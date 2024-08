Borulhat a választási harc Amerikában, visszalépett az elnökjelölt és felsorakozott Trump mögé

Robert F. Kennedy Jr. részlegesen visszalépett, és bejelentette: Donald Trumpot támogatja a novemberi amerikai elnökválasztáson. A péntek esti beszédében – ami egyébként rendkívül hosszúra sikerült – a The Guardian összefoglalója alapján elsőként azt hangsúlyozta, hogy demokrataként kezdte a pályafutását, „apám és nagybátyám pártjában. Abban a pártban, amelynek hűséget fogadtam, még mielőtt elég idős lettem volna ahhoz, hogy szavazhassak”.

Bár szerinte az 1960-as években a Demokrata Párt a szabadság és a munka mellett harcolt, napjainkban „a háború, a cenzúra és a korrupció pártjává vált”. „Mint tudják, elhagytam a pártot, mert drámai mértékben eltért azoktól az alapvető értékektől, amelyekben felnőttem” – mondta ifjabb Kennedy.

Szerinte a Demokrata Párt eltitkolta a hivatalban lévő elnök, Joe Biden szellemi egészségének romlását.

Később köszönetet mondott és egyben gratulált a kampánystábjának. „A legmélyebb hálám a tiétek, és ezt soha nem fogom elfelejteni, nemcsak azért, amit tettetek a kampányomért, hanem az áldozatokért, amelyeket szeretett országunkért hoztatok.” Szerinte egy tisztességes rendszerben megnyerte volna a választást.

Kennedy végül bejelentette, hogy részben visszalép az elnöki székért folytatott versenyből. Ez azt jelenti szavai szerint, hogy azokban az államokban, ahol kiélezett csata várható Donald Trump és Kamala Harris között, törölteti nevét a szavazólapokról. Az általa „kék államoknak” nevezett régiókban, azaz a hagyományosan demokrata többséget hozó területeken viszont ott lesz jelöltként, hogy esetlegesen nevével szavazókat vonzzon el Kamala Harristől.

Így lettek elnöki ambíciói

Korábban részletesen foglalkoztunk azzal, hogy a 2024-es amerikai elnökválasztási kampány kártyáit alaposan megkeverhette volna a független induló: Robert F. Kennedy. Habár a 70 éves politikus családneve remekül hangzik az amerikai választóknak, az már kevesebb embernek tetszik, amiket mond és tesz.

A republikánusok azért félnek tőle, mert szélsőjobboldali nézetei miatt sok értékes szavazatot elcsenhet Donald Trumptól, a demokraták pedig azért, mert pusztán a vezetéknevével és baloldali múltjával képes lehet csorbítani a demokrata elnök, Joe Biden újraválasztási esélyeit. De kicsoda Robert F. Kennedy? Honnan jött, hová tart, kinek a politikai érdekeit képviseli, és lesz-e bármilyen beleszólása Trump és Harris meccsébe?

Robert F. Kennedy Jr. (gyakran a rövidített formájában RFK vagy RFK jr.) a leghíresebb amerikai politikai dinasztia, azaz a Kennedy család sarja. Az idősebb Robert Francis Kennedy és Ethel Skakel harmadik gyermekeként született 1954-ben. A politikus alig kilencéves volt, amikor nagybátyját – az elnököt, John Fitzgerald Kennedyt – hivatalos elnöki látogatása során egy merénylő agyonlőtte a texasi Dallasban. Majd nem egészen öt évvel az egész országot és természetesen a Kennedy klánt is mélységesen megrázó sokk után újabb csapás következett: Robert F. Kennedy Jr. édesapját is meggyilkolták.

Az idősebb Robertet még bátyja nevezte ki igazságügyi miniszternek, később New York állam szenátori székét is megszerezte, és népszerű karakterévé vált a korabeli amerikai politikának. Olyannyira, hogy komoly esélye volt megszerezni a Demokrata Párt elnökjelöltségét is. 1968. június 5-én éppen Los Angelesben tartott egy beszédet.

Miután a politikus lelépett a pódiumról, és megpróbálta elhagyni az Ambassador Hotel épületét, egy palesztin fiatal háromszor meglőtte – a merénylő, Sirhan Sirhan állítása szerint azért, mert belengette, hogy megválasztása esetén 50 csúcstechnológiás vadászgépet fog Izrael rendelkezésére bocsátani. John Fitzgerald Kennedy testvére – és cikkünk főszereplőjének apja – még a helyszínen meghalt.

A két traumatikus esemény hatása nem múlt el nyomtalanul Robert lelkében. Az édesapját és nagybátyját is pár éven belül elvesztő, gyászoló Robert elkezdett heroint használni.

A Kennedy családnak rengeteg tagja van, és sokan választottak közülük politikai karriert. A rendkívül gazdag és befolyásos família története viszont tele van tragédiákkal, gyilkosságokkal, balesetekkel és hihetetlen botrányokkal (annyira sokkal, hogy egyesek Kennedy-átokként hivatkoznak a jelenségre). A két meggyilkolt Kennedyn kívül eddig senki sem kampányolt az elnöki székért, egészen mostanáig.

Robert F. Kennedy tavaly bejelentette, hogy megméretteti magát a Demokrata Párt előválasztásán. Ahol veszített. A környezetvédelmi jogász úgy képzelte el az útját az Ovális Irodáig, hogy nagybátyjához és apjához hasonlóan a baloldali politikai tömb kék színében jelölteti magát. A terve végül füstbe ment. Miután Robert. F. Kennedy nem tudta megszerezni a Demokrata Párt elnökjelölti mandátumát a jelenlegi elnökkel, Joe Bidennel szemben, úgy döntött, hogy a demokraták támogatása nélkül is beszáll az elnöki versenybe. Most pedig velük szemben lép vissza Trump javára.