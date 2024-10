Sorsfordító kérdésben adnak igazat Trumpnak az amerikaiak

Továbbra is rendkívül szoros küzdelmet hozhat a két hét múlva esedékes amerikai elnökválasztás. A legfrissebb Reuters/Ipsos-felmérés alapján mindössze három százalékponttal vezet Kamala Harris, azonban ez hibahatáron belül van, így egyáltalán nem biztos, hogy a demokrata jelölt nyeri a voksolást. A csatatérállamok most is kiemelt fontosságúak lesznek.