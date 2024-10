Sorra távoznak a The Washington Post újságírói a tulajdonos döntése miatt

Több mint 200 ezer olvasó mondta le a The Washington Post előfizetését, miután Jeff Bezos, a lap tulajdonosa úgy döntött, nem állnak be Kamala Harris mögé az amerikai elnökválasztás kampánya alatt. A lépés a szerkesztőség több munkatársát is felháborította, a bejelentés óta négy dolgozó döntött úgy, hogy felmond az újságnál.

Az olvasók tömegesen mondják le az előfizetéseiket, az újságírók pedig egymás után távoznak a The Washington Post szerkesztőségéből, miután Jeff Bezos tulajdonos úgy döntött, hogy a lap nem áll be Kamala Harris, a demokraták elnökjelöltje mögé – írja az NPR.

Mint arról korábban beszámoltunk, a The Washington Post múlt héten jelentette be, hogy sem a republikánus, sem a demokrata jelöltet nem támogatja az amerikai elnökválasztás kampányában. A döntés több jelenlegi és volt szerkesztőt is felháborított, valamint más közéleti szereplők is a demokrácia halálának tartották a lépést.

A lap egy 1970-ben kialakult hagyományt szakított meg ezzel, ugyanis szinte minden alkalommal támogatta az egyik jelöltet az elnökválasztás alatt, akik kivétel nélkül demokraták voltak.

A lapvezetés döntését sem az olvasók, sem pedig a dolgozók nem fogadták jól. A lapnak két munkatársa arról beszélt, hogy hétfőn délig mintegy 200 ezer ember mondta le az online előfizetését. Ez a lap körülbelül 2,5 millió előfizetőjének a 8 százaléka, ami fokozatosan nő.

A döntés óta két rovatvezető és két újságíró távozott a szerkesztőségből. Egyikük a felmondása után úgy fogalmazott: „A The Washington Post vezércikkei évtizedeken át jelzőfények voltak, reményt adva a másként gondolkodóknak, a politikai foglyoknak és a hangtalanoknak.”

Jeff Bezos véleménycikkben reagált az ügyre, amiben azt írta, a lépés célja az volt, hogy elkerülje az elfogultságot és a függetlenség hiányát. Emellett visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint ezzel próbálta kiengesztelni Donald Trump republikánus elnökjelöltet, és hogy a saját üzleti céljait akarta támogatni a döntéssel.