Joe Biden televíziós nyilatkozatban magyarázza el, miért lépett vissza

Negatív Joe Biden koronavírustesztje, és elmúltak a tünetei – számolt be az elnök orvosa kedden, miután a Fehér Ház bejelentette, hogy az elnök visszatér Washingtonba. A hivatal egyben azt is közölte, hogy Joe Biden szerdán televíziós nyilatkozatot tesz, amelyben az elnökjelölti küzdelemből való visszalépéséről is tájékoztatást ad.

Kedden Kamala Harris alelnök, a demokraták nem hivatalos új elnökjelöltje, úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint Joe Biden jelenleg alkalmas az elnöki feladatai ellátására.

A Fehér Ház szóvivője, Karine Jean-Pierre pedig egy televíziós interjúban hangoztatta, hogy Joe Biden „készen áll az ország vezetésének folytatására”, és egyben visszautasította az elnök lemondására vonatkozó, a Republikánus Párt vezető politikusai felől érkező felszólításokat.

Az izraeli miniszterelnökkel találkozik

Kormányzati tisztségviselők kedden azt közölték, hogy a tervek szerint Joe Biden csütörtökön találkozik Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, aki hétfőn érkezett Washingtonba.

Az izraeli kormányfő szerdán a Kongresszus két házának együttes ülésén mond beszédet republikánus és demokrata kongresszusi vezetők meghívására, amelyen ugyanakkor Kamala Harris alelnök, egyben a szenátus hivatalos elnöke nem vesz részt.

A döntést élesen kritizálta Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke, aki az izraeli miniszterelnök felszólalását kezdeményezte. A konzervatív politikus keddi sajtótájékoztatóján Kamala Harrishez intézve szavait úgy fogalmazott, „nem fest jól”, hogy a „szabad világ vezetője” akar lenni, de nem képes arra, hogy ott üljön a pódiumon, amikor az Egyesült Államok legfontosabb stratégiai szövetségesének vezetője van jelen a teremben – írta az MTI.