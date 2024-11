Kicsoda Robert F. Kennedy Jr., akit Donald Trump elnökként hatalmassá tesz?

Donald Trump republikánus megválasztott elnök győzelmi beszédében is kitért Robert F. Kennedy Jr.-ra, az egykori független elnökjelöltre, akinek megköszönte támogatását, valamint megismételte, hogy RFK Jr. lényegében teljhatalmat kap az egészségügyben.

Az olajat hagyd rám! Több folyékony aranyunk van, mint a világ bármely más országának. Bobby, maradj távol a folyékony aranytól! Ettől eltekintve jó szórakozást, Bobby!

– mondta Trump szimpatizánsai körében az eredményváró buliján, miközben korábban azt mondta, hogy RFK Jr. lényegében azt csinál az egészségüggyel, amit csak szeretne.

De mit tervez RFK Jr., ha valóban ő lesz az új Trump-adminisztráció egészségügyi minisztere?

A vakcinaszkeptikus környezetvédelmi ügyvéd

Robert F. Kennedy Jr. nemcsak neve miatt volt ismert, hanem környezetvédelmi ügyvédként töltött évei miatt is. Karrierje során több szennyező céget is beperelt, ráadásul sikerrel is járt. Azonban a koronavírus-járvány alatt lett viszonylag ismert,

amikor az amerikai kormány járványra adott válaszát túlzónak találta.

Emellett az Amerikában nagy vakcinaellenes mozgalom egyik vezéralakja: RFK Jr. gyakran hangoztatja azt a tudományosan egyébként cáfolt tévhitet, hogy a vakcinák autizmust okoznak.

Kennedy az elnökválasztási kampány utolsó napjaiban két bejelentéssel keltett nagy figyelmet: egyrészt elmondta, hogy Trump nagy mozgásteret ad neki az egészségügyben, emellett pedig bejelentette, hogy

Trump elnöksége első napján betiltják az ivóvízben a fluorid használatát, amit a fogak erősítése miatt használnak.

Amikor Trumpot kérdezték RFK Jr. tervéről, arra röviden azt válaszolta, hogy ez a terv számára elfogadhatónak számít, miközben sok szakértő szerint az elmúlt évszázad egyik legfontosabb egészségügyi eredménye.

Ezenkívül sajtóhírek szerint az egészségügyi ügynökség élére egy vakcinaszkeptikust ajánl Trumpnak, valamint több vakcina betiltását is javasolja az elnöknek. Az AP hírügynökség pedig úgy tudja, RFK Jr. olyan adatokat kér, amelyekkel alá akarja támasztani, hogy a vakcinák nem biztonságosak.

Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint a globális immunizálási erőfeszítések legalább 154 millió életet mentettek meg az elmúlt 50 évben.

A választás előtti napokban Trump azt mondta, hogy hagyja Kennedyt „vadulni” az egészségügyben, az élelmiszerekkel és a gyógyszerekkel kapcsolatos kérdésekben. Kennedy többször is elmondta, hogy Trump győzelme esetén számos politikai döntést befolyásolni akar, és azt mondta, Trump megígérte neki, hogy ő felel majd az egészségügyi ügynökségekért és azok átszervezéséért.