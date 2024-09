Trump bajban lehet, sok republikánus hátrál ki mögüle

2020 után 2024-ben is több republikánus politikus és szervezet buzdít arra, hogy a párt elnökjelöltje, Donald Trump helyett szavazzanak demokrata kihívójára. Legutóbb több mint kétszáz, korábban a párt arcainak számító stábtag írt egy nyílt levelet, amiben Trump helyett a Kamala Harrisre való szavazásra buzdítják a moderált republikánusokat. Ugyan a levél a republikánusokat nem annyira befolyásolhatja, de okozhat kellemetlen perceket Trumpnak.

Több mint kétszáz, korábban republikánus elnök vagy elnökjelöltek stábjában dolgozó konzervatív személy írt alá egy nyílt levelet, amelyben a párt elnökjelöltje, Donald Trump helyett a demokrata Kamala Harris támogatására buzdítanak.

A korábban George W. Bush elnök, John McCain szenátor (és 2008-as elnökjelölt) és Mitt Romney szenátor (és 2012-es elnökjelölt) stábjában dolgozók a levélben többek között arra kérik a republikánus szavazókat, hogy idén Trump helyett Harrisre szavazzanak. Mint a USA Today által megszerzett levélben fogalmaznak:

Ahogy ebben a nyilatkozatban kimondtuk a tiszta igazságot, mindannyian azt jósoljuk, hogy Trump újabb négy évnyi elnöksége helyrehozhatatlanul károsítaná szeretett demokráciánkat

– írják, miközben a levél egy pontján úgy fogalmaznak, Trump újraválasztása „katasztrófa lenne nemzetünk számára.”

Az összesen 238 aláíróval rendelkező levél szerint a republikánus elnökjelölt mind bel-, mind külpolitikai szempontból káros lenne Amerikának. Míg a belpolitika kapcsán a „kaotikus vezetés” mellett a „veszélyes célokat” tartalmazó Project 2025-öt említik, addig a külpolitika kapcsán amiatt kritizálják Trumpot, hogy szerinte ő és alelnökjelöltje, J.D. Vance „meghajol olyan diktátorok előtt, mint Putyin”, ami szerintük veszélyezteti a világ demokratikus mozgalmait.

Emiatt amellett érvelnek, hogy 2024-ben a moderált republikánusok Trump helyett Harrisre szavazzanak – mint állítják, 2020-ban is a moderált republikánusok szavazatainak köszönhetően győzött az akkori demokrata elnökjelölt, Joe Biden.

Mint írják, ugyan több ideológiai és szakpolitikai kérdésben nem értenek egyet a Kamala Harris és Tim Walz alkotta demokrata párossal, de szerintük az alternatíva náluk rosszabb.

Szívből kérjük ezeket a barátokat, kollégákat, szomszédokat és családtagokat, hogy ismét álljanak ki bátran, és olyan vezetőkre szavazzanak, akik a konszenzusra, nem a káoszra törekszenek; akik egyesíteni fognak, nem pedig megosztani; akik büszkévé teszik országunkat és gyermekeinket

– fogalmaznak, amihez a legvégén hozzáteszik, idén ezek a vezetők Kamala Harris alelnök és Tim Walz minnesotai kormányzó.

Nem példanélküli a megmozdulás

Mint arra a levél aláírói is emlékeztetnek, nem idén volt az első alkalom, hogy a korábban McCain és Romney stábjában dolgozók kiálltak Trumppal szemben, mivel 2020-ban is közel 150-en írtak alá egy Joe Biden támogatására buzdító levelet. Idén azonban csatlakoztak hozzájuk a korábban George H. W. Bush elnök stábjában dolgozók is.

Mint a levélben írják, négy évvel ezelőtt is hasonló okok miatt döntöttek a Trump helyett Bidenre való buzdítás mellett, felhívva a figyelmet arra, hogy azt hónapokkal azelőtt tették, hogy „az elsikkasztott választásokkal kapcsolatos hazugságok mindennapi beszédtémákká váltak”, valamint hat hónappal a január 6-i események, azaz a Capitolium ostroma előtt, amikor Trump-szimpatizánsok próbálták megállítani Joe Biden elnökké szentesítését a Képviselőház és a Szenátus közös ülésén.

Azonban nem ők az egyetlen, magukat moderált republikánusnak vallók, akik Trump újrázása ellen érvelnek.

Az egyik leghíresebb kezdeményezés a magukat demokráciapártinak nevezett Lincoln Project, amely csakúgy, mint négy éve, idén is Trump, valamint a korábbi elnökhöz lojális jelöltek ellen folytatnak kampányt a közösségi médiában. Érvelésük szerint Trump veszélyt jelent a demokráciára, aki szerintük hátrahagyta az egykoron Abraham Lincoln által vezetett párt korábbi nézeteit.

Legutóbb a Heritage Foundation és közel száz konzervatív think tank által elkészített Project 2025 abortuszellenes részeire hivatkozva állították azt, hogy amennyiben Trump megvalósítaná az abban leírtakat, akkor „Amerika többé nem lesz a szabadok országa”.

Az erről szóló videójukban azt az elképzelt lehetőséget mutatják be, hogy a terhesség művi megszakítását szövetségi szinten szavatoló Roe kontra Wade döntés eltörlése után a republikánusok szövetségi szinten is szigorítanának az abortuszon, és többek között betiltanák az ún. „abortuszturizmust”. A projekt szakpolitikai javaslataiban valóban szerepel ilyen ötlet, ugyanakkor Trump és Vance is kizárta, hogy megválasztásuk esetén szövetségi szinten szigorítanának a terhesség művi megszakításán.

If Trump wins and enacts his #Project2025 agenda, America will no longer be the land of the free. pic.twitter.com/lYObkfKyo1 — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) August 30, 2024

Rajtuk kívül pár korábbi republikánus is nyíltan állt ki Harris mellett. A demokrata jelölőgyűlésen többek között felszólalt Trump korábbi sajtófőnöke, Stephanie Gresham, a Trump idején Mike Pence alelnök tanácsadójaként dolgozó Olivia Troye, Georgia korábbi republikánus kormányzóhelyettese, Geoff Duncan, valamint a Trump ellen indított impeachment-eljárást megszavazó, majd a január 6-i bizottság munkájában részt vevő korábbi republikánus képviselő, Adam Kenzinger is.

Ezenkívül a republikánus előválasztáson Nikki Haleyt támogatók egy része nyíltan is a Harris–Walz párosra való szavazásra buzdítja a republikánusokat, annak ellenére, hogy az egykori elnökjelölt-aspiráns végül beállt Trump mögé, és felszólította a csoportot, hogy ne használják a nevét.

Számít-e ez Trumpnak?

Négy éve, de nyolc évvel ezelőtt is több republikánus fogalmazta meg kritikáját a párt elnökjelöltjével szemben, és buzdított helyette a demokratákra való szavazásra. Ennek ellenére Trump 2016-ban győzött, és annak ellenére, hogy 2020-ban alulmaradt, így is növelte szavazóinak a számát.

Ugyan a sajtóban nem fest jó képet Trumpról, hogy korábban a párt arcainak számító elnökjelöltek stábtagjai Harris mellett állnak ki, de a Republikánus Párt összetétele és szavazói azóta sokat változtak.

Trump 2015-ös megjelenésével olyan választókat is behúzott a pártnak, akik addig politikailag inaktívak voltak, ráadásul az idei választásra sikerült az egész pártot saját arcképére formálnia, miután még a párt elnökségébe is olyan személyek kerültek, akik hozzá lojálisak.

Emellett az ellene indított büntetőjogi eljárások, valamint a merényletkísérlet miatt a párt és szimpatizánsai teljesen beálltak mögé, ami szembeötlő volt a republikánusok jelölőgyűlésén is.

Így Trump szavazóbázisát szinte egyáltalán nem befolyásolja a levél – a Trumpot ellenző republikánusokat sokszor illetik a szitokszóként használt Never Trumper, valamint RINO (Republican in name only, azaz csak nevében republikánus) jelzőkkel –, azonban a magukat függetlennek vallókra akár hatással is lehet.

Ugyanakkor a választást nem a mostani levél fogja eldönteni, hanem többek között a szeptember 10-én rendezendő elnökjelölti vita, és hogy a republikánusok erős választói bázisával szemben Harrisnek sikerül-e újraépítenie azt a választási koalíciót, amivel négy évvel ezelőtt Joe Bidennek sikerült legyőznie Trumpot.