Az amerikai elnökválasztás már nemcsak a politikai híreket uralja, hanem a fogadási piacokat is, ahol a magyarok körében egyre népszerűbb Trump győzelmére fogadni. Az itthon kínált nyereményszorzók szerint is jóval esélyesebb Trump ellenfelénél.

Donald Trump a Madison Square Gardenben tartott nagygyűlést, ahol népszerű támogatói is felsorakoztak mellette, köztük Elon Musk, Tucker Carlson, a zenész Kid Rock, valamint a UFC elnöke, Dana White. Az eseményen Trump családja is jelentős szerepet kapott: ott voltak fiai, Donald Jr. és Eric, illetve menye, Lara Trump is. A rendezvény hatására Trump támogatottságában enyhe növekedés volt tapasztalható a fogadóirodáknál, ahogy a média és a hírességek megjelenése felerősítette kampányának dinamikáját.

Mire fogadnak a magyarok?

A Vegas.hu oldalán a nyereményszorzók (oddsok) Donald Trump győzelmét jósolják, jelenleg 1,49-es szorzóval. A demokraták jelöltje, Kamala Harris 2,45-ös szorzóval áll – tehát aki nagyobbat szeretne szakítani, annak érdemes a jelenlegi alelnökre fogadnia.

Ez a különbség egyébként azt is mutatja, hogy Trump nagy előnnyel vezet, de a kampány fordulatai még bármit hozhatnak. A szorzók alakulását nemcsak a közvélemény-kutatások, hanem a kampányesemények is jelentősen befolyásolják.

A fordulatok és botrányok is mozgatják a nyereményszorzókat

– mondta Tulik Ágnes, a Vegas.hu marketingigazgatója. Hozzátette: a kampányban Trump és Harris a szavazóknak folyamatos meglepetéseket tartogattak, ami a nyereményszorzók alakulásán is meglátszott. Az egyik ilyen fordulópont Trump kampányában az volt, amikor egy nyilvános beszédében fegyveres támadás érte, ami szimpátiát generált, és tovább erősítette támogatói bázisát. Emellett Trump provokatív kijelentései megosztották a közvéleményt, szavazóit ezzel mégis összekovácsolta.

Kamala Harris: a magyar női szavazók titkos favoritja

A női fogadók inkább Kamala Harris győzelmét várják, míg a férfiak Trumpra szavaznak. „Megjelentek a nagy tétes fogadók is: már 300 000 forintos tét is érkezett Trumpra” – mondta Tulik Ágnes. A fogadási szokások megoszlanak: az adatok szerint a vidéki fogadók nagyobb arányban tesznek Trumpra, míg a fővárosi fogadók inkább Kamala Harris sikerére számítanak – folytatta.

A politika és a fogadások izgalma egyre több embert vonz, különösen, ha a kampány drámai fordulatokban gazdag. Tulik szerint a fogadók nem csupán az esélyeket mérlegelik, hanem erősen befolyásolja őket a személyes szimpátia is: „Nemcsak a statisztikák alapján tesznek tétet az emberek, hanem saját politikai preferenciáik és érzelmeik alapján is.”

A politikai fogadások Magyarországon is új távlatokat nyitnak a fogadók előtt, különleges szórakozást nyújtva a politikai drámák kedvelőinek. Hozzátette: minél kisebb a szorzó, annál biztosabbnak tartják a fogadóirodák az adott jelölt sikerét. Minden váratlan esemény, mint egy provokatív kijelentés vagy akár egy támadási kísérlet, befolyásolja az esélyeket, és ennek megfelelően azonnal változnak a nyereményszorzók.

Mi a helyzet a nemzetközi fogadóirodáknál?

Az amerikai közvélemény-kutatások szerint október elején még mindkét jelöltnél nagyjából egyenlő esély volt a győzelemre. Harris a szavazatok 49,3 százalékát szerezte volna meg, míg Trump 46 százalékot. A kampány vége előtti utolsó hajrában viszont elhúzott Trump. A nemzetközi fogadóirodáknál jelenleg az ő nyereményszorzói 1,55 körül mozognak, míg Kamala Harrisé 2,76.

Az Egyesült Államok egyes államaira bontott fogadási piacokon szintén Trump dominál, különösen olyan kulcsfontosságú államokban, mint Arizona és Nevada, ahol a Republikánus Párt győzelme az esélyesebb. Tehát egyértelműen kijelenthetjük, hogy a nemzetközi és a magyar fogadási piacon, a Vegas.hu-n is jelenleg Trump az esélyesebb az Egyesült Államok elnöki posztjára.

A cikk elkészítését az LVC Diamond Kft. támogatta. A szerencsejátékban 18 éven felüli, sérülékenynek nem minősülő személyek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték függőséget okozhat.