Dick Cheney volt alelnök, aki George W. Bush második számú embere volt és más republikánus kormányokban is szolgált, Kamala Harris alelnökre fog szavazni a novemberi választásokon, ami figyelemre méltó történelmi pillanat és az egyik legjelentősebb disszidálás két hónappal a választások napja előtt − írta meg a The Washington Post.

„Nemzetünk 248 éves történelme során még soha nem volt olyan személy, aki nagyobb veszélyt jelentett volna a demokráciánkra, mint Donald Trump. Hazugságokkal és erőszakkal próbálta megváltoztatni a legutóbbi választások kimenetelét, hogy hatalmon tartsa magát, miután a választók elutasították őt. Soha többé nem lehet rábízni a hatalmat”− mondta Dick Cheney a támogatásában, amely megerősítette a lánya órákkal korábban tett megjegyzéseit.

Dick Cheney elmondáda szerint azért szavaz Harrisre, hogy teljesítse állampolgári kötelességét, hogy „a hazát a pártcsatározások fölé helyezze, hogy megvédje alkotmányunkat”.

Nyilatkozatával Cheney lett a legbefolyásosabb republikánus, aki aktívan támogatja Harrist, miközben Donald Trump pártjában sokan nyilvánosan fenntartásaikat fejezték ki vele kapcsolatban, de nem használták fel pozíciójukat arra, hogy ellenfele mellett álljanak ki.

Emellett reflektorfénybe helyezi a többi republikánust is, akik még nem támogatták Trumpot vagy Harrist, köztük George W. Bush volt elnököt, Mike Pence volt alelnököt, John Kelly volt fehér házi kabinetfőnököt és Mitt Romney utahi szenátort, aki 2012-ben a Republikánus Párt elnökjelöltje volt.

Mindegyikük nyilvánosan vagy bizalmasan arra a veszélyre figyelmeztetett, amelyet szerintük Trump jelent, de nem tették meg a további lépést, hogy Harris mögé álljanak.

Kamala Harris kampánya az elmúlt hetekben a republikánus szavazóknak udvarolt, hogy tompítsa az őt agresszívan liberálisnak és „kommunistának” tituláló Trump támadásait. Bár a stratégia nem kockázatmentes – mivel egyes demokraták továbbra is megvetik Cheney-t, aki még Bush elnöksége idején, „ökölvívó alelnökként” és az iraki háború szókimondó szószólójaként tevékenykedett –, Harris szövetségesei arra törekedtek, hogy a volt alelnök támogatását egy szélesebb trend részének tekintsék, amelyben a republikánusok félreteszik a politikai nézeteltéréseket, hogy összefogjanak Trump legyőzése érdekében.

Az alelnök büszke Cheney alelnök támogatására, és mélyen tiszteli bátorságát, hogy az ország javát a pártja fölé helyezte. Több száz republikánushoz csatlakozik hozzá, akik az alelnököt és az ő hazafias Amerika-vízióját támogatják Trump volt elnökkel szemben, mert ahogy Cheney alelnök mondta, köztársaságunk jövője forog kockán ezen a választáson

− mondta pénteki nyilatkozatában Jen O'Malley Dillon, Harris kampányányfőnöke.

Már számos republikánus állt ki Harris mellett

Kamala Harris még nem kommentálta Dick Cheney kijelentését, amelyet egyes demokrata stratégák egy kényes egyensúlyozás részének tekintettek, amelyet kampánya végez, miközben a republikánusoknak udvarol, ugyanakkor igyekszik egységben tartani a demokrata bázist.

Donald Trump a támogatásra úgy reagált, hogy Cheneyt „irreleváns RINO”-ként támadta, amely a „Republican in Name Only” (csak nevében republikánus) rövidítése. Dick Cheneyt az iraki háború támogatása miatt is támadta, amely utólag a Bush-Cheney-kormányzat egyik legnépszerűtlenebb döntésévé vált.

Ő a végtelen, értelmetlen háborúk királya, aki életeket és dollárbilliókat pazarol el, akárcsak Kamala Harris elvtársnő. Én vagyok a békeelnök, és csak én fogom megállítani a harmadik világháborút! kitörését

− írta a volt elnök a közösségi médiaplatformján, a Truth Socialon.

Donald Trump a továbbiakban Cheney lányát, Liz Cheney volt wyomingi kongresszusi képviselő támadta, amiért részt vett a 2021. január 6-i, a Capitolium elleni támadás nyomozásának vezetésében, amely a lázadásban való felbujtással vádolta Trumpot.