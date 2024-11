Donald Trump bejelentette, ki felel majd az illegális migráció megállításáért

A megválasztott amerikai elnök vasárnap közösségi oldalán jelentette be, ki lesz felelős az illegális bevándorlásért. Tom Homan már az első Trump-kormányban is dolgozott, mielőtt 2018-ban lemondott posztjáról. A Bevándorlási és Vámhivatal egykori igazgatója szigorú migránspolitikájáról ismert.

Donald Trump megválasztott amerikai elnök vasárnap este bejelentette, hogy Tom Homan, aki előző kormányában a Bevándorlási és Vámhivatal megbízott igazgatója volt, az ország határaiért felel majd.

Örömmel jelentem be, hogy az ICE korábbi igazgatója és a határellenőrzés megrögzött támogatója, Tom Homan csatlakozik a Trump-kormányzathoz, és a nemzetünk határaiért (»A határcár«) fog felelni, beleértve, de nem kizárólagosan, a déli határt, az északi határt, a tengeri és a légi közlekedés biztonságát

− közölte Donald Trump Truth Social-oldalán.

A megválasztott elnök hozzátette, hogy „senki sem képes jobban felügyelni és ellenőrizni a határainkat”, és hogy Homan „lesz a felelős az illegális migránsok kitoloncolásáért vissza a származási országukba”.

A CNN már vasárnap beszámolt róla, hogy Trump várhatóan Homant bízza meg a szerepkör betöltésével. A bevándorlás a megválasztott amerikai elnök választási kampányának kulcskérdése volt, és már akkor azt ígérte, hogy több millió migránst deportál majd.

Tom Homan CBS-nek adott interjújában azzal érvelt, hogy „a családokat együtt lehet deportálni”, amikor Donald Trump ígéretéről kérdezték, hogy hivatalba lépése után azonnal tömeges deportálásokat hajt végre. Egy célzott erőfeszítés lenne szerinte, bár a pontos tervekről nem tudott beszámolni.

Nem fogunk koncentrációs táborokat építeni. […] Ez nevetséges.

− közölte Homan a CBS-nek.

Donald Trump már júliusban felkérte a Bevándorlási és Vámhivatal igazgatóját, hogy mondjon beszédet a republikánus nemzeti konvención. Már akkor kijelentette, hogy az illegális migránsok „kezdjenek el csomagolni”, illetve az első Trump-kormányban is aktívan felszólalt ebben az ügyben. Sajtótájékoztatókon rendszeresen hangsúlyozta, hogy a papírok nélküli bevándorlóknak „félnie kell”.

Nem húzza az időt, új ENSZ-nagykövetet is kinevezett

Elise Stefanik New York-i képviselő elfogadta Donald Trump megválasztott elnök ajánlatát, így ő lesz a következő ENSZ-nagykövet − derül ki a The New York Post értesüléseiből.

Megtiszteltetés számomra, hogy Elise Stefanikot jelölhetem a kabinetembe az Egyesült Államok ENSZ-nagykövetének. Elise egy hihetetlenül erős, kemény és okos America First-harcos

− nyilatkozta a megválasztott elnök.

Stefanik 2020-ban részt vett a Biden család korrupciós ügyeinek vizsgálatában, többek között az Ukrajnához kötődő kapcsolatukban. A képviselő megtisztelőnek nevezte jelölését, és elfogadta a pozíciót. Véleménye szerint „Trump győzelme történelmi jelentőségű, és reményt adott az amerikai népnek, és arra emlékeztet, hogy fényesebb napok állnak előttünk – otthon és külföldön egyaránt”.

Amerika továbbra is a világ világítótornya, de elvárjuk és meg kell követelnünk, hogy barátaink és szövetségeseink erős partnerek legyenek az általunk keresett békében.

− mondta Elise Stefanik a The New York Postnak.