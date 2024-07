Újabb hollywoodi sztár kérte Joe Biden visszalépését

Az elnökjelöltségtől való visszalépésre kérte Joe Bident a The New York Times című napilapban szerdán megjelent vendégcikkében George Clooney. Az amerikai színész szerint a hivatalban lévő amerikai elnökkel a Demokrata Párt nem nyerhet a republikánusok várható jelöltjével, Donald Trumppal szemben a novemberi elnökválasztáson.

George Clooney hangsúlyozta, hogy egész életében a Demokrata Párt támogatója volt, és szenátorként, alelnökként és elnökként is kedvelte Bident, aki nagyon sok csatát megnyert az utóbbi négy évben. Ugyanakkor a két leendő elnökjelölt június végi televíziós vitája után szerinte világossá vált, hogy az idővel folytatott küzdelmet Joe Biden nem fogja tudni megnyerni.

Az MTI szemléje szerint a színész kiemelte, számos szenátorral, kongresszusi taggal és kormányzóval tanácskozott az ügyről, és a magánbeszélgetések szintjén mindenki ezen a véleményen van, függetlenül attól, hogy ki mit mond a nyilvánosság előtt.

Homokba dughatjuk a fejünket, és imádkozhatunk a csodáért novemberben, vagy pedig kimondhatjuk az igazságot. Biden elnök talán fáradt volt, talán épp megfázással küzdött a vitán, de a Demokrata Párt vezetői nem tehetnek úgy, mintha 51 millió ember nem látta volna azt, amit láttunk

– tette hozzá a színész.

Megjegyezte, hogy egy második Trump-ciklus lehetősége annyira megriasztotta a Demokrata Párt szavazóit, hogy inkább figyelmen kívül hagytak minden intő jelet.

„Mi, demokrata pártiak eljutottunk oda, hogy visszatartjuk a lélegzetünket vagy inkább letekerjük a hangerőt, amikor az általunk nagyra becsült elnökünk épp lesétál az Air Force One lépcsőjén, vagy visszamegy a mikrofonhoz, hogy válaszoljon egy előre nem egyeztett kérdésre” – írta George Clooney, aki szerint a párt vezető tisztségviselőinek arra kellene kérnie az elnököt, hogy önként lépjen vissza a jelöltségtől.

„Joe Biden egy hős. Megmentette a demokráciát 2020-ban, és ezt újra meg kell tennie 2024-ben” – zárta cikkét a színész.

Egyre több híresség fordul el Joe Bidentől

A filmesek, írók és énekesek is szeretnék, ha másik elnökjelöltje lenne a Demokrata Pártnak. Hétfőn Stephen King író osztotta meg, hogy itt az ideje, hogy Joe Biden bejelentse, nem indul az újraválasztásért.

Kinghez nemrég csatlakozott Rob Reiner amerikai színész is, aki szintén a közösségi oldalán ment neki Bidennek. Reed Hastings, a Netflix társalapítója, Damon Lindelof producer és Abigail Disney dokumentumfilmes is visszalépésre szólította fel Bident. Az Oscar-díjas filmrendező, Michael Moore egyenesen odáig ment, hogy véleménye szerint a Demokrata Párt árt Bidennek, amiért ilyen idősen is kiteszik őt a kirakatba.

A hollywoodi sztárok többsége egyébként a vita előtt még teljes mellszélességgel támogatta Bident, nem csak szavakkal, de pénzzel is. Június 16-án, alig másfél héttel a botrányos vita előtt tartottak a Peacock Theaterben, Los Angelesben egy összejövetelt, amelyen olyan hírességek is ott voltak, mint George Clooney, Julia Roberts és Barbara Streisand. Több mint 30 millió dollárt gyűjtöttek össze Biden kampányára.