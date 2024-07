Donald Trump: Rögtön tudtam, hogy ez nagyon komoly

A Republikánus Párt jelölőgyűlésén állt először pódiumra Donald Trump egykori elnök, mióta múlt héten egy 20 éves merénylő egyik gyűlésén megpróbált végezni vele. Trump szerint élete pár centiméteren múlt, de szerinte az isteni gondviselés megmentette. Beszédében emellett kijelölte mozgalma élére utódját J.D. Vance személyében, illetve azt ígérte, ha megválasztják, minden amerikai elnöke lesz.

Cikkünk frissül!

Július 15-én hétfőn kezdődött és csütörtök este zárult a Republikánus Párt jelölőgyűlése, amit idén Wisconsin államban legnépesebb városában, Milwaukee-ban rendeztek. A küldöttek, a párttagok, a párthoz közelálló véleményvezérek és az újságírók azért gyűltek össze, hogy hivatalosan is elnökjelöltükké válasszák az előválasztásokat végig magabiztosan domináló egykori elnököt, Donald Trumpot, aki a jelölőgyűlés előtti merénylete óta először szólalt meg.

Trump a zárónapon, csütörtökön állt tartott beszédet (magyar idő szerint pénteken hajnali fél ötkor állt a pódiumra), ami kapcsán előzetesen azt ígérte, a merényletkísérlet miatt jóval visszafogottabb retorikát használ majd felszólalása során, Joe Biden amerikai elnök kritizálása helyett inkább az ország egyesítésére fog fókuszálni,

ugyanakkor miközben a többi felszólaló is szolidabb felszólalást ígért, ezt végül Trump se tartotta be teljes mértékben.

A korábbi elnök beszédének első részében valóban sokkal visszafogottabb hangot ütött meg, kitérve az ellene irányuló merényletre, ígéretet téve az Egyesült Államok egyesítésére, illetve pár szakpolitikai tervét is felvázolta, azonban több esetben is a valóságot meghajlítva támadta a demokratákat és Joe Biden amerikai elnököt – utóbbi nevét mindössze egyszer említette, akkor is olyan kontextusban, hogy szerinte a 10 legrosszabb amerikai elnök együtt nem végzett olyan rossz munkát, mint Biden.

Trump beszélt a merényletről – ígérete szerint először és utoljára

A republikánus elnökjelölt beszédét azzal kezdte, hogy megköszönte és elfogadta a jelölését, majd először arról beszélt, hogy amennyiben megválasztják elnöknek is, ő minden amerikai elnöke szeretne lenni. Ezután rögtön az ellene irányuló merényletről beszélt, amit úgy harangozott be, hogy többször nem fog róla beszélni, mert elmondása szerint túl fájdalmas élmény ez számára.

A merénylet kapcsán visszaemlékezett, hogy épp egy erőteljes, boldog beszédet tartott, az előző Trump-adminisztráció illegális migráció elleni fellépéséről, amikor egy hangos süvítő hangot hallott, majd azt érezte, hogy valami eltalálta a jobb fülét.

A korábbi elnök szerint amiatt maradt életben, mert épp a lövés pillanatában fordította el a fejét, hogy a gyűlésén kivetített adatokra ránézzen, majd amikor érezte, hogy vérzik a füle, rögtön a földre bukott.

Rögtön tudtam, hogy ez nagyon komoly, hogy támadás alatt állunk

– fogalmazott Trump, aki emiatt rögtön a földre vetette magát, miközben a titkosszolgálat ügynökei körbevették őt, akiknek ezúton is megköszönte bátor munkájukat. Elmondása szerint biztonságban érezte magát, mert szerinte Isten is az ő oldalán áll.

A titkosszolgálat mellett megköszönte a tömegnek is a bátorságát, úgy emlékezett vissza, hogy a tömeg nem mozdult, mert szerinte a gyűlésre ellátogatók tudták, hogy komoly a helyzet és őt akarták védeni, emiatt többen bátran mutattak is a merénylő felé.

A republikánus elnökjelölt szerint ma nem kéne a jelölőgyűlésen állnia, hiszen centimétereken múlott az élete,

majd rájátszva a Republikánus Párt szavazói között sokaknak messiásnak tartott szerepére, elmondta, hogy Isten kegyelme miatt áll itt, és szerinte elképzelhető, hogy a gondviselés mentette meg.

A beszédének ezen részét azzal zárta, hogy megemlékezett Corey Comperatore-ról, a merénylet egyetlen áldozatáról, akinek tiszteletére egyperces néma csendet is tartottak, illetve az ő tűzoltóruházatát is a színpadra hozták, sisakját pedig Trump meg is csókolta.

A republikánus elnökjelölt hosszú percekig méltatta az egykori tűzoltót, aki a gyűlésen családját védte, amikor a lövések eldörrentek, emellett elmondta, az elmúlt napokban 6,3 millió dollárt gyűjtöttek össze özvegyének és a két másik sérült családjai számára, akik tudomása szerint fel fognak épülni – a tömeg ezt egy hosszú tapssal honorálta.