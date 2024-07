Joe Biden nem lép vissza az elnökjelöltségtől

Bárki, aki szerint nem kellene indulnom az elnökválasztáson, az induljon ellenem. Jelentkezzenek elnöknek, hívjanak ki – mondta Joe Biden hétfőn egy telefonos interjúban, amelyet az MSNBC tévécsatorna Morning Joe című műsorában adott váratlanul.

A regnáló elnök újfent kijelentette, hogy nem lép vissza az elnökjelöltségtől, annak ellenére, hogy több aggódó demokrata is ezt várná tőle. A regnáló elnök ugyanígy tett múlt pénteken is, amikor az ABC News országos televíziónak mondta el, hogy nem szándékozik visszalépni.

Biden meglepetésszerű megjelenése a műsorban része kampánycsapata azon erőfeszítéseinek, hogy az elnök felvegye a demokraták vezetőinek egyre erősödő felhívásaival szemben, hogy az elnök vonja vissza jelöltségét. Az aggódó és figyelmeztető hangok az elnök hétvégi kampánykörútja és Biden pénteken az ABC Newsnak adott interjúja után következett be. Pedig az elnök ezen a héten is a figyelem középpontjában lesz, főként a Washingtonban keddtől csütörtökig tartó NATO-csúcstalálkozó, és a hét végén következő további kampányutak miatt.

Biden a telefonos interjúban erősen támaszkodott arra a stratégiára, amelyet már korábban is bevetett, vagyis, hogy kritikusait »elitnek« állítja be, akik különböznek az átlag demokrata szavazóktól. És most már biztos vagyok benne, hogy ez így is van