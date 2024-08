Donald Trump nyilvánosságra hozza a merénylettel kapcsolatos összes dokumentumot

Órákkal azután, hogy Robert F. Kennedy Jr. harmadik párti jelölt visszalépett, Donald Trump kijelentette, ha novemberben megválasztják elnöknek, akkor az elnöki merényletekkel – köztük az ellene irányuló merénylettel – foglalkozó részleteket nyilvánosságra hozza.

A The Guardian kiemelte, a Trump elleni július 13-i merényletet hivatalosan is vizsgálják, többek között a titkosszolgálat és az Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) is. Az arizonai Glendale-ben tartott nagygyűlésen a volt amerikai elnök azt is megígérte, hogy megválasztása esetén „létrehozna egy vezető szakértőkből álló bizottságot”, amely Kennedyvel – az oltásellenesség egyik vezéralakjával – közösen vizsgálná a gyermekkori egészségügyi problémákat és kérdéseket.

Kihátrált a Kennedy-család

Amikor Kennedy a gyűlésen csatlakozott Trumphoz a színpadon, a republikánus hallgatóság elismerően fogadta: a kampányeseményen zengte-zúgta a tömeg, hogy „Bobby! Bobby!”. Annak ellenére, hogy a Kennedy-család tagjai korábban elhivatott demokraták voltak.

A rövid beszédében Kennedy azt mondta, Trump „újra egészségessé tenné Amerikát”, és olyan elnök lenne az országnak, „aki megvéd minket a totalitarizmustól”. Kennedy támogatását méltatva Trump kiemelte, Kennedy apja valamint nagybátyja „most az égből lenéznek, és nagyon-nagyon büszkék Bobbyra. Én is büszke vagyok Bobbyra”

Érdekesség, hogy Kerry Kennedy a volt jelölt nővére korábban a Washington Post riporterének azt mondta, hogy bátyja Trump melletti kiállása „obszcén”, majd hozzátette: „azt hiszem, ha ma élne, apám szinte mindent megvetne Donald Trumpban”.

Ráadásul a glendale-i Trump-gyűlés előtt Kennedy öt testvére – Kathleen, Courtney, Kerry, valamint Chris és Rory Kennedy – közös nyilatkozatában a testvérüknek a Trump támogatását „apánk és családunk által vallott értékek elárulásának”, valamint „egy szomorú történet szomorú befejezésének” nevezték. Majd azt is közölték, Harris és Walz demokrata párti jegyét támogatják.

Ennek ellenére az arizonai és ohiói választási tisztviselők megerősítették, Kennedy neve nem szerepel majd a szavazólapokon, Texasban is úgy szerepel, mint aki visszalépett a versenyből. Kennedy kampánya a jelentések szerint Pennsylvaniában is benyújtotta a nevének a szavazólapról való törlésére vonatkozó kérvényeket.