Elcsesztem, hibáztam – mondta Joe Biden a vita után, majd orvoshoz fordult

Megfázással indokolja Joe Biden múlt heti televíziós vitán nyújtott gyenge teljesítményét a regnáló elnök stábja, aki az egészségügyi állapota miatt egy orvosi vizsgálaton is részt vett. Az elnöki szóvivők szerint Joe Biden jól van.

Joe Biden amerikai elnök arról számolt be a demokrata kormányzóknak a múlt heti vitán nyújtott siralmas teljesítménye után, hogy orvoshoz fordult, aki megnyugtatta az egészségügyi állapotát illetően.

A The Hill azonban felhívja a figyelmet arra az ellentmondásra, miszerint Karine Jean-Pierre, az elnöki hivatal szóvivője kedden még azt közölte, hogy Biden nem vett részt orvosi vizsgálaton február óta. Egy másik fehér házi szóvivő, Andrew Bates azonban azt mondta a lapnak, hogy az amerikai elnök a múlt heti vitát követően egy megfázás miatt valóban felkeresett egy orvost, aki megállapította, hogy Biden jól van, gyógyul.

Biden kampánycsapata szerint ugyanis az elnököt megfázása hátráltatta a vitában, ezért is lehetett, hogy nehezen tudta összefűzni a gondolatait vagy cáfolni Trump állítását

A regnáló elnök halk, akadozó hangon és tátott szájjal, bámészkodó tekintettel lépett a színpadra. Néha még a gondolatait is alig tudta befejezni. Teljesítménye még a demokraták körében is felébresztette a kétséget, hogy képes lesz-e második ciklusát is betölteni.

Korábban Biden stábja azzal magyarázta az elnök televíziós párbajban nyújtott szánalmas teljesítményét Donald Trumppal szemben, hogy a túlzott felkészítéssel kimerítették a demokrata jelöltet, továbbá az elnök délután 4 után már nem képes keményen dolgozni.

Bidennek rossz éjszakája volt

Biden egy csütörtöki wisconsini rádióinterjúban elismerte, hogy a vitában „megbicsaklott”.

Rossz éjszakám volt (...) elcsesztem. Hibáztam. De megtanultam az apámtól, hogy ha elesel, csak állj fel újra. És tudjátok, meg fogjuk nyerni a választást. Épp úgy meg fogjuk verni Donald Trumpot, mint 2020-ban

– mondta a regnáló elnök.

Az ország vezető médiumai közül néhányan, két képviselőházi demokrata képviselő és mások a vita nyomán felszólították Bident, hogy hagyja ott az elnökválasztási kampányt, és engedje, hogy egy másik demokrata vegye fel a harcot Trumppal.

Az elnök azzal érvelt, hogy a választókat nem kellene hogy elriassza a vitában nyújtott teljesítménye, inkább az eddigi eredményeit kellene értékelniük.

Nem volt jó a vitám. Ez 90 perc a színpadon. Nézzék meg, mit tettem 3 és fél év alatt

– érvelt Biden.

Az országos felmérések szerint továbbra is fej fej mellett halad az elnöki pozícióért folytatott harc. A The Hill/Decision Desk HQ felmérései szerint Trump 0,9 százalékponttal vezet Biden előtt.

Joe Biden korábbi, februári orvosi rutinvizsgálatának eredményéről az Index is beszámolt, akkor a Fehér Ház orvosa úgy nyilatkozott egy nyilvánosan is elérhető jelentésben, hogy az elnöknek korának megfelelő betegségei vannak, de erős, egészséges, valamint aktív. Az orvos még a mentális képességeket felmérő kognitív teszteket sem javasolta számára.

Joe Biden egyébként rendre csetlik-botlik és hozza magát kínos helyzetbe nyilatkozatai alkalmával is. Volt, hogy elesett vagy pedigbeverte a fejét egy helikopterbe. Legutóbb a szavakkal volt gondja, eltévesztette Rishi Sunak titulusát, vagy azt hagyta figyelmen kívül, hogymeghalt a brit királynő.