzzön. De azt is elmondta, hogy elhatározták, hogy felkészültek lesznek akkor is, ha újra átveszi a hatalmat.

(Borítókép: Donald Trump 2023. március 25-én. Fotó: Brandon Bell / Getty Images)