Kamala Harris először adott interjút a Demokrata Párt elnökjelöltjeként

A demokrata elnökjelölt az ABC-nek adott interjút Pennsylvaniában, ahol többek között beszélt az Egyesült Államok gazdasági és politikai helyzetéről, valamint a fegyvertartásról is. Utalt a keddi, Donald Trumppal folytatott vitájára is, melyet a közvélemény-kutatások szerint meg is nyert, bár ezt republikánus ellenfele tagadja.