Egy friss elemzés szerint a demokraták nincsenek biztonságban, ezt Trump még behúzhatja

Két hónap múlva tartják a 60. elnökválasztást az Amerikai Egyesült Államokban. Bár úgy tűnik, hogy jelenleg némileg Kamala Harris fut neki nagyobb eséllyel a megmérettetésnek, a Politico szerint nem szabad leírni Donald Trumpot, ugyanis a közvélemény-kutatások szerint egyáltalán nem kizárható, hogy a volt amerikai elnök visszaköltözik a Fehér Házba.

A FiveThirtyEight, a RealClearPolitics és a Silver Bulletin felmérése alapján a közvélemény-kutatások mindegyik államban rendkívül szorosak, a szerző szerint pedig ez már nem sokat változik a következő kilenc hétben.

Abból a hét államból, amelyet mindkét kampány az elektori kollégium fő csatatereként jelölt meg, Harris háromban – Michiganben, Pennsylvaniában és Wisconsinban – több közvélemény-kutató szerint is vezet Trump előtt.

Ezek az előnyök azonban nem túl nagyok: csak egyetlen államban, Wisconsinban mérnek 3 százalékpontnál nagyobb előnyt az alelnök javára.

Három másik államban – Arizonában, Georgiában és Nevadában – a felmérések olyan szorosak, hogy a különböző közvélemény-kutatások vasárnap este teljesen eltérő képet festettek le.

Az egyetlen csatatérállam, amelyben Trump mindhárom közvélemény-kutató szerint vezet, Észak-Karolina, azonban az előnye itt is mindössze 1 százalékpont. Ez az az állam, ahol Donald Trump 2016-ban és 2020-ban is győzedelmeskedett.

Kiemelték, hogy az a három állam, ahol Harrisnek szerény előnye van, elegendő lenne az elnökség megnyeréséhez, ha a hagyományosan kék államokat is megnyerné, és megszerezné az elektori szavazatokat Nebraska 2. kongresszusi körzetéből, ahol a Split Ticket/SurveyUSA szombaton közzétett felmérése 5 pontos előnyt mutatott neki Trumphoz képest.

A szerző röviden úgy foglalta össze, hogy Harris szűken vezet a Rust Beltben – ami elég lenne a győzelemhez –, de Trump a nyakában liheg. Ráadásul ezek azok az államok, ahol a közvélemény-kutatások a legkevésbé voltak pontosak, és kifejezetten alulbecsülték Trumpot az elmúlt két választáson. Hillary Clinton 2016-ban mindhárom államban vezetett Trump előtt, aztán mégis elveszítette őket.

A napfényövezet Trump helyett Harrisszel kacsingat

A szerző azt is kiemelte, hogy a jelöltek lényegében holtversenyben állnak a napfényövezetben, ahol Trump szűken vezet az egyetlen olyan csatatérállamban, amelyet korábban is megnyert és most is megnyerhető számára. Ez nagy változás a nyár elejéhez képest, amikor Trump a napfényövezet államaiban folyamatosan vezetett Biden előtt, mielőtt a jelenlegi elnök visszalépett volna a megmérettetéstől.

Az elemzés szerint a jelenlegi csatatérállam-dinamika nagymértékben tükrözi a harctér meglévő pártosodását. Az a három állam, amelyben Harris folyamatosan vezet, olyan állam, ahol Trump 2016-os győzelme előtt a republikánusok 1988 (Michigan és Pennsylvania) vagy 1984 (Wisconsin) óta nem nyertek. Mindháromban olyan demokrata kormányzó van, aki legalább 2,5 százalékponttal nyerte meg a 2022-es versenyét.

A négy másik állam közül csak Nevadát – ahol a republikánusok 2004 óta nem nyertek elnökválasztást, illetve 2012 óta nem nyertek szenátusi választást – tartják általában kékre hajlónak. Eközben a másik három állam csak egyszer szavazott demokrata elnökjelöltre ebben az évszázadban: Arizona (2020), Georgia (2020) és Észak-Karolina (2008).

A legfrissebb felmérések a hét legbizonytalanabb államban:

Arizona (11 elektori szavazat)

FiveThirtyEight: Harris +0,2;

RealClearPolitics: Trump +0,5;

Silver Bulletin: Trump +0,5.

2020-as eredmény: Biden +0,3.

Georgia (16 elektori szavazat)

FiveThirtyEight: Harris +0,4;

RealClearPolitics: Trump +0,2;

Silver Bulletin: Harris +1,1.

2020-as eredmény: Biden +0,2.

Michigan (15 elektori szavazat)

FiveThirtyEight: Harris +2,4;

RealClearPolitics: Harris +1,1;

Silver Bulletin: Harris +1,9.

2020-as eredmény: Biden +2,8.

Nevada (6 elektori szavazat)

FiveThirtyEight: Harris +0,8;

RealClearPolitics: döntetlen;

Silver Bulletin: Harris +0,8;

2020-as eredmény: Biden +2,4.

Észak-Karolina (16 elektori szavazat)

FiveThirtyEight: Trump +0,4;

RealClearPolitics: Trump +0,6;

Silver Bulletin: Trump +0,3.

2020-as eredmény: Trump +1,3.

Pennsylvania (19 elektori szavazat)

FiveThirtyEight: Harris +1,2;

RealClearPolitics: Harris +0,5;

Silver Bulletin: Harris +1,2.

2020-as eredmény: Biden +1,2.

Wisconsin (10 elektori szavazat)

FiveThirtyEight: Harris +3,2;

RealClearPolitics: Harris +1,4;

Silver Bulletin: Harris +3,3.

2020-as eredmény: Biden +0,6.