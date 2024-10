Donald Trump szerint Kína nem merné őt provokálni, mert tudják róla, hogy „kib***tt őrült”

Donald Trump amerikai elnökjelölt kendőzetlenül mondta el véleményét Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnökről. A republikánus politikus arról beszélt, hogy amennyiben Kína blokád alá vonja Tajvant, azonnal vámokat vetne ki az országra, katonai beavatkozásra pedig nem lenne szükség. Trump arról is beszélt, hogy milyen párbeszéd zajlott le közte és Vlagyimir Putyin között, mielőtt Oroszország megtámadta volna Ukrajnát.

Donald Trump szerint ha visszatérne a Fehér Házba, Kína nem merné őt provokálni, mert Hszi Csin-ping elnök tudja róla, hogy „kibasz*tt őrült” – írja a BBC.

A republikánus elnökjelölt a Wall Street Journal szerkesztőségének nyilatkozva arról beszélt, hogy amennyiben novemberben megválasztják elnöknek, akkor azonnal vámokat vet ki Kínára, ha úgy érzékeli, hogy az Tajvan blokádjára törekszik.

Azt mondanám: ha bemész Tajvanra, sajnálom, hogy ezt kell tennem, de 150–200 százalékos adót vetek ki rátok

– fogalmazott Donald Trump.

A republikánus jelölt azzal érvelt emellett, hogy Amerika ellenfelei biztosan nem lépnének fel az amerikai érdekek ellen egy új Trump-elnökség alatt, merthogy félnének az ő erőteljes, sőt kiszámíthatatlan válaszlépéseitől.

A Wall Street Journal szerkesztőségének arról beszélt a politikus, hogy egyáltalán nem is kellene katonai erőt alkalmaznia Tajvan blokádjának megakadályozására, mert Hszi elnök „tisztel engem, és tudja, hogy kibasz*tt őrült vagyok”.

„Nagyon erős kapcsolatom volt vele” – mondta Trump a kínai elnökről. „Valóban nagyon jó, nem akarom azt mondani, hogy baráti – nem akarok ostobán viselkedni, hogy »ő a barátom volt« –, de remekül kijöttem vele. Ő egy nagyon heves ember” – tette hozzá a republikánus politikus.

Putyinról is elmondta a véleményét

Donald Trump a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való kapcsolatát is pozitív fényben tüntette fel, mondván: „Remekül kijöttem vele”. A republikánus elnökjelölt azonban – akit korábban többször is bíráltak az orosz elnök dicsérete miatt – arról is beszámolt, hogy megfenyegette az orosz elnököt, hogy ne szállja meg Ukrajnát.

Mint a Wall Street Journalnak elmondta, a következő párbeszéd zajlott le közte és Vlagyimir Putyin között: „»Vlagyimir, ha Ukrajnára támadsz, én olyan keményen megütlek, hogy el sem fogod hinni. A kibasz*tt Moszkva közepén foglak megütni«. Azt mondtam: »Barátok vagyunk. Nem akarom megtenni, de nincs más választásom«. Erre ő: »Szó sem lehet róla«. Mondtam neki, hogy: »De igen«”.

Azt mondtam: »Olyan keményen foglak megütni, hogy leszedem azokat a kibasz*ott kupolákat a fejedről«. Mert hát, tudod, a kupolák alatt lakik

– fogalmazott Donald Trump.

Donald Trump kritikusainak azonban egyáltalán nem tetszenek Trump külpolitikai tervei, mivel úgy vélik, hogy azzal a republikánus politikus elszigetelné az országot. A kereskedelmi háborúkra és az orosz–ukrán háborúban való amerikai szerepvállalás befejezésére tett fogadalmaival Trump külpolitikáját „Amerika az első” szlogennel illette.

További aggodalmakat váltott ki Ukrajna szövetségesei körében az is, hogy J. D. Vance-t választotta alelnökjelöltjének, mivel az ohiói szenátor határozottan ellenzi, hogy több amerikai segélyt küldjenek a háborúban álló országnak.

(Borítókép: Hszi Csin-ping kínai elnök és Donald Trump amerikai elnök részt vesznek egy állami vacsorán a Nép Nagy Csarnokában 2017. november 9-én Pekingben. Fotó: Thomas Peter / Pool / Getty Images)