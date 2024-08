Az amerikai hírszerzés megerősítette, Irán hekkelte meg Donald Trump kampányát

Donald Trump kampánya augusztus 10-én Iránt vádolta belső üzeneteinek feltörése miatt, amit Teherán következetesen tagadott. A CBS értesülése szerint iráni hackerek célba vehették Kamala Harris demokrata elnökjelölt kampányát is, írta meg a BBC.

„A hírszerzők biztosak abban, hogy az irániak social engineering és egyéb erőfeszítések révén olyan személyekhez igyekeztek hozzáférni, akiknek közvetlen kapcsolatuk van mindkét politikai párt elnökválasztási kampányához” − áll az amerikai hírszerzés közleményében. „Az ilyen tevékenység, beleértve a lopást és a nyilvánosságra hozatalt, az amerikai választási folyamat befolyásolására irányul” − tették hozzá.

A jelentések szerint a republikánus kampánynak célzott adathalász e-mailt küldtek − egy olyan üzenetet, amelyet úgy terveztek, hogy megbízhatónak tűnjön, hogy a célpontot rávegyék egy rosszindulatú linkre való kattintásra. Ilyen − sikertelen − támadás célpontja lehetett Kamala Harris kampánystábja is.

A hétfői közleményt kiadó ügynökségek, köztük az FBI, a Nemzeti Hírszerzési Igazgató Hivatala és a Kiberbiztonsági és Infrastruktúra Biztonsági Ügynökség szerint a taktika „nem új”, és megjegyezték, hogy Oroszország és Irán már a korábbi amerikai választások során is alkalmazott ilyen módszereket.

Egyelőre nem világos, hogy milyen információkat loptak el a hekkelés során, ha egyáltalán sikerült nekik. Donald Trump szerint a hekkerek csak a nyilvánosan elérhető információkat tudták megszerezni. A The New York Times, a Politico és a The Washington Post azt írta, hogy bizalmas információkat szivárogtattak ki a republikánus kampánystábból, többek között az alelnökjelöltjének, J. D. Vance-nek az átvilágításáról. A kiadványok egyelőre nem kívántak konkrétumokkal szolgálni.

Az amerikai hírszerző ügynökségek szerint „egyre agresszívabb iráni tevékenységet figyeltek meg ebben a választási ciklusban”. A potenciális iráni hekkerekkel kapcsolatban egyre nagyobb az aggodalom, amivel kapcsolatban a Microsoft közölte, hogy „jelentős befolyásoló tevékenység megjelenését” tapasztalta Iránhoz köthető csoportok részéről. Köztük Joe Biden elnök kampányát is érhette iráni hekkertámadás.