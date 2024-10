Meztelen Donald Trump-szobrot avattak Las Vegas közelében

Las Vegas közelében, egy autópálya melletti telken felállítottak egy meztelen Donald Trump-szobrot. A több mint 13 méter magas alkotást átszállítják majd a kulcsfontosságú csatatér-államokba is.

Donald Trump nyomot hagyott Las Vegasban egy több mint 13 méter magas, meztelen szobor formájában. A republikánus elnökjelöltet ábrázolós alkotást szeptember 28-án állították fel a nevadai Las Vegastól északra, a 15-ös autópálya mellett, egy bekerített telken – írja a Sky News.

Egyelőre nem világos, hogy ki van a szoborállítás mögött, de a névtelen művész szóvivője elmondta, hogy az installáció neve Crooked and Obscene (vagyis Becstelen és obszcén). A művész azt is közölte, hogy a szobrot át fogják szállítani a kulcsfontosságú csatatér-államokba is.

A szobor karjai zsinórokhoz vannak erősítve, így bábuként is mozgathatók. A The Wrap szerint habszivaccsal bevont fém betonacélból készült, körübelül 2 tonnát nyom, és „párbeszédet akar kezdeményezni”.

43-Foot-Tall Naked Donald Trump Towers Over Las Vegas Freeway | Click to read more 👇 https://t.co/tLt31b7CcL — TMZ (@TMZ) September 28, 2024

A Republikánus Pártnak természetesen nem nyerte el a tetszését az elnökjelöltjükről készült alkotás. „Miközben a családok Las Vegason keresztül autóznak, kénytelenek megnézni ezt a sértő bábut” – mondták. Szerintük a cél a polgárpukkasztás, nem a párbeszéd kezdeményezése.

Nevada az elmúlt négy elnökválasztáson a demokratákra szavazott. 2020-ban Joe Biden amerikai elnök a szavazatok 50,1 százalékával nyerte meg az államot.