Durvul a kampány, Kamala Harris előrántotta Donald Trump hitleres kijelentését, és fasisztának nevezte a volt elnököt

Kamala Harris szerdán tartott beszédében utalt a Donald Trump volt kabinetfőnöke, John Kelly által elmondottakra, mely szerint a korábbi amerikai elnök azon panaszkodott, hogy nincsenek neki hűségesküt tevő tábornokok, mint ahogyan a náci Németországban Adolf Hitlerre tették azt a katonai parancsnokok − írta meg a The Guardian.

A demokrata jelölt szerint Donald Trump egyre inkább zavart és instabil állapotban van, ezért kellenek olyan emberek, akik megfékezik az indulatait. Arra is utalt, hogy a volt republikánus kabinetfőnök gyakorlatilag kijelentette, hogy a volt elnök nem az Egyesült Államok alkotmányához hű hadsereget akar, hanem hozzá lojálisat.

Beszédében emiatt hangsúlyozta, hogy ellenfele ellenőrzés nélküli hatalmat akar, pedig kevesebb mint két hét van hátra az amerikai elnökválasztásig. Kamala Harris korábban azzal vádolta Donald Trumpot, hogy a republikánus jelölt belső ellenségként bélyegezte meg politikai ellenfeleit, és a hadsereg bevetését sem tartaná kizártnak a választásokon zavart okozók ellen.

John Kelly 18 hónapig volt Donald Trump kabinetfőnöke annak elnöksége idején, egy korábbi New York Timesnak adott interjújában elmondta, hogy a volt elnök többször is dicsérte Hitlert, és Kelly szerint Trump diktátorként irányítaná az országot, ha újra megválasztanák. Erre a kijelentésre reagált Kamala Harris is, aki úgy véli, ez megmutatja, milyen ember is valójában ellenfele, majd idézte a volt kabinetfőnököt:

minden bizonnyal a fasiszták általános definíciójába tartozik, aki valójában már az első napon diktátori fogadalmat tett, és megfogadta, hogy a hadsereget személyes milíciájaként fogja használni személyes és politikai bosszúhadjáratainak végrehajtására.

Nem ez volt az első alkalom, hogy fasisztának bélyegezte a demokrata jelölt ellenfelét, egy detroiti rádióinterjúban már utalt rá korábban. Ezzel szemben Donald Trump tagadja a John Kelly által elmondottakat.

Megjelent a személyeskedés a választási küzdelemben

Kamala Harris taktikát váltott a választási küzdelemben, mondják republikánus párti közvélemény-kutatók. Frank Luntz kijelentette, hogy amíg a demokrata jelölt a saját elképzeléseit hangoztatta, miért kellene őt az amerikai népnek megválasztani, addig emelkedtek a számadatai, amióta többet foglalkozik ellenfelével, sokkal szorosabbá vált a verseny.

Mark Milley nyugalmazott vezérkari főnök viszont szintén ízig-vérig fasisztának nevezte Donald Trumpot, akit ki kellene végezni, tehát véleménye egyezik azzal, amire John Kelly utalt. Az NBC News utalt a demokrata alelnökre, aki arra a felvetésre, mely szerint felkészült-e arra, hogy Donald Trump már a szavazatszámlálás befejezése előtt győzelmet hirdethet, úgy reagált, hogy minden erőforrással és szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy kezeljék a választásokat követő eseményeket.

Egy Fehér Házban elhangzott sajtótájékoztatón Karine Jean-Pierre is elismerte, hogy az amerikai elnök is egyetért azokkal, akik azt állítják a republikánus jelöltről, hogy fasiszta. Egy riporter kérdése elárulta, hogy szerinte Trump már korábban is kijelentette, hogyan szeretné kormányozni az Egyesült Államokat, vagyis az első naptól kezdve diktátor lesz, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, ahogy azt sem, ami 2021. január 6-án történt.