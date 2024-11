A „vakcinaellenes” Robert F. Kennedy Jr. lesz Donald Trump egészségügyi minisztere

Az egészségügyi és humán szolgáltatások minisztériumát (Department of Health and Human Services) a korábban demokratákhoz tartozó, majd független elnökjelölt Robert F. Kennedy vezetheti – erről számolt be közösségi oldalán Donald Trump megválasztott amerikai elnök.

Az amerikaiakat túlságosan régóta sújtja az élelmiszeripar egésze, valamint a gyógyszervállalatok, amelyek a közegészségügyet illetően megtévesztésben, félretájékoztatásban és hamis információk terjesztésében részesek

– fogalmazott Donald Trump.

A kijelölt egészségügyi miniszter korábban többször nyilatkozott arról, hogy, ha lehetőséget kap rá, akkor jelentősen átalakítja az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalát, valamint az élelmiszerbiztonság növelését, a gyógyszerek engedélyezésének szigorítását ígérte.

A korábban környezetvédelmi jogászként dolgozó kijelölt minisztert az amerikai média „vakcinaellenesként” jellemzi, aki a koronavírus-járvány idején többször hangoztatta fenntartásait az oltások kötelezővé tételével, valamint a Covid-járvány miatt hozott korlátozó intézkedésekkel szemben.

A család első republikánus politikusa

A fiatalabb Robert F. Kennedy édesapja, a demokrata párti igazságügyi miniszter Robert F. Kennedy után az első olyan tagja a Kennedy-családnak, aki kabinettisztséghez jut amerikai kormányzatban. A Kennedy-család az Egyesült Államok egyik legismertebb demokrata politikusdinasztiája, és ifjabb Robert F. Kennedy az első olyan tagja, aki republikánus adminisztrációban vállal szerepet.

Robert F. Kennedy Jr. 2023. tavaszán jelentette be indulását Joe Bidennel szemben a demokrata elnökjelöltségért. 2023 októberében közölte, hogy nem demokrata színekben, hanem függetlenként indul a 2024-es elnökválasztáson, és ekként teljesítette az induláshoz szükséges feltételeket. 2024 első felében a közvélemény-kutatásokban 8–10 százalékos országos támogatottsággal is rendelkezett.

Idén augusztusban bejelentette, hogy felfüggeszti kampányát és Donald Trump elnökségét támogatja, miközben Donald Trump, akkori republikánus elnökjelöltként pedig ígéretet tett arra, hogy választási győzelme esetén Robert F. Kennedy Jr. kormányzati tisztséget kap az egészségügy területén.

Kulcspozíciók kiosztva

Mint ismert, Donald Trump megválasztása óta több fontos pozíciót is kiosztott már. Ezek közül az egyik – talán nem is túl meglepő döntés –, hogy Elon Musk és Vivek Ramaswamy üzletembereket jelölte a kormányzati hatékonyságért felelős új hivatal vezetésére, akik az elképzelés szerint közösen dolgoznak majd a kormányzati bürokrácia csökkentésén, a túlterjeszkedő törvényi szabályozás egyszerűsítésén, valamint a pazarló kiadások visszavágásán és szövetségi ügynökségek átalakításán. Eddig a megválasztott elnök az alábbi pozíciókat osztotta ki:

Belbiztonsági miniszter – Kristi Noem, Dél-Dakota állam kormányzója;

Védelmi miniszter – Pete Hegseth katonai veterán;

Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója – John Ratcliffe, a Nemzeti Hírszerzés korábbi igazgatója.

Ezen kívül már az izraeli nagykövet személye is ismert, ezt a posztot Trump Mike Huckabee korábbi kormányzónak és baptista lelkésznek szánja.