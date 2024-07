Donald Trump megszólalt, jöhet az újabb elnökjelölti vita?

Donald Trump republikánus elnökjelölt közölte, hogy „valószínűleg” le fog ülni vitázni Kamala Harris alelnökkel, amennyiben hivatalosan is a demokraták elnökjelöltjévé válik. Ugyanakkor azt is megjegyezte: lenne érve amellett, hogy miért ne üljön le vitázni vele.

Donald Trump június végén már vitázott Joe Bidennel, és részben ennek lett a következménye az, hogy mostanra a demokrata elnök visszalépett a versenytől. Ugyanakkor egy másik vitájuk is tervben lett volna, amire szeptember 10-én került volna sor az ABC News csatornáján.

A republikánus jelöltet most a Fox News műsorvezetője, Laura Ingraham kérdezte meg nemrég, hogy hajlandó lenne-e leülni egy újabb vitára, ezúttal már Kamala Harrisszel.

A válasz igen, valószínűleg fogok vitázni vele

– válaszolta Donald Trump a The Hill szerint.

Nem sokkal később azonban amellett hozott fel néhány érvet, hogy miért nem kellene leülnie Harrisszel vitázni. Többek közt azt említette, hogy a közvélemény-kutatások szerint országos szinten és a csatatérállamokban is vezet jelenleg, ráadásul szerinte az amerikai közvélemény már most is tudhatja, hogy mi a véleményük a különböző politikai kérdésekben.

A válaszom igen, de amellett is tudok érvelni, hogy miért ne tegyek így. Továbbá nem szeretem jutalmazni az álhíreket […] Több tízmillió dollárt fognak keresni ezzel a vitával. Nem szeretem az ABC-t

– tette hozzá Trump.

Kamala Harris korábban ugyancsak jelezte, hogy készen áll a vitára republikánus ellenfelével. Trump kampánycsapata viszont egyértelművé tette, hogy erre csak azután kerülhet sor, hogy Harrist hivatalosan is megválasztják a demokraták elnökjelöltjévé. Erre az augusztus 19–22. közt esedékes demokrata elnökjelölő konvención kerülhet sor, és Harris már meg is szerezte a szükséges támogatást a jelöltséghez.