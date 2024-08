Hollywood elkezdett beállni Kamala Harris mögé, de ennek meg is kérik majd az árát

Hollywood befolyása a Demokrata Pártra és azon keresztül a mindenkori baloldali elnökre már köztudott, ahogyan az is, hogy az álomgyárban többségében demokrata érzelműek a stúdióvezetők és a legnagyobb világsztárok. Ahogyan Joe Bidennél is elérték, hogy lépjen vissza az elnökválasztástól, úgy arra is hatással lehetnek, hogy végül – még mindig nem hivatalos – utódja, Kamala Harris eséllyel szálljon harcba Donald Trump ellen. Annek ugyanakkor vastagon megkérik majd az árát.

Felrázta az Egyesült Államokat Joe Biden amerikai elnök júliusi döntése, amely során közölte, mégsem indul az idei választásokon Donald Trumppal szemben. Biden a bejelentése után rögtön jelezte, hogy alelnökét, Kamala Harrist támogatja majd, aki mögött annyian sorakoztak már fel a baloldal prominensei közül, hogy egyértelművé vált, ő lesz a Demokrata Párt hivatalos elnökjelöltje. Főleg azután vált egyértelművé a dolog, hogy az óriási politikai befolyással rendelkező Hollywood is elkezdett beállni mögé.

Felpezsdült az álomgyár

Az álomgyárról régóta tudni lehet, hogy elsősorban a demokratákhoz kötődnek a főbb stúdióvezetők és színészek, éppen ezért volt ereje annak a kezdeményezésnek, hogy egyre több híresség szólította fel még július elején Bident a visszalépésre. Már akkor arról írtunk, hogy Hollywood nélkül Bidennek esélye sincs újrázni, ezt pedig végül az elnök is belátta.

Ahogyan Joe Bidentől befásult Hollywood, úgy kapott új erőre Harris esetleges jelölésétől. A CNN a napokban írt arról, hogy Biden visszalépése után több híresség is telefont ragadott, hogy elkötelezze magát Kamala Harris támogatójaként. Egy belsős informátor szerint korábban nyaggatni kellett a színészeket, hogy támogassák valahogy a politikusok kampányát, most viszont ők jelentkeznek maguktól. Legutóbb Barack Obama jelöltségénél volt ilyen.

Már gőzerővel szervezik Kamala Harris új, Los Angeles-i kampányrendezvényét, amelyen óriási összeg folyhat be az elnökjelölt csapatához, igazi nagyágyúk is ott lesznek az eseményen az előzetes hírek szerint. Jessica Alba, Cher, Spike Lee, VIola Davis és Amy Schumer is bejelentette már, hogy támogatja Harrist. George Clooney egyenesen történelmi feladatnak nevezte, hogy támogassa Harris kampányát, míg Beyoncé az egyik dalát is átengedte a politikusnak, hogy használja kampányában.

Régi ismerősök

Apropó, Harris. A kaliforniai születésű politikus évtizedek óta bejáratos Hollywood felsőbb köreibe, rengeteg szoros kapcsolatot alakított ki hírességekkel és háttéremberekkel. Jelentős hátszelet kapott Hollywoodtól 2016-ban is, amikor a szenátusi választáson indult, majd könnyedén meg is nyerte azt. Legbelsőbb baráti köre is Hollywood krémjéből kerül ki.

A Vanity Fair írt arról, hogy többek között már az 1990-es évek elejéről ismeri Dana Waldent, a Disney egyik vezérét. Férjét, Doug Emhoffot pedig Chrisette Hudnlinnak, Reginald Hudlin producer feleségének közvetítésével ismerte meg. Szintén szoros barátságot ápol a Bad Robot filmes cég társvezetőjével, Katie McGrathttal és férjével, J. J. Abramsszal.

A fiatalokon múlik minden

Bármennyire is nagy egyébként Hollywood befolyása, mindent azért ők sem érhetnek el, sőt 2016-ból kiindulva kijelenthető, választást sem biztos, hogy nyerni tud a hírességek által támogatott jelölt. Hillary Clinton például akkor alulmaradt Donald Trumppal szemben. Kamala Harrisnak is fel van adva a lecke, hiszen azokat a fiatalokat kellene megszólítania, akiket Joe Biden képtelen volt.

A mai Z- és TikTok-generációnak pedig vajmi keveset mond George Clooney, vagy Cher támogató szava.

Harrisnak is jóval nagyobb szüksége van a fiatalabb előadókra, a TikTokon például már olyan énekesek is terjesztik, hogy Kamala a menő, mint például Charli XCX. Az alelnök is inkább az idősebb hírességek helyett Ariana Grande és Demi Lovato társaságát keresi elsősorban. Kérdéses ugyanakkor szakértők szerint, hogy azok a fiatalok, akik most nyomnak egy lájkot a Kamaláról szóló képekre és bejegyzésekre, ők valóban megjelennek-e novemberben választani.

Mit kér cserébe Hollywood?

De visszatérve az álomgyárra. Hollywood nem önzetlen segítő, a vezetők kőkeményen meg is kérik támogatásuk árát, persze nem pénzben, hanem más tettekben. A Hollywood Reporter cikke szerint a stúdiófejesek egyik elsőszámú célpontja Lina Khan lesz, az amerikai versenyhivatal, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) elnöke. Reid Hoffman, a LinkedIn társalapítója és a Microsoft igazgatótanácsának tagja 7 millió dollárt adományozott a demokrata pártnak és nyíltan vállalja, hogy az új elnöktől elsőként Khan menesztését várja. Csak emlékeztetőül: az FTC próbálta megfúrni a Microsoft gigaüzletét, az Activision játékkiadó felvásárlását, ami inkább árfelhajtó hatással járt.

Véleményét más befolyásos szereplők is osztják. A nagyvállalatok körében 2009 és 2020 között több mint 400 milliárd dollár értékben történtek meg felvásárlások, az egyik legutóbbi nagy beruházás például az volt, amikor a Disney bekebelezte a Foxot. Az elmúlt négy évben azonban szinte ellehetetlenültek az ilyen üzletek, és Joe Biden elnök hallani sem akart kulcsfigurák leváltásáról. Pedig a hírek szerint Jonathan Kanternek, az igazságügyi minisztérium főosztályvezetőjének is forró lehet a széke, amennyiben Harris elnök lesz. Kanterre is rengeteg panasz érkezett már Los Angelesből.

(Borítókép: Kamala Harris és Jimmy Kimmel 2024. június 4-én. Fotó: Randy Holmes / Getty Images)