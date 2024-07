Itt az első jel, a visszalépésen gondolkodik Joe Biden

A múlt héten került sor Donald Trump és Joe Biden elnökjelölti vitájára, amelyen az utóbbi siralmas teljesítményt nyújtott. Az esemény után demokrata politikusok és még a The New York Times szerkesztősége is arra kérte az elnököt, hogy ne induljon újra a posztért. Most olyan hírek kaptak szárnyra, hogy Biden valóban fontolóra veheti a visszalépését, ha a következő napokban leszerepel. A Fehér Ház tagadja ezt az állítást.

Mint arról korábban beszámoltunk, múlt csütörtök este tartották Donald Trump és Joe Biden első 2024-es televíziós vitáját a CNN hírtelevízió stúdiójában. A CNN megrendelésére készült közvélemény-kutatás szerint a nézők 67 százaléka Donald Trumpot látta a vita győztesének. A regnáló elnök pedig még saját kampánycsapata szerint is nagyon rossz formában volt.

A The New York Times arról írt szerda délelőtt, hogy Joe Biden amerikai elnök kulcsfontosságú szövetségesének azt mondta: veszélyben lesz a jelöltsége, ha a következő napokban nem tudja meggyőzni a közvéleményt arról, hogy a múlt heti katasztrofális vitateljesítménye után is alkalmas a feladatra.

Szövetségese a lappal közölte: az újraválasztásért folytatott küzdelem még zajlik, és az elnök tisztában van azzal, hogy a következő időszakban jól kell szerepelnie a nyilvánosság előtt, különösen a pénteki interjún, amelyet az ABC News munkatársának ad majd. A lapnak nyilatkozó, neve elhallgatását kérő személy az elmúlt 24 órában beszélt az elnökkel.

Andrew Bates, a Fehér Ház szóvivője ugyanakkor azt mondta, hogy a jelentés „teljesen valótlan”. Biden egyik vezető tanácsadója – szintén névtelenséget kérve – közölte, hogy az elnök „nagyon is jól tudja, milyen politikai kihívással néz szembe”.

A The New York Times szerint ez az első nyilvánosságra került jel arra vonatkozóan, hogy az elnök komolyan fontolóra veszi a visszalépését.

Mint megírtuk, vezető demokrata politikusok szerint is jobb lenne, ha Biden félreállna, de a The New York Times szerkesztősége is arra kérte az elnököt, hogy lépjen vissza jelöltségtől.

Joe Biden elnézést kért

Az Egyesült Államok elnöke a botrányos szereplést az időeltolódással magyarázta, ugyanis a vita előtti két hétben többször is Európában járt. Joe Biden elismerte, hogy ez rossz döntés volt.

Nem hallgattam a stábomra [...] és aztán majdnem elaludtam a színpadon

– fogalmazott az elnök.

Hozzátette, hogy ez nem mentség, csupán magyarázat a történtekre. Az elnök ezután elnézést is kért a rossz szereplésért, és közölte: „kritikus” fontosságú, hogy megnyerje az idei elnökválasztást.

Amint arról az Index is beszámolt, a múlt heti amerikai elnökjelölti vita egyáltalán nem úgy alakult, ahogy azt Joe Biden és csapata elképzelte. A demokraták programpontjai helyett inkább a jelenlegi elnök mentális rátermettsége és egészségügyi alkalmassága vált kérdésessé. Joe Biden elnök a vitát rögtön egy baklövéssel kezdte, amikor azt állította, hogy 15 ezer munkahelyet teremtett, miközben a helyes szám 15 millió.

Biden egyébként halk, akadozó hangon és tátott szájjal, bámészkodó tekintettel lépett a színpadra. Néha nehezen tudta befejezni a gondolatait, és olyan kérdésekben, mint az abortusz, ahol a demokraták előnyben vannak, teret engedett ellenfelének. A vitát részletesen bemutattuk tudósításunkban. Friss cikkünkben pedig arról is írtunk, kik lehetnének esélyesek Biden elnök pozíciójára a demokraták közül.