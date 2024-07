Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a Demokrata Párt nem a jelenleg regnáló 81 éves Joe Bidennel az élén fut neki a novemberi választásoknak. A jelenlegi amerikai elnök a politikai életben maradásért küzd, amiért a három héttel ezelőtti vitán rendkívül rosszul szerepelt. Egyre inkább úgy tűnik, hogy végül vissza kell lépnie az elnökjelöltségtől, és már ennek megvalósításán tanakodnak az elnök szűk körében is.

Nehéz hónapokon van túl Joe Biden amerikai elnök. Már a 2020-as elnökválasztás alkalmával is téma volt mentális állapota, és sokan akkor úgy gondolták, hogy nem lenne képes legyőzni Donald Trumpot, majd pedig vezetni az országot, ám a Trump elleni vitán helytállt, és végül az amerikaiak többsége is bizalmat szavazott neki.

Elnöksége alatt egy-egy hibás kijelentése vagy akár félrelépései miatt visszatérő elem volt a kora és a mentális képességeinek hanyatlása, azonban az elmúlt szűk egy hónapban vált olyan erőteljes témává, hogy most már párttársai is arról győzködik a nyilvánosságban Bident, hogy lépjen vissza az elnökjelöltségtől.

Az utóbbi hetekben pedig egyre több prominens demokrata kéri arra az elnököt, hogy vonuljon vissza, köztük a párt politikáját évtizedekig házelnökként meghatározó Nancy Pelosi képviselő, Hakeem Jeffries, a képviselőházi demokrata frakció vezetője, vagy a szenátusi demokraták vezetője, Chuck Schurmer.

Most úgy tűnik, a demokraták kérése hallgató fülekre talált Biden családjánál. Az NBC ugyanis arról számolt be két, az elnök családjához köthető közeli forrásra hivatkozva, hogy már Joe Biden családtagjai is elkezdtek beszélni a kilépési stratégiájáról,

tehát arról, hogy Biden mikor, hol és miként jelenthetné be visszalépését az elnökjelöltségtől.

A tévécsatorna úgy értesült, hogy az elnök családtagjai már konkrét tervekről beszéltek azzal kapcsolatban, hogy miként szállhatna ki a versenyből. De – mint a csatorna közölte – rajtuk kívül Joe Biden legközelebbi tanácsadói is tárgyalnak már erről. Az NBC forrásai úgy nyilatkoztak a csatornának: e beszélgetéseken többnyire Biden családjáról, az ország stabilitásáról és arról esik szó, hogy a kampány milyen hatással van a 81 éves elnök egészségére.

Napokon belül megtörténhet?

Az elnökhöz közel álló tanácsadók és szövetségesek egyébként arra számítanak, hogy amennyiben Biden valóban visszalép, akkor az a következő napokban történhet meg. De konkrét időpont még nincs.

Jelenleg azt se tudjuk, hogy holnap mit fogunk csinálni

– fogalmazott egy, a Biden családhoz közel álló személy a csatornának.

A tévécsatorna az értesüléseivel kapcsolatosan kérdéseket intézett a Fehér Házhoz, azonban Andrew Bates szóvivő kacsának nevezte az értesüléseket, és a visszalépés sosem fog felmerülni. Szerinte a források nem állhatnak közel a családhoz és be fog bizonyosodni, hogy tévednek.

Joe Biden kampányfőnöke, Jen O'Malley Dillon pedig pénteken azt nyilatkozta, hogy ugyan volt pár botlás a kampány során, de Biden még mindig versenyben van, és a visszalépését követelők nem a többséget képviselik.

Az, hogy Biden családja és tanácsadói köre állítólag már a kilépési stratégiáról beszél, nagy fejlemény ahhoz képest, hogy a hétfő este adott interjújában az elnök még száz százalékig kitartott amellett, hogy versenyben marad, mondván, ő az egyedüli, aki valaha legyőzte Trumpot, emellett pedig 2020-ban ígért programját még nem sikerült teljesítenie, tennivalója így pedig lenne, amennyiben novemberben megnyerné az elnökválasztást.

Egyre nehezebb helyzetben az elnök

Azonban Biden nincs könnyű helyzetben. Csapata hiába tervezhetett úgy, hogy a Trump elleni merénylet, illetve az e heti republikánus jelölőgyűlés elveszi majd a média figyelmet a visszalépését követelő vitáról, azonban ez nem történt így.

Sőt, az elnök helyzetét nehezíti, hogy nemcsak párttársai, hanem a kampányát pénzügyileg támogatók is aggódnak, hogy a 81 éves politikus novemberben elveszítené a választásokat Trumppal szemben, ráadásul miközben a Szenátusban jelenleg valószínűbb, hogy a republikánusok szerzik meg a többséget – számukra kedvezőbb államokban tartanak idén választásokat –, addig a gyenge elnökjelölti kampány miatt akár a képviselőház is odalehet a demokratáknak, azaz kevés kontrolljuk sem lenne egy Trump vezette Fehér Házzal szemben.

Ráadásul a Trump elleni merénylet után a Bident kritizáló demokrata hangok nem hallgattak el, hanem még inkább felerősödött az aggodalom egy esetleges vereség miatt.

Hiszen a demokraták azt látják, hogy a június 13-i merénylet után az ezen a héten tartott jelölőgyűlésen a Republikánus Párt teljesen beállt Trump mögé, és a merénylet óta még jobban összezárnak, addig ők továbbra is arról vitatkoznak, Biden képes lehet-e legyőzni Trumpot, és újabb négy évig vezetni az országot.

Mint fentebb megjegyeztük, Biden mentális állapota már a 2020-as elnökválasztás során is téma volt, ám akkor épp a vitákon nyújtott erős teljesítményei miatt nemcsak a demokraták, hanem az amerikaiak többségének is elnyerte a bizalmát. Azonban idén az első, június 27-én rendezett vitán a demokrata elnök rendkívül gyengén szerepelt, és nagyon alulmaradt Trumppal szemben.

Joe Biden a vitán gyakran belegabalyodott saját gondolataiba, és például olyan kijelentéseket tett, hogy a még alelnöksége idején kidolgozott állami egészségügyi biztosítást nem megmenteni, hanem eltörölnie sikerült, de még a demokraták egyik legerősebb kampánytémája, az abortusz kapcsán feltett kérdésre is úgy válaszolt, hogy azzal a vita témáját átterelte a párt számára legkedvezőtlenebbre, a migráció kérdésére, így főműsoridőben több millió amerikai láthatta, hogy a 81 éves elnök mentális állapota hanyatlik.

Biden kezében a kulcs

Egyébként Bident jogilag nem kötelezhetik a visszalépésre: a hivatalban lévő elnök az idén tartott előválasztás során elnyerte a jelöléséhez szükséges delegáltak számát, így

csakis Bidentől függ, megpróbálkozik-e legyőzni a kutatásokban jelenleg nála jobban álló Trumpot.

Amennyiben Biden úgy dönt, hogy nem indul, abban az esetben két lehetősége van: vagy kijelöl maga helyett valakit, akit támogat, és akkor a Biden-delegáltaknak rájuk kell szavaznia, vagy pedig ún. nyílt jelölőgyűlést tartanak, azaz Biden felmenti a delegáltakat attól, hogy rá szavazzanak, és a gyűlésen bárki előléphet jelöltként, akikről aztán az immáron szabad mandátummal rendelkező delegáltak szavaznak.