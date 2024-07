Kamala Harris kampányát egy hét alatt 200 millió dollárral támogatták

Kamala Harris választási kampánya egy hét alatt 200 millió dollárnyi támogatáshoz jutott – közölte az alelnök és nem hivatalos demokrata elnökjelölt kampányigazgató-helyettese vasárnap az MTI híradása szerint.

Rob Flaherty az X közösségi oldalon megjelent közleménye szerint július 21-ét követően, amikor Joe Biden visszalépett a választási indulástól és Kamala Harrist ajánlotta maga helyett, 170 ezren jelentkeztek önkéntes kampányaktivistaként. A kampányvezető illetékes azt is hozzátette, hogy a 200 millió dollár kétharmada új adományozótól érkezett.

A demokrata kampánytámogatások beérkezése Joe Biden politikai támogatottságának csökkenésével párhuzamosan július első felében lelassult, ennek adott új lendületet az új jelölt színrelépése.

Donald Trump kampánystábja július elején tette közzé a felajánlásokat, ami szerint áprilistól június végéig 331 millió dollárt gyűjtöttek, és a hónap elején 284,9 millió dollár, választási célokra fordítható pénzeszközzel rendelkeztek.

A harc egyre kiélezettebb

A republikánusok és demokraták közti választási küzdelem kiéleződését mutatják a Joe Biden visszalépését követő héten készült közvélemény-kutatások is.

Szombaton hozták nyilvánosságra a Fox News által megrendelt kutatást, amely azt mutatja, hogy az elnökválasztás kimenetele szempontjából kritikusan fontos államok közül Michiganben és Pennsylvaniában 49-49 százalék a két nagy párt jelöltjének támogatottsága, míg a szintén fontos Wisconsinban Donald Trump egy százalékponttal vezet; a jelenleg demokrata vezetésű Minnesota államban Kamala Harris 6 százalékpontos vezetését mérték a kutatók.

A The Wall Street Journal napilap által megrendelt, pénteken kiadott felmérés szerint országosan Donald Trump 49, míg Kamala Harris 47 százalékos támogatottsággal rendelkezik. A demokrata szavazók 81 százaléka ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy lelkesen támogatja pártja várható új jelöltjét. Joe Biden jelöltsége iránt a demokrata párti szavazók 37 százaléka mutatott érdeklődést – derül ki a The Wall Street Journal korábbi felméréséből.

Pénteken jelent meg a Forbes által megrendelt közvélemény-kutatás eredménye is, ami 51–49 arányú vezetést mutat Donald Trump javára; a The New York Times megrendelésére készült és csütörtökön kiadott kutatás szerint Donald Trump 48 százalékos támogatottságával áll szemben Kamala Harris 47 százaléka.