Donald Trump nemcsak győzött, hanem tarolt az idei elnökválasztáson. Trump győzelme alapvetően a gazdaság helyzetére, az ő arra adott ígéretére, valamint a Demokrata Párt belső problémáira vezethető vissza. Azonban a megválasztott republikánus elnöknek a megszerzett nagy felhatalmazása nagy felelősséggel és lehetőségekkel jár – kérdés, tud-e ezekkel élni. 4+1 pontban elemezzük ki, mi vezetett Donald Trump győzelméhez és mi jöhet ezután.

November 5-én ért véget az amerikai elnökválasztás, ahol Donald Trump republikánus elnökjelölt győzött – ezzel Grover Cleveland után ő lett az első olyan elnök, akinek két ciklusa nem egymást követi.

Trump győzelme ráadásul hatalmas: a hét csatatérállamból legalább négyet megnyert, és a jelenleg még nem eldöntött három államban is vezet – ha nem is nyeri meg őket, 2020-hoz képest így is sokat javított mindhárom államban.

4+1 pontban elemezzük ki, mi is történt az Egyesült Államokban november 5-én.

It's the economy, stupid!

Bill Clinton 1992-es kampányának nem hivatalos szlogenjét annak kampányfőnöke, Jamie Carville alkotta meg, aki az 1990-as évek eleji gazdasági válságot tematizálva győzte le a republikánus elnök George H. W. Bush-t.

Donald Trump szintén ehhez a recepthez nyúlt, amikor kampánygyűléseit mindig azzal a kérdéssel kezdte, hogy jobban élnek-e az emberek, mint négy éve.

Trump a magas árakat és az inflációt felhasználva szólított meg több millió amerikait, akiknek azt ígérte, hogy elnökként csökkenteni fogja az árakat – az egy másik kérdés, hogy erre valóban képes lesz-e rávenni a cégeket.

A választók többsége a gazdasági helyzetet és a megélhetési válságot tartotta a legfontosabb problémának, ami probléma kezelése kapcsán úgy érzeték, azt Trump jobban tudja kezelni Harrisnél – emiatt sikerült javítania lényegében az egész országban 2020-hoz képest.

Trumpnak ezen ígérete pedig a választók szemében felülírta a karakteréből fakadó hibáit,

a 2020-as elnökválasztás eredményének megváltoztatására tett kísérletét, az erőszakos, sokszor már Carl Smith-i értelemben vett ellenségeskedő retorikáját, valamint az ellene indított büntetőjogi eljárásokat, ami kapcsán egyben még májusban el is ítélték – ezzel ő lett az első megválasztott elnök, akit korábban elítéltek, viszont megválasztása miatt vélhetően börtönbüntetés miatt már nem kell aggódnia.

2022 helyett idén jött a vörös hullám

A gazdasági helyzet miatt a republikánusok már a 2022-es félidős választásokon is azt várták, hogy történelmi győzelmet fognak aratni a demokraták, valamint a rendkívül népszerűtlen Biden-adminisztráció miatt.

Ez akkor elmaradt, ugyanakkor idén nem:

Donald Trump 2020-hoz képest minden államban javított, ráadásul látványosan.

Valószínűleg országosan is többen szavaztak rá – jelenleg még a lassan számoló Kalifornia miatt ezt nem tudjuk biztosan kijelenteni –, mint Kamala Harrisre, amit republikánus elnökjelölt legutóbb csak 2004-ben tudott elmondani magáról, azelőtt pedig 1988-ban.

Ezenkívül sokatmondó adat, hogy olyan demokrata államokban, mint New Jersey vagy New York is a szavazatok több mint 45 százalékát szerezte meg – New Jerseyben mindössze öt százalékpont volt a különbség közte és Harris között, ilyen közel legutóbb 1992-ben közelítette meg a demokrata elnökjelöltet egy republikánus.

Ez azt is mutatja, hogy

Donald Trump nem csak egy elnök a sok közül, hanem valóban egy mozgalom arca és vezetője.

Trumpnak sikerült visszatérnie, miközben sokan – köztük e sorsok szerzője is – leírta 2021. január 6-a, a Capitolium ostrom után, azonban betöltött politikai hivatal nélkül sikerült teljesen saját képére formálnia a Republikánus Pártot és ellentétben 2016-os választás után ezúttal nem a pártelit tagjai fogják feltölteni adminisztrációját, hanem hozzá lojális híveivel, emiatt második ciklusa jóval másabb lesz, mint az első.

Hiába cserélték le Bident, ha Biden szelleme végig kísértette a demokratákat

A demokraták nehéz helyzetben találták magukat idén júniusban, amikor Joe Biden amerikai elnök az első elnökjelölti vitán látványosan leszerepelt Donald Trumppal szemben. Annak ellenére, hogy Biden 2020-ban azt ígérte, mindössze egy ciklusig lesz elnök, végül mégis nekifutott az elnökválasztásnak, miközben mentális képességeinek hanyatlása már régóta látható volt.

Biden végül csak egy hónappal később lépett vissza és ajánlotta maga helyett alelnökét, Kamala Harrist.

Biden lecserlésé ugyan pozitív érzéseket váltott ki a demokratákból és szavazóikból, azonban az alelnök így is nehéz helyzetet örökölt.

A Biden-adminisztráció – aminek ő is a tagja volt – rendkívül népszerűtlen volt, sokan Bidenék politikáját okolták a megemelkedett árak miatt, ráadásul míg Trump lényegében már 2022 novembere óta kampányolt és 2016 óta mindenki tisztában van ki is Trump és mit is akar, addig Harrisnek mindössze 109 napja maradt prezentálni saját vízióját és bemutatnia saját magát az amerikaiak szélesebb körének.

Harris ugyan próbált valamennyire eltávolodni a Biden-adminisztrációtól, de ez volt nem elég hangsúlyos: Bident nem lökte a busz alá, ehelyett próbált arról beszélni, hogy valójában jó helyzetben van a gazdaság – makro szinten valóban jó év volt eddig 2024 –, a Biden-adminisztráció hibáit pedig nem ismerte el, az ezekről szóló kérdéseket pedig inkább elmismásolta. Ehelyett új terveket mutatott be, hogy elnökként mit tenne, amiket a republikánusok azzal hatástalanítottak, hogy akkor miért nem tett ezekért az elmúlt négy évben.

Az alelnök emellett paradox módon magát a változás jelöltjének mutatta be annak ellenére, hogy az elmúlt négy évben ő is hatalmon volt – igaz, az alelnököknek valójában túl sok beleszólása nincs az elnök döntéseibe.

Ezenkívül még legalább két problémája volt Harrisnek, amiket nem tudott megoldani: egyrészt az elmúlt évek romló világgazdasági helyzete miatt a legtöbb regnáló állam- és kormányfők hátrányból indultak a választáson, valamint Harris 2019-es elnökjelölt-aspiránsi kampánya és karrierjének eredményei sok esetben szöges ellentétben állt azzal, amit idén képviselt.

Ezek a problémák pedig túl nagyok voltak Harris kampányának,

ráadásul kampányának hibái mellett kellő ideje se volt, hogy ezt megfordítsa.

2016 után ismét kemény ellentétek lesznek a Demokrata Párton belül

Amikor nyolc éve Trump meglepetésre legyőzte Hillary Clintont, a pártban megerősödött a baloldali része – többek között Trump megválasztása segített kikövezni az utat Alexandria Ocasio-Corteznek és általa vezetett 'Squadnak' –, a 2020-as demokrata előválasztás pedig több jelölt is baloldali és progresszív elemekkel próbálta elnyerni a párt szimpatizánsainak szavazatait.

A mostani, 2016-os elnökválasztásnál is nagyobb vereség után azonban ez nem valószínű és már most elkezdődtek a vélhetően hetekig, akár hónapokig tartó egymásra mutogatás, hogy ki a felelős a vereségért.

A progresszívek azt fogják mondani, hogy Joe Biden és a moderáltak a hibásak, míg a moderáltak szerint a progresszívek, amiért a Biden-adminisztráció politikáit nagyban befolyásolták és ez vezetett a párt népszerűtlenségéhez.

Obama elnöksége után a párt eleve válságba került, ami Trump megválasztásával teljesedett ki, azonban a párt belső problémái Biden 2020-as győzelme ellenére továbbra is megmaradtak. A szélsőbaloldali és progresszív kultúrpolitikájuk elidegeníti a párt korábbi bázisszavazóinak számító munkásokat, míg a kisebbségeknek tett, ám nem teljesített ígéretek a Republikánus Párthoz lökte őket.

A választási eredményekből a demokraták egy része valószínűleg azt fogja kiolvasni, hogy a választók inkább jobboldali programokat szeretnének (neoliberális, befelé forduló gazdaságpolitika, izolacionista külpolitika, kemény fellépés a bevándorlás legális és illegális formája ellen, stb.), emiatt a párt moderált részei inkább ebbe az irányba mozdulnának el, míg a progresszívek és a baloldaliak szerint a probléma az, hogy a moderált gazdaságpolitika és ígéretek akár republikánus program is lehetne, emiatt hangsúlyosan baloldali politikát kell folytatni.

Emiatt az elkövetkezendő hónapokban és a 2026-os félidős választásokat megelőző előválasztásokon kemény ideológiai csaták várhatóak a demokraták között.

Ez pedig még élesebb lehet, ha a Szenátus mellett a republikánusok a Képviselőházban is többséget szereznek, hiszen ebben az esetben a republikánusok jelenthetik csak a féket és ellensúlyat Donald Trumppal szemben, ami még frusztráltabbá teszik a demokratákat.

+1 Trump kapott egy második esélyt, kérdés, élni fog-e vele

Kamala Harris és a demokraták azzal vádolták Trumpot a kampány során, hogy veszélyes a demokráciára, hiszen ő maga mondta, hogy egy napig diktátor lenne; a konzervatív Heritage Foundation által elkészített Project 2025 terve pedig megágyazna egy konzervatív deep state létrehozásának.

Trump első ciklusa még az adminisztráció tagjai szerint is kaotikus volt, hiszen Trumpnak nem voltak saját emberei és kiépített infrastruktúrája, hogy irányítsa a nagy hatalmi gépezetet, emiatt nagyban hagyatkozott külső szereplőkre, a Heritage Foundationre, valamint a Republikánus Párt elitjére.

Emellett a 2016-os elnökválasztás orosz beavatkozása és emiatt a Trump-kampánycsapat ellen indított vizsgálatok, valamint a sajtó folyamatos kritikája miatt Trump végig úgy érezte, hogy üldözték, emiatt hiába ígérte azt, hogy egyesíteni fogja a nemzetet, ezen üldözési érzés miatt valójában csak tovább élezte a már meglévő ellentéteket.

Trump a mostani, megkérdőjelezhetetlen győzelme lehetőséget ad neki, hogy megpróbáljon tiszta lappal kezdeni.

Ehhez ugyanakkor nemcsak a demokratáknak, hanem neki is ki kell nyújtania a kezét és leállni az üldözöttség és elutasításból fakadó frusztráció okozta harcias és erőszakos retorikájával és az ígéreteihez képest mérsékeltebb politikát kéne folytatnia.

Hogy ezzel a lehetőséggel tud – és egyáltalán akar-e – élni Trump, azt a jövő dönti el. Azonban vélhetően a demokraták nem lesznek partnerek, ha a megválasztott republikánus elnök leállítja az ellene indított büntetőjogi eljárásokat, ha pedig a Képviselőházban demokrata többség lesz, akkor több eszközük is lesz ezzel támadni Trumpot.