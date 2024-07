Joe Biden az elmúlt napokban állítólag egyre nyitottabbá vált arra, hogy meghallgassa azokat az érveket, amelyek szerint félre kellene állnia a demokraták elnökjelöltjeként, és Nancy Pelosi volt házelnök állítólag azt mondta demokrata kollégáinak, hogy hamarosan meg lehetne győzni arról, hogy hagyja ott a versenyt – írta meg a The Guardian.

A lap arról is beszámol, hogy Pelosi kiemelt szerepet vállalt abban, hogy a képviselőházi demokraták üzeneteket juttassanak el a Fehér Házba, továbbítva azokat az aggodalmakat, amelyek szerint Biden képtelen legyőzni Donald Trumpot novemberben, és azt mondta, hogy szerinte Biden közel áll ahhoz, hogy meghozza a döntést a kampánya befejezéséről.

Széles körben jelentették, hogy Pelosi fokozza a Bidenre gyakorolt nyomást, hogy adja fel újraválasztási jelöltségét, miután a múlt szombati, Trump ellen elkövetett sikertelen merényletet követően rövid szünet következett be, amelyre az elnök egy sor, nyugalomra felszólító, tekintélyt parancsoló nyilatkozattal reagált.

Bár továbbra is kitart amellett, hogy ő lesz a párt jelöltje novemberben, Biden állítólag elkezdett kérdezősködni a negatív közvélemény-kutatási adatokról, és arról, hogy az alelnök, Kamala Harris, akit visszalépése esetén a helyére esélyesnek tartanak, jobban áll-e. A lehetséges újragondolásra utaló jelek azt követően merültek fel, hogy Biden szerdán pozitív lett a Covid–19 tesztje, ami miatt több napra elszigetelődött, és megszakította nevadai kampányát, amely része volt annak a törekvésnek, hogy megmutassa: jelöltsége nagyon is él.

A nyomás fokozódik

A The Guardian szerint Joe Biden újabb nyomással néz szembe, hogy lépjen vissza, miközben a demokraták szakadása egyre szélesedik. Ez egybeesik a friss közvélemény-kutatási adatokkal is, amelyek azt mutatják, hogy most két ponttal lemaradt Trump mögött Virginiában, egy olyan államban, amelyet 2020-ban 10 ponttal nyert meg, ebben pedig közrejátszik, hogy a kulcsfontosságú demokraták, köztük Barack Obama, most úgy vélik, hogy vissza kellene lépnie.

Az Emerson College Polling/Hill felmérése szerint Trump 45 százalékkal vezet Biden 43 százalékával szemben, ami a hibahatáron belül van, de összhangban van más felmérésekkel, amelyek azt mutatják, hogy

Biden támogatottsága csökkent a billegő államokban a múlt havi atlantai vitán mutatott katasztrofális szereplése óta.

Joe Biden legalább már megofntolja a félreállás lehetőségét, amely a demokraták szerint nagy változást jelent ahhoz az állásponthoz képest, amelyet a múlt heti washingtoni NATO-csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatóján képviselt, amikor azt mondta az újságíróknak, hogy csak akkor lépne vissza, ha a közvélemény-kutatási adatok azt mutatnák, hogy „nincs esélye a győzelemre”.

Hajlandósága, hogy meghallgassa az ellenérveket, azután következett be, hogy Chuck Schumer, a szenátus többségi vezetője és Hakeem Jeffries, a képviselőház demokrata vezetője állítólag azt mondták neki, hogy az ország érdeke az lenne, ha félreállna – jelentette az ABC. Schumer „üres spekulációnak” nevezte a Bidennel az elnök delaware-i otthonában múlt hétvégén tartott találkozójáról szóló jelentést, de nem tagadta annak tartalmát.

A szenátusi vezető közbelépése nyilvánvalóan hozzájárult ahhoz, hogy a Demokratikus Nemzeti Bizottság késleltette a küldöttek korai elektronikus listázását, amely a jövő héten kezdődött volna, és amelynek célja az lett volna, hogy Biden még a jövő hónapban Chicagóban tartandó pártkongresszus előtt biztosítsa a jelölést. A név szerinti szavazást legalább egy héttel elhalasztották, így a jelölt indulását ellenző erők több időt kaptak a szervezkedésre.

Már Obama is aggódik

Pelosi egy közelmúltbeli beszélgetés alkalmával azt is közölte Bidennel, hogy a felmérések szerint nem tudja legyőzni Trumpot, és a CNN szerint tönkreteheti a demokraták esélyeit arra, hogy novemberben visszaszerezzék a kamarát. Biden állítólag visszavágott a beszélgetéskor, és ragaszkodott ahhoz – ahogyan azt már több, más demokratákkal folytatott Zoom-ülésen is tette –, hogy látott olyan közvélemény-kutatási adatokat, amelyek szerint győzni tudna.

Nem tudni, hogy Pelosi felszólította-e az elnököt, hogy álljon félre.

Adam Schiff, a kaliforniai képviselő lemondásra szólította fel Bident, Schiff pedig közismerten közel áll Pelosihoz. „A házelnök nem akarja felszólítani, hogy mondjon le, de mindent meg fog tenni, hogy ez megtörténjen” – jelentette a Politico egy Pelosi-szövetséges szerint.

A The Washington Post csütörtöki beszámolója szerint Obama – akinek Biden alelnökként szolgált – az elmúlt napokban azt mondta szövetségeseinek, hogy

Biden újraválasztásának esélye jelentősen csökkent, és hogy újra kell gondolnia kampánya életképességét.

Obama a június 27-i vita óta mindössze egyszer beszélt Bidennel, de állítólag Pelosi és ő négyszemközt, telefonon megosztották egymással aggodalmaikat. A volt elnök kezdetben közvetlenül a vita után twitteren támogatásáról biztosította Bident.

Egy másik kulcsfontosságú, Jamie Raskin marylandi képviselő – aki vezető szerepet játszott a január 6-i, az amerikai Capitolium elleni támadást kivizsgáló képviselőházi bizottságban – is csatlakozott a elégedetlenekhez. Július 6-án négyoldalas levelet küldött Bidennek, amelyben egy fáradt baseball-játékoshoz hasonlította őt, és arra kérte, hogy konzultáljon a demokratatársaival arról, hogy folytassa-e a kampányát – írta a The New York Times.

Nem szégyen meghajolni a többség akarata előtt, amikor a karod elfáradt, és a csapat számára valódi veszélyt jelent, ha figyelmen kívül hagyod a statisztikákat

– írta Raskin, és összehasonlítást vont a Boston Red Sox egyik dobójával, Pedro Martinezzel, akinek fáradt állapota miatt csapata elbukta a 2003-as World Series-beli részvételt.

Pénz nélkül nem megy

Egy másik baljós jel Biden számára, hogy Jeffrey Katzenberg, az elnök egyik legfőbb tanácsadója és kampányának társelnöke közölte vele, hogy az adományozók már nem adnak pénzt a kampányának.

Egy Biden-tanácsadó a New York Timesnak elmondta, hogy a visszalépésről szóló döntés három tényezőn – a közvélemény-kutatásokon, a pénzen és azon, hogy mely államok vannak még játékban – múlik. „Mindhárom rossz irányba mozdult el Biden számára” – mondta.

Miközben csütörtökön felerősödtek az újabb találgatások Biden gondolkodásáról, támogatói továbbra is ragaszkodtak ahhoz, hogy álláspontja változatlan maradjon.

Amikor arról van szó, hogy nyitott-e vagy fogékony-e minderre, nézzék, az elnök többször is kijelentette, hogy marad a versenyben

– mondta Quentin Fulks, Biden kampányának helyettes menedzsere a Milwaukee-ban zajló republikánus nemzeti kongresszus mellett újságíróknak.

„A kampányunk nem dolgoz fel semmilyen forgatókönyvet, amelyben Biden elnök nem áll a lista élén” – tette hozzá.