Kamala Harris kedden jelentette be, hogy Tim Walz minnesotai kormányzót támogatja az alelnöki székért folytatott küzdelemben. A Politico szerdai cikkében előszedte a jelölt legutóbbi nyilatkozatát, amelyben Orbán Viktor magyar miniszterelnökről beszél. Kiderült, hogy a J. D. Vance és a demokrata induló gondolkodása közötti különbség erősen megjelenik a magyar kormányfőről alkotott véleményekben.

A két amerikai alelnökjelölt, a demokrata Kamala Harris elnökjelölt által felkért Tim Walz és a republikánus Donald Trump jelöltje, JD Vance között kevés a közös vonás, azonban világnézetük ellentéte kifejezetten jól látható abban, ahogyan Magyarország miniszterelnökéről, Orbán Viktorról gondolkodnak – írja a Politico.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, Kamala Harris, az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltje kedden, a Philadelphiában tartott kampánygyűlésen jelentette be, hogy meglepetésre Tim Walzot, Minnesota kormányzóját választotta alelnökjelöltjének.

A frissen felkért politikus a Fox Newsnak adott közelmúltbeli interjújában azt állította, hogy Magyarország miniszterelnöke nem demokratikus vezető.

A szövetségeseinket tiszteletben tartó külpolitika – nem pedig az olyan diktátorokkal való összebújás, mint Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor – a járható út

– mondta a demokrata alelnökjelölt július 23-án.

A minnesotai kormányzó ezzel a kijelentésével tovább ment, mint Joe Biden elnök, aki márciusban azt mondta, hogy Orbán Viktor „nem hiszi, hogy a demokrácia működik, hanem diktatúrára törekszik”. Az amerikai államfő megjegyzése felháborodást váltott ki a magyar kormányban, amely egyre jobb kapcsolatokra törekszik a republikánusokkal.

Donald Trump alelnöke máshogy látja

A mindössze másfél éves törvényhozói karrierrel rendelkező J. D. Vance ohiói szenátort július 15-én, a Milwaukeeban tartott republikánus konvención tette meg alelnökjelöltjének Donald Trump. Mint írtuk, a politikus korábban már számos kérdésben elismerően nyilatkozott Orbán Viktor magyar kormányfőről. Úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok tanulhatna Orbán Viktor magyar miniszterelnök néhány döntéséből, köztük az egyetemek alapítványokba való kiszervezéséből.

Teljesen ésszerű elképzelés, hogy az adófizetőknek legyen némi befolyásuk arra, hogy a pénzüket hogyan költik el ezeken az egyetemeken. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben hozott okos döntéseket, amelyekből tanulhatnánk

– fejtette ki véleményét Vance, aki még a magyar miniszterelnök Kínával való szoros kapcsolatait is megvédte, feltéve a kérdést:

Miért közeledik Orbán Viktor Kínához? Részben azért, mert az amerikai vezetés nem hoz okos döntéseket.

Magyarország miniszterelnöke Kim Dzsongun mellett az egyetlen külföldi vezető volt, akit Trump megemlített a republikánus nemzeti konvención elhangzott beszédében. „Magyarország, erős ország. Egy nagyon erős, kemény vezető irányítja. Kemény fickó. A sajtó nem szereti őt, mert kemény. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, nagyon kemény ember” – mondta a Republikánus Párt jelöltje Milwaukeeban.

Munkásosztály kontra vidéki fehér szavazók

Korábban a J. D. Vance-ről szóló portrénkban is megírtuk – illetve Walz bejelentése kapcsán –, hogy miért eshetett rájuk a választás. Donald Trump alelnökjelöltjéről úgy gondolhatta, hogy Vance-szel a középnyugati munkásosztályt könnyebben tudja megszólítani, lévén, hogy Vance is a rozsdaövezetből származik, és könyvet is írt saját tapasztalatairól, ami az ottaniak számára a mindennapokat jelenti.

Ezzel szemben Kamala Harris azért dönthetett Walz mellett, mert kormányzóként jó eredményeket tud felmutatni progresszív szakpolitikák kapcsán, valamint kommunikációs stílusa képes lehet megszólítani a vidéki fehér szavazókat. De leginkább amiatt eshetett Walzra a választás, mert az elmúlt két hétben az ő újításával sikerült egy újabb üzenettel támadni a Trump–Vance-kettőst, amit később az egész párt magáévá tett.

