Ki is valójában Donald Trump színes bőrű nácija?

A cikk tartalma egyes republikánusok részéről nyomást váltott ki, hogy rávegyék Mark Robinsont a visszalépésre. Robinson ezt visszautasította. Egyébként ő a populista, keményvonalas republikánusok sorában a legutóbbi, aki Donald Trump árnyékában emelkedett fel.

Ki is az a Mark Robinson?

Az egykori bútorgyári munkás politikai karrierje akkor indult be, amikor 2018-ban részt vett a Greensboro Városi Tanács egyik ülésén, ahol felszólalt annak azon terve ellen, hogy a floridai iskolai lövöldözést követően lemondjanak egy fegyverkiállítást. „Lejövök ide a városi tanácsba, és felháborodottan fogok beszélni, ahogy ezek a baloldali őrültek teszik, amíg nem hallgatnak az emberek többségére ebben a városban” – mondta a fegyvertartási jogok védelmében, amely kijelentése virálissá vált.

Robinson otthagyta bútorgyári állását, és nyilvános beszédeket tartott a Nemzeti Fegyvertartók Szövetsége és más konzervatív csoportok rendezvényein. 2020-ban republikánusként indult az alkormányzói posztért, és első kampányában el is nyerte azt. Robinson hamarosan elkezdte pozicionálni magát, hogy 2024-ben ő legyen az egyik nagy párt fekete kormányzójelöltje az államban, amikor a demokrata Roy Cooper a mandátumkorlátozás miatt már nem indulhat az újraválasztásért – írja portréjában az AP hírügynökség.

Robinson azzal is gyorsan felhívta magára a figyelmet, hogy szította a konzervatív kultúrharcokat, különösen a szexuál- és nemi politikával kapcsolatban. Egy 2019-es Facebook-bejegyzésében Robinson, aki elismerte, hogy az 1980-as években fizetett akkori barátnőjének az abortuszért, azt mondta, az abortusz Amerikában arról szól, hogy „megölöd a gyereket, mert nem voltál elég felelősségteljes ahhoz, hogy lent tartsd a szoknyádat”. Egy 2021-es templomi beszédében a „mocsok” szót használta, amikor a melegekről és a transzneműekről beszélt.

Robinson provokatív nyelvezete miatt egyes republikánusok aggódtak, hogy kevés esélye van megnyerni az általános választásokat Észak-Karolinában, ahol a keményvonalas konzervatívokat a mérsékelt demokraták általában megverik a kormányzói posztért folyó versenyben. A republikánus szavazók többsége nem osztotta ezt az aggodalmat, és idén Robinsont jelölték két, széles körben megválaszthatóbbnak tartott riválisával szemben. Robinsonnak további segítséget jelentett, hogy az előválasztáson Trump támogatta, aki Robinsont Martin Luther Kinghez hasonlította.

Mik a vádak?

Robinson kampánya nem úgy alakult, ahogy azt támogatói remélték. Sokan úgy gondolták, hogy győzni tud egy jobbra hajló államban, ahol a demokraták már régóta az afroamerikai szavazatokra támaszkodnak a győzelemhez. Ehelyett Robinson a felmérések szerint folyamatosan lemaradt a demokrata Josh Stein, az állam főügyésze mögött. Stein szerint Robinson alkalmatlan az állam vezetésére.

A republikánus aggodalmak fokozódtak, amikor a CNN egy nagy port kavaró riportjáról kezdtek keringeni pletykák. Már a jelentés csütörtöki sugárzása előtt is felszólították Robinsont, hogy még az éjféli határidő előtt lépjen félre, hogy új jelölt kerülhessen a helyére. Robinson ezt visszautasította, és előzetesen közzétett egy videót, amelyben azt mondta: „Hadd nyugtassam meg önöket, hogy amit a cikkben látnak, azok nem Mark Robinson szavai.”

A CNN olyan bejegyzéseket mutatott be, amelyeket állítólag Robinson több mint egy évtizeddel ezelőtt hagyott egy pornóoldal üzenőfalán, és ahol „fekete nácinak” nevezte magát. 2012-ben azt mondta, hogy jobban szereti Adolf Hitlert, mint Barack Obama akkori elnököt, Kinget rosszabbnak nevezte, mint egy féreg, és azt mondta, hogy szereti a transznemű pornográfiát.

A CNN a hozzászólásokat Robinsonhoz kötötte, mivel a hozzájuk kapcsolódó e-mail a jelölthöz köthető, valamint az írásokban Robinson által még mindig használt kifejezéseket és a személyes életére, családtörténetére és házasságára vonatkozó utalásokat talált.

Sok észak-karolinai republikánus felháborodott, de a jelölt Robinson maradt. A külföldi szavazóknak és a szolgálatot teljesítő katonáknak már kiküldték a szavazólapokat, ami a szavazás hivatalos kezdetét jelentette.

Mi a történtek politikai hatása?

A kormányzói verseny általában nem befolyásolja, hogy melyik elnökjelölt nyeri az állam elektori szavazatait. Különösen Észak-Karolina mutatta meg, hogy a választóknak nincs problémájuk a megosztott kormányzással. Azonban a demokraták remélik – és egyes republikánusok attól tartanak –, hogy Robinson ügye ezt megváltoztathatja.

Trump 2020-ban kevesebb mint 1 százalékponttal nyerte meg Észak-Karolinát, és természetesen Kamala Harris alelnök, a demokraták jelöltje is szemet vetett a 16 elektori szavazatra. A demokratákat már a CNN bejelentése előtt is bátorították Robinson küzdelmei. Most a demokraták támadásba lendültek: Harris kampánycsapata pénteken olyan hirdetést kezdett sugározni, amelyben Trump Robinsont dicséri, a Demokrata Nemzeti Bizottság pedig Trumpot és Robinsont egymáshoz kötő óriásplakátokat helyezett ki.

A republikánusok aggodalmának jele, hogy Robinson már nem jelent meg Trump oldalán, amikor a volt elnök most hétvégén Wilmingtonban járt. De ez a tojástánc bonyolultnak bizonyulhat a kampány végére egy olyan államban, amelyet Trump várhatóan gyakran látogat majd meg.

„Nem hiszem, hogy ennek hatása lesz – mondta Richard Hudson Észak-Karolina republikánus képviselője. – Szerintem a választók elég okosak ahhoz, hogy megkülönböztessék az egyik versenyt a másiktól.”