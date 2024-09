Újabb fordulat az elnökválasztáson: holtversenyben van Donald Trump Kamala Harrisszel

A The New York Times által publikált közvélemény-kutatások szerint Kamala Harris és Donald Trump népszerűsége 47-47 százalékon áll közvetlenül a Pennsylvaniában rendezett nyilvános elnökjelölti vita után. A választók szerint mégis egyikük szereplése jobban sikerült.

A Philadelphia Inquirer és a Siena College által végzett felmérést a The New York Times közölte, az elemzők és a választók is arra jutottak, hogy Bár a két elnökjelölt jelenlegi támogatottsága 47-47 százalékkal holtversenyt mutat, de mégis az egyikük szereplése meggyőzőbb volt.

A közvélemény-kutatásban résztvevők 67 százaléka találta a vitán jobbnak Harrist, míg Trump szerepléséről csak 40 százalék vélekedett így. Az afroamerikai választópolgárok 87 százaléka a demokrata politikusért rajongott, de a kutatásból az is kiderült, hogy ez a rá voksolók arányát jóval meghaladja – összegezte a hvg.hu.



Pennsylvania, ahol a nyilvános vitát rendezték, az egyik olyan állam, ahol kiélezett lehet a verseny, a felmérés szerint itt mindössze a szavazók 4 százaléka ítélte kiemelkedőbbnek Donald Trump teljesítményét. A pártnélküliek 65 százaléka Kamala Harrist tartotta meggyőzőbbnek, 30 százalékuk Trumpot. Ugyanakkor a válaszadók negyede szerint a demokraták elnökjelöltje kitér a konkrét válaszok elől.

Az előző hétvégén még többnyire Kamala Harris fölényét hozták ki a felméréseken. Erről ebben a cikkben írtunk korábban.