Az Egyesült Államok Demokrata Pártjának leendő elnökjelöltje, a jelenlegi amerikai alelnök, Kamala Harris fordulatot hozott a demokraták és republikánusok versenyében a novemberi 5-i választásokhoz közeledve. Az alelnök népszerűsége Joe Biden visszalépése előtt stabil lemaradást mutatott Donald Trump republikánus jelölt magabiztos fölényéhez képest, a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint azonban szoros versenyben dőlhet el, hogy ki lesz az USA következő államfője.

Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok 46. elnöke júliusban jelentette be visszalépését az elnökjelöltségtől, miközben kihívóját, Donald Trumpot az ellene elkövetett merényletkísérlet után alig egy nappal a Milwaukeeban tartott republikánus pártkonferencián hivatalosan is a párt elnökjelöltjévé választották. Annak ellenére, hogy a jelölti versenyből kiszálló regnáló államfő azonnal a támogatásáról biztosította a helyettesét, a visszalépést követően jelentős találgatás indult a Demokrata Párt jelöltjének személyéről, egészen múlthét péntekig, amikor is Kamala Harris ellenfél nélkül indulva a virtuális szavazáson megszerezte a jelöltséghez szükséges 2350 küldött támogatását, amivel hivatalosan is a párt jelöltjévé vált.

A visszalépést megelőzően a Kamala Harris és Donald Trump támogatottsága közötti különbség – bár több alkalommal mindössze egyszázalékosnak mérték – a hét százalékot is elérte. A felmérések szerint népszerűségben a republikánus jelölt rendszerint magabiztosan maga mögé utasította az alelnököt. Joe Biden döntését követően azonban jelentősen nőtt Kamala Harris szimpatizánsainak száma.

A Morning Consulting amerikai közvélemény-kutató cég júliusban megjelent kutatása szerint a republikánus jelölt és a regnáló kormány alelnöke között mindössze két százalékpontnyi különbség volt. A Reuters és az Ipsos közös közvélemény-kutatása viszont egészen más eredményt mutatott, adataik szerint Kamala Harris alelnök Joe Biden visszalépése óta két százalékpontos előnyre tett szert Donald Trump volt elnökkel szemben, Harris 44–42 arányban vezetett népszerűségben.

A két jelölt kiélezett versenyét mutatja a RealClearPolling és a FiveThirtyEight összesítése is. Az előbbi felmérés adatai szerint

Kamala Harris 0,2 százalékkal maga mögé utasította a Republikánus Párt jelöltjét, Donald Trumpot (amivel 2023 szeptember 11. óta első alkalommal vették át a vezetést a demokraták). Eközben az utóbbi felmerésnél jóval nagyobb, közel 2 százalékpontos különbséget mértek.

A The Economist adatai szerint is Kamala Harris vezeti a versenyt 1 ponttal, Donald Trump nagyobb támogatottságát mutatja azonban a Cook Political Report jelentése, 47,1 százalékot jósolva a republikánusnak Kamala Harris 46,3 százalékával szemben. A verseny döntetlenre áll a The New York Times átlagában.

Mindez azt mutatja, hogy nincs egyértelmű esélyese a Fehér Ház elnöki székéért vívott harcnak, egyelőre szoros küzdelemre lehet számítani a november 5-i elnökválasztáson.

Jó döntést hozhatott Biden, helyettese népszerűbbnek bizonyul

A Harris–Trump-párosítást a korábbi Biden–Trump-párosítással összehasonlító közvélemény-kutatások többnyire ugyanazt a demokratabarát tendenciát mutatják. A csatatérállamokra vonatkozó adatok szerint is következetesen javít Harris Joe Biden korábbi teljesítményén.

A felmérések szerint az alelnök jobban teljesít az amerikai elnöknél a fiatalok, a feketék és a latin szavazók körében, amelyektől Biden 2020-as győzelme függött.

Általánosságban elmondható, hogy Kamala Harris lassan népszerűbb, mint Biden – írja az The Intelligencer, amely hozzáteszi: Harrisnek lehetősége van arra, hogy az alelnökválasztása és nem sokkal később az egységes demokrata konvenció nyilvánosságra hozatala révén tovább uralja a politikai híreket, ezt a pozitív tendenciát a hónap nagy részében is fenntartva.