Egykori ellenfele lehet Donald Trump külügyminisztere

Két floridai képviselő van versenyben a megválasztott amerikai elnök, Donald Trump leendő kormányának külügyminiszteri posztjáért. Marco Rubio lehet az egyik fő jelölt, azonban még nem erősítették meg a hírt. Michael Waltz pedig az új kormány nemzetbiztonsági tanácsadója lehet − írta meg a CBS értesülései alapján a BBC.

A CBS szerint Kristi Noem dél-dakotai kormányzó szintén jelentős szerepet kaphat januártól, és a belbiztonságért felelhet. Donald Trump megválasztása óta sorra nevezi meg jelöltjeit a különböző kormányzati pozíciókra. Emellett a republikánusok átvehetik a szenátus vezetését, de a képviselőházban is előnybe kerültek.

Az egyes pozíciók kiosztásához, így a külügyminiszterihez is a szenátorok jóváhagyása szükséges, de a nemzetbiztonsági tanácsadót az elnök jelöli ki. A mostani jelöltek előtt a megválasztott elnök már kinevezte Susie Wilest kabinetfőnökévé, Tom Homan a bevándorláspolitikáért lesz felelős, míg Elise Stefanik New York-i képviselőnő lehet az Egyesült Államok következő ENSZ-nagykövete.

Egykori ellenfelét jelölheti Trump külügyminiszternek

Marco Rubio tapasztalatai alapján nagy eséllyel lehet az Egyesült Államok következő külügyminisztere. Jelenleg azonban egyeztetések folynak arról, hogy ki tölti be a posztot. A floridai szenátor a hírszerzési bizottság alelnöke, valamint tagja a külügyi bizottságnak. A képviselő ismert keményvonalasságáról, mind Iránnal, mind Kínával szemben kritikus álláspontot képvisel. Ugyan Ukrajnát támogatja, de korábban közölte, hogy az orosz–ukrán háborút le kell zárni.

2016-ban Marco Rubio még Donald Trump ellenfele volt a republikánus elnökjelöltségért folytatott versenyben. Több kérdésben sem értettek egyet akkor, különösen a migrációban, ezért személyeskedésekbe is fordult akkor vitájuk. A konfliktus ellenére a szenátor végül támogatta Trumpot, és mellette kampányolt a 2024-es választások előtt. Szó volt róla, hogy esetleg ő legyen az alelnökjelölt, de végül J. D. Vance kapta a pozíciót.

Már az ötödik nemzetbiztonsági tanácsadó szolgálhat a Trump-kormányzatban

Michael Waltz ismét kongresszusi képviselő lett a választáson, őt várhatóan nemzetbiztonsági tanácsadóvá nevezheti ki a megválasztott amerikai elnök. Waltz zöldsapkásként szolgált a hadseregben, Afganisztánban, a Közel-Keleten és Afrikában is harcolt. Könyvében dokumentálta a George W. Bush vezette kormány idején a tengerentúli hadműveletekben szerzett tapasztalatait.

Az egykori katona Rubióhoz hasonlóan Kínával szemben kritikus álláspontot képvisel. A fegyveres erők készenléti albizottságának elnökeként azt állította, hogy az Egyesült Államoknak többet kell tennie a csendes-óceáni konfliktusra való felkészülés érdekében. Emellett úgy véli, hogy az Egyesült Államoknak továbbra is támogatnia kell Ukrajnát, de az elmúlt hetekben a háborús erőfeszítésekre szánt amerikai kiadások átértékelését szorgalmazta.

Ezenkívül hangsúlyozta, hogy a NATO-szövetségeseknek növelniük kellene védelmi kiadásaikat. A 2021-es afganisztáni kivonulás óta Waltz gyakran bírálta Joe Biden elnököt. Ha elvállalná a felkínált posztot, akkor le kellene mondania képviselőházi tisztségéről, ezzel azonban a republikánus többség csökkenne. Azonban ő lehetne az ötödik nemzetbiztonsági tanácsadó Donald Trump elnöksége alatt.

Farmerből belbiztonsági tanácsadó

Kristi Noem kulcsfontosságú megbízatást kap Donald Trumptól, amely a határvédelemmel, a kiber-, a terrorfenyegetésekkel és a vészhelyzetekkel foglalkozik. Szoros kapcsolatban lesz Tom Homannel, aki a bevándorláspolitikáért lesz felelős.

A képviselőnő 22 évesen otthagyta a főiskolát, hogy családjának farmját vezesse, majd 2018-ban lett Dél-Dakota kormányzója.

A megválasztott elnök Doug Burgum észak-dakotai kormányzót tervezi kinevezni az energiaügyekért felelős posztra, ezt a Financial Times közölte pénteken. Burgum rövid ideig a republikánus elnökjelöltségért is harcba szállt, de mellette Dan Brouillette volt energiaügyi miniszter is esélyes lehet − írta a The Guardian.