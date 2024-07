Újabb kínos baki Joe Bidentől: fekete elnöknek és nőnek nevezte magát

Sokakban megkérdőjeleződött Joe Biden amerikai elnök jelöltsége és alkalmassága, miután siralmas teljesítményt nyújtott a múlt héten megrendezett televíziós vitán. A Fehér Ház szerdán hivatalosan is cáfolta Joe Biden visszalépésének reális lehetőségét. Az elnök kampánycsapata szerint mindent megtesznek, hogy eloszlassák a kétségeket Joe Biden alkalmasságáról, és hogy visszaszerezzék a választók bizalmát.

Az amerikai elnök csütörtökön, az amerikai függetlenség napja alkalmából a philadelphiai Wurd csatornának adott interjút, ahol ismét sikerült kínos helyzetbe hoznia magát – írja az Independent.

Egyébként büszke vagyok arra, hogy, mint mondtam, én vagyok az első alelnök, az első fekete nő… aki egy fekete elnök mellett szolgál…

– fogalmazott a rádióinterjúban Joe Biden.

Az amerikai elnök nehezen találta a szavakat, miközben minden bizonnyal Kamala Harrisre, az első fekete női alelnökre, és Barack Obama kormányában eltöltött idejére próbált utalni. Joe Biden az utóbbi időben rendszeresen kínos helyzetbe hozza magát nyilatkozataival. Legutóbb szintén gondja volt a szavakkal, és eltévesztette Rishi Sunak titulusát, előtte pedig figyelmen kívül hagyta, hogy a brit királynő meghalt. Az amerikai elnöknek a koordinációs képességeivel is problémái akadtak. Előfordult, hogy a kamerák előtt elesett vagy beverte a fejét egy helikopterbe.

Fáradtsággal magyarázza rossz teljesítményét Joe Biden

Amint arról az Index is beszámolt, június 27-én, helyi idő szerint este tartották Donald Trump és Joe Biden első 2024-es televíziós vitáját a CNN hírtelevízió stúdiójában. A csatorna megrendelésére készült közvélemény-kutatás szerint a nézők 67 százaléka Donald Trumpot látta a vita győztesének.

A regnáló elnök halk, akadozó hangon és tátott szájjal, bámészkodó tekintettel lépett a színpadra. Néha még a gondolatait is alig tudta befejezni. Teljesítménye még a demokraták körében is felébresztette a kétséget, hogy képes lesz-e második ciklusát is betölteni.

Biden egy csütörtöki wisconsini rádióinterjúban elismerte, hogy a vitában „megbicsaklott”. Mint mondta: „Rossz éjszakám volt (…) elcsesztem. Hibáztam. De megtanultam az apámtól, hogy ha elesel, csak állj fel újra. És tudjátok, meg fogjuk nyerni a választást. Épp úgy meg fogjuk verni Donald Trumpot, mint 2020-ban.”

Az elnök ezután azzal érvelt, hogy a választókat nem kellene hogy elriassza a vitában nyújtott teljesítménye, inkább az eddigi eredményeit kellene értékelniük.