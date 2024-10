A Fox News közvélemény-kutatása szerint Trump országos szinten 2 ponttal megelőzi Harrist

A Fox News új országos felmérése szerint Donald Trump volt elnök 50-48 arányban megelőzi Kamala Harris alelnököt az elnökválasztási versenyben. Ez fordított a múlt hónaphoz képest, amikor Harris szűk előnyben volt. Trump 2 pontos előnye a valószínű szavazók között jóval a hibahatáron belül van. Az eredmények megegyeznek a regisztrált szavazók nagyobb csoportjában. A múlt hónapban Harris 2 ponttal vezetett mind a valószínű, mind a regisztrált szavazók körében.





A Fox News megjegyzi: ezek Trump legjobb számai, mióta Harris augusztusban hivatalos jelölt lett.

Trump eredményeinek várható javulása elsősorban a fehér szavazók támogatottságának növekedéséből fakad. Trump a 65 év feletti szavazók és a főiskolai végzettségűek körében is rekordmagasságon áll. A felmérés szerint ugyanakkor Harris jelöltté válása óta most van a legalacsonyabb szinten a főiskolai fekete szavazók, a 65 év felettiek és a főiskolai végzettségű fehér szavazók körében is.

Fotó: Fox News

A 20 pontos nemek közötti különbség továbbra is fennáll, mivel a férfiak Trumpot támogatják, a nők pedig Harrist.

A jó hír Harris számára az, hogy az új szavazóknál nyerésre áll (azoknál, akik nem szavaztak a legutóbbi két elnökválasztáson). Az alelnök a függetlenek között is őrzi két számjegyű előnyét Trump előtt. Az alelnök többségi támogatást kap a spanyol ajkúak (52 százalék) és a 30 év alatti szavazók (54 százalék) körében, a Fox News Voter Analysis választási felmérése szerint ez megegyezik Biden elnök 2020-as támogatottságával.

Trump számára pedig az a felmérés jó híre, hogy szeptember óta minden mutatóban jobban áll. A többség ráadásul pozitívan emlékszik hivatali idejére: 53 százalékuk helyesli az elnökként végzett munkáját. Ez 4 ponttal magasabb, mint amit valaha is kapott hivatala alatt.