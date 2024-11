Donald Trump megmenekülhet, a bíróság elhalasztotta a döntést

A megválasztott amerikai elnök ellen négy büntetőeljárás is folyamatban van, melyek közül mindössze egyben született elmarasztaló ítélet, de ott sem döntötték még el, pontosan milyen büntetést kap Donald Trump. A többiben azonban halogató taktikát folytat, ami eddig bevált, hiszen miután leteszi hivatali esküjét, gyakorlatilag nem lehet elítélni. Kedden a bíróság elhalasztotta a kenőpénzzel kapcsolatos ügyben való döntést.

Kedden a bíróság elhalasztotta Donald Trump megválasztott amerikai elnök ügyében hozott döntést. Juan M. Merchan bíró november 19-ére odázta el az eljárás lezárását, ugyanis várja az ügyészség állásfoglalását arról, mi a teendő a republikánus jelölt választási győzelmét követően − írta meg az AP News.

Trump ügyvédei és az ügyészség az elmúlt napokban állapodott meg az egyhetes halasztásról, melyet e-mailben juttattak el a bíróságnak. Utóbbi érdekkülönbségre, míg előbbiek a választási győzelemre hivatkoztak. A megválasztott elnök kampányának szóvivője üdvözölte a halasztást, majd közölte, hogy a megválasztott elnök győzelme „teljesen egyértelművé teszi, hogy az amerikaiak azonnali véget akarnak az ügynek”.

Az esküdtszék májusban bűnösnek nyilvánította Trumpot a Stormy Daniels pornószínésznőnek 2016-ban történt 130 ezer dolláros kenőpénz átadásával kapcsolatos üzleti feljegyzések meghamisításáért. A megválasztott elnök tagadja, hogy bármi rosszat tett volna, és a vádemelést politikai nyomásgyakorlásnak tartja.

Egy hónappal az ítélethirdetést követően a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a volt elnökök nem vonhatók felelősségre az ország vezetése alatt elkövetett tetteikért, és ezekre nem hivatkozhat az ügyészség személyes ügyekben sem. Trump ügyvédei azt kérték számon, hogy az esküdtszék olyan bizonyítékokra hivatkozott, amelyekre nem lehetett volna. Az ügyészség ezzel nem értett egyet, szerintük ezek a bizonyítékok csak egy részét képzik az egész ügynek.

A volt elnök bűnössé nyilvánítása az első alkalom volt az Egyesült Államok igazságszolgáltatásának történetében, pénzbüntetésre, próbaidőre bocsátásra vagy akár négy éves börtönbüntetésre is számíthat.

Az ügy középpontjában az állt, hogyan számolt el Donald Trump ügyvédjének a kenőpénzről, amelyet jogi költségként próbált meg leírni. Ezzel pedig a kifizetések valódi célját akarta elfedni. A megválasztott elnök azt állította, hogy jogszerűen fizettek a szolgáltatásokért, és Trump családját nem akarták kellemetlen helyzetbe hozni, és nem a választók befolyásolása volt a cél.

Donald Trump hónapok óta küzd az ítélet hatályon kívül helyezéséért, miközben sürgette a bírót, hogy semmisítse meg az ítéletet, de azt is próbálta elérni, hogy az ügy a szövetségi bíróság elé kerüljön, de ezt nem engedélyezték, hiába fellebbezett.

Korábban három másik, egymástól független vádiratot is benyújtottak ellene különböző bíróságokon. Az igazságügyi minisztérium különleges ügyésze, Jack Smith viszont már azt értékeli, hogyan lehetne lezárni a 2021. január 6-án történtek miatti ügyet, mielőtt Trump letenné hivatali esküjét. Ezzel párhuzamosan Georgiában is zajlik ellene büntetőeljárás, de itt is fellebbeztek a döntés ellen.