„Majd alszunk, ha meghalunk”– hivatalosan is bemutatkozott Kamala Harris alelnökjelöltje

Tim Walz, Kamala Harris alelnökjelöltje a Demokrata Párt konvenciójának utolsó előtti estéjén hivatalosan is bemutatkozott a demokrata szavazóknak – írja a Sky News.

Korábban középiskolai amerikaifutball-edző volt, így több sporthasonlattal is élt a beszédében. Hangsúlyozta, hogy az ő feladatuk az, hogy „elvégezzék a blokkolást és a szerelést”.

„Egyszerre egy centimétert, egyszerre egy yardot, egyszerre egy telefonhívást, egyszerre egy ajtókopogtatást, egyszerre egy 5 dolláros adományt. Már csak 76 napunk van hátra. Az még semmi. Majd alszunk, ha meghalunk. És mindent a pályán fogunk hagyni”– emelte ki Kamala Harris alelnökjelöltje.

A hét elején Tim Walzot azzal vádolták meg, hogy hazudott arról, hogy a lánya hogy született, ugyanis korábban azt állította, hogy ő és felesége méhen kívüli mesterséges megtermékenyítésen estek (IVF) át, de az asszony később azt mondta, hogy méhen belüli megtermékenyítést (IUI) használtak. Beszédében ezzel a témával is foglalkozott.

Minnesotában tiszteljük a szomszédainkat, és az általuk hozott személyes döntéseket. És még ha mi magunk nem is hoznánk meg ugyanezeket a döntéseket, van egy aranyszabályunk – törődj a saját dolgoddal.

„Ebbe beletartoznak a termékenységi kezelések is. Ez Gwen és én személyes ügyünk. Ha még sosem tapasztaltad meg a meddőség poklát, garantálom, hogy ismersz valakit, aki igen” – jegyezte meg.

„Ne felejtsük el, hogy ki támadta meg a demokráciát, és ki mentette meg azt”

Az este alatt a demokraták szót ejtettek a Capitolium ostromáról is, és bemutattak egy videót, melyen Donald Trump látható, ahogy harcra buzdítja híveit, mielőtt azok megrohamozták az épületet.

„Ne felejtsük el, hogy ki támadta meg a demokráciát január 6-án – ő volt. De ne felejtsük el azt sem, hogy ki mentette meg a demokráciát azon a napon – mi voltunk” – emelte ki Nancy Pelosi, az Egyesült Államok kongresszusi képviselője. Hozzátette, hogy soha korábban nem volt még amerikai elnök, aki ilyen arcátlanul megtámadta demokráciájuk alapkövét, és aki „ilyen örömmel elfogadta a politikai erőszakot, és ilyen szándékosan elárulta hivatali esküjét”.

Köszönetet mondott Joe Biden leköszönő elnöknek, mielőtt figyelmét Kamala Harrisnek szentelte volna, aki szerinte készen áll arra, hogy új magasságokba emelje az Egyesült Államokat.

„Én, én, én, én, én”

Az eseményen több híresség is megjelent, többek közt Stevie Wonder, John Legend és Oprah Winfrey is. A műsorvezető felszólította a hezitálókat, hogy „a józan ész nevében” válasszák Kamala Harrist, valamint felhívta a figyelmet a republikánus politikai álláspontok abszurditására is.

„Ezek az emberek, akik rád akarnak ijeszteni olyan emberek, akik el akarják veled hitetni, hogy a könyvek veszélyesek, de a fegyverek nem. Akik szerint van helyes módja a hitnek, és van helytelen módja a szerelemnek. Ezek az emberek, akik először meg akarnak minket osztani, hogy utána uralkodhassanak felettünk.”

John Lewis néhai kongresszusi képviselőt idézve elmondta, hogy nem számít, hogy őseik milyen hajón érkeztek, most egy hajóban eveznek. „A munka soha nem lesz befejezve, mert a szabadság nincs ingyen. Ki kell állni a zsarnokok ellen” – tette hozzá.

Bill Clinton volt amerikai elnök is jelen volt a konvención. Beszédében arra hívta fel a közönség figyelmét, hogy Donald Trump legközelebbi beszédét hallgatva ne a hazugságokat számolják, hanem az „én”-eket. Megjegyezte, hogy a republikánus elnökjelölt olyan, mint egy tenot, aki mielőtt kimegy a színpadra, azzal melegíti be a hangszálait, hogy azt mondogatja: én, én, én, én, én. „Amikor Kamala Harris lesz az elnök, minden nap azzal fog kezdődni, hogy te, te, te.” – tette hozzá Bill Clinton.