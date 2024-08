Donald Trump nem kap új bírót a kenőpénzes perben

Megtagadta a New York-i bíróság Donald Trump új bíróra irányuló kérvényét. Juan M. Merchan szerint a beadvány pontatlanságokkal és alaptalan állításokkal volt tele azzal kapcsolatban, hogy a bíró lányának politikai kapcsolatai miatt ne tudná pártatlanul eldönteni Trump kenőpénz-ügyének végkimenetelét.

Ez a harmadik alkalom, hogy Merchan visszautasítja a republikánus elnökjelölt vagy ügyvédeinek erre irányuló kérését.

Mindhárom alkalommal azt vitatták, hogy a manhatteni állami bíró összeférhetetlen az üggyel, ugyanis lánya több demokrata politikus és kampány során dolgozott tanácsadóként. Ezek között szerepelt Kamala Harris 2020-as elnöki jelöltségéről szóló projekt is, amely végül „csak” az alelnöki széket szerezte meg neki.

Merchan válaszát az állami bíróság etikai bizottságának tavalyi döntése is megerősíti, ugyanis ők már azt mondták, hogy egy hozzátartozó bírótól független politikai tevékenysége nem ok arra, hogy ne tudjon pártatlanul dönteni egy ügyben. A döntéshozó biztosította az érintetteket, hogy továbbra is a jogszabályok és a bizonyítékok alapján bírálja az ügyet, a nemkívánatos behatásoktól függetlenül.

Azonban Todd Blanche, Trump ügyvédje arról számolt be, hogy Kamala Harris demokrata elnökjelölté válásával csak még jobban megerősödött a részlehajlásról szóló félelmük. Ezzel szemben a vád „bosszantó és felületes” próbálkozásnak nevezte a sokadszorra beadott kérelmet.

Trumpot azzal vádolják, hogy megváltoztatta a 2016-os választások eredményét, miután lefizette Stormy Daniels pornószínésznőt. Az egykori amerikai elnök azért adott kenőpénzt a felnőttfilmek sztárjának, hogy elhallgasson egy 2006-os találkozót kettejük között. Trump szerint az ügy csak a lejáratásáról szól, és a Danielsszel kapcsolatos híresztelések hamisak.

Bár Trumpot még nem ítélték el, már rögtön fellebbezni akart – azonban ez a bírói döntésig nem történhet meg. Ügyvédei az elnöki immunitással próbálják meg védeni a republikánus politikust. Elmondásuk szerint a Fehér Ház személyzetének arról szóló vallomásait, hogy Donald Trump hogyan reagált a pornószínésznővel való kapcsolatáról szóló hírekről, nem használhatta volna fel a bíróság.

Augusztus elején Merchan szeptember 16-i dátumot tűzött az immunitásról szóló tárgyalásnak, szeptember 18-án pedig az esetleges büntetésről és egyéb szükséges eljárásról dönt majd. A jelenlegi ügyről sem az állami bíróság, sem Trump ügyvédei nem kívántak nyilatkozni az AP-nek.

Trump ellen négy eljárás zajlott az utóbbi hónapokban. A Mar-a-Lagói birtokának titkos dokumentumaival kapcsolatos vádakat ejtették, a szövetségi és Georgia-állami, 2020-as választások eredményének megváltoztatásáról szóló eljárások pedig a novemberi választásokig nem indulnak el.