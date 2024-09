Melania Trump: Szörnyű és gyötrelmes élmény volt a férjem elleni merényletkísérlet

Donald Trump volt amerikai elnököt még július közepén érte támadás a Pennsylvania állambeli választási gyűlésén. Az exelnök felesége, Melania Trump eddig hallgatott az eseménnyel kapcsolatban, most azonban megtörte a csendet, és egy félperces videó jelent meg róla, amiben válaszokat követel.

Az egész világot megdöbbentette, hogy Donald Trump volt amerikai elnököt júliusban merényletkísérlet érte. A történtek azóta is sok kérdést vetnek fel, többek között azt is, hogy miért nem lépett előbb a biztonsági szolgálat.

A kérdés jogosnak érezhető, tekintve, hogy több szenátor arról számolt be az eset után, hogy már egy órával a merényletkísérlet előtt lefényképezték és gyanús személyként jelentették Thomas Matthew Crookst, aki az egykori amerikai elnök életére tört, és lövöldözésével egy ember halálát okozta, valamint többeket megsebesített.

A titkosszolgálat szóvivője, Anthony Guglielmi azonban azzal védekezett, hogy az elkövetőt soha nem azonosították fenyegetésként, csupán gyanús személyként. Úgy tűnik, a magyarázatot nem fogadja el Melania Trump volt amerikai first lady, aki egy harminc másodperces videóval jelentkezett közösségi oldalán.

A felvételen Melania Trump elmondja, „szörnyű és gyötrelmes” élmény volt a férje elleni merényletkísérlet.

Nem tudok nem elgondolkodni azon, hogy a bűnüldöző szervek miért nem tartóztatták le a lövöldözőt a beszéd előtt. Biztosan több van ebben a történetben, és fel kell tárnunk az igazságot

– fogalmazott a videóban, melyben az 54 éves egykori modell elárulta, nehezen éli meg azt is, hogy most hallgatnak az ügyről, és nem történik érdemi fejlemény.

Melania Trump egyébként nemrég jelentette be, hogy memoárt készül kiadni, ami „egy olyan nő erőteljes és inspiráló története, aki saját útját járta, és legyőzte a megpróbáltatásokat”. A Melania című könyv ősszel jelenik meg a Skyhorse Kiadó gondozásában, ami Donald Trump olyan támogatóinak könyveit adta ki, mint Rudolph Giuliani volt New York-i polgármester és Alan Dershowitz ügyvéd. A Skyhorse dolgozott már együtt Robert F. Kennedy Jr.-ral és Trump egykori megoldóemberével, Michael Cohennel is, aki később az egyik legkeményebb kritikusa lett.