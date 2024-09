Donald Trump: Kamala Harris egy szellemi fogyatékos

Trump a több mint egy órás beszédében Joe Biden jelenlegi elnök és Kamala Harris alelnök mentális képességeit bírálta – írta meg a The New York Times.

Erre egy nappal azután került sor, hogy Kamala Harris ellátogatott a déli határra, és ígéretet tett a menekültek visszaszorítására és a biztonsági intézkedések megerősítésére.

Trump a nagygyűlésen személyében támadta ellenfelét, bírálta az ellenfele intelligencia szintjét, „szellemi fogyatékosnak” nevezve őt.

A határbiztonsággal kapcsolatban „Kamala értelmileg sérült” – összegezte. Majd arra is kitért, hogy szerinte, ha republikánus tette volna, amit ő tett, akkor eltávolították volna a hivatalából.

Joe Biden idővel vált értelmileg sérültté, Kamala így született. És ha belegondolunk, csak egy értelmi fogyatékos hagyhatta, hogy ez történjen a hazánkkal.

Később „nagyon butának” jellemezte a demokrata ellenfelét. Trump beszédét Prairie du Chienben, a Mississippi folyó mentén fekvő, mintegy 5000 lakosú városban válasznak szánta Harris határlátogatására.

A több mint egy órás beszédében Trump határozottan fokozta Harris elleni támadásait – mint ismert Trump gyakran megkérdőjelezte Biden elnök mentális képességeit. Miközben az amerikaiakat a „migránsbűnözés” hullámára figyelmezteti – még akkor is, amikor az FBI arról számolt be, hogy az Egyesült Államokban a gyilkosságok száma tavaly az eddigi leggyorsabb ütemben csökkent –, Trump gyakran mutat rá olyan kiemelt bűncselekményekre, amelyekben a hatóságok szerint papírok nélküli bevándorlók vettek részt.

„Bárcsak egy r*banc lenne”

Ráadásul – ahogy azt korábban megírtuk – a republikánus elnökjelölt, Donald Trump korábban állítólag régi szokását Kamala Harrisszel szemben is felelevenítette és többször is „r*bancnak” nevezte a demokraták újonnan bejelentett jelöltjét. Trump nem fukarkodik ezzel a jelzővel, hiszen anno Hillary Clintont is így illette, de a listának nagyjából se eleje, se vége.

Emlékezetes, hogy a mára hírhedtté vált Access Hollywood 2005-ös felvételén, ahol Trump azt mondta, hogy „a puncijuknál fogva” megragadhatja a nőket, és „bármit megtehet” velük, mert ő egy „sztár”, azt is állította, hogy megpróbált lefeküdni egy férjes asszonnyal, de hiába, az csalódást okozott neki. „Úgy mozdultam rá, mint egy r*bancra. De nem tudtam odáig eljutni. Aztán egyszer csak meglátom, most már nagy műmellei vannak, meg minden. Teljesen megváltoztatta a kinézetét” – tette hozzá Trump a nőről.

Egy évvel később, 2006-ban Trump azt mondta a New York Daily News akkori beszámolója és a CNN 2016-os tényellenőrzése szerint, hogy azt kívánta, bárcsak Condoleezza Rice akkori külügyminiszter „r*banc” lenne. „Bárcsak egy r*banc lenne. Nem érdekel, hogy kedves nő” – mondta Trump. „Olyasvalakit akarok, aki képes odamenni és alkukat kötni. Elmegy országokba, de soha nem történik semmi. Kivéve a hangzatos szavakat” – tette hozzá.