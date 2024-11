Kamala Harris horrorösszegű adóssággal zárhatta elnökválasztási kampányát

A Politico című magazin amerikai kiadásának kaliforniai vezetője, Christopher Cadelago szerint Kamala Harris komoly adóssággal zárta le az elnökválasztási kampányát – számolt be róla a Newsweek.

Cadelago a X-en közzétett bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy „Kamala Harris kampánya legalább 20 millió dolláros adóssággal ért véget.”

Egy washingtoni forrás szerint kamala harris horror összegű adóssága teljesen valós.

Az amerikai Szövetségi Választási Bizottság (FEC) adatai szerint a Harris-kampány 1009 millió dollárt kapott október 16-ig, majd körülbelül 890 millió dollárt költöttek el.

A demokraták rengeteg pénzt fizetett ki reklámokra. A The New York Times című lap szerint a Harris-kampány „hat számjegyet” költött arra, hogy négy NFL-mérkőzésen transzparensek jelenjenek meg. A The Guardian novemberi jelentése szerint emellett napi „450 ezer dollárt” fizettek azért, hogy Las Vegas gigantikus gömbjében, a Sphere-n jelenítsenek meg hirdetéseket.

Mark Shanahan amerikai politikai szakértő szerint Harris „soha nem érte el” gazdasági üzenetét az elnökválasztási kampány alatt. Véleménye szerint a demokraták lebecsülték Donald Trumpot, valamint Harrisnek túl kevés ideje volt arra, hogy bemutatkozzon Amerikának.