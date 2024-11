Megbukott Donald Trump egyik miniszterjelöltje

Matt Gaetz jelölését még a republikánusok többsége is elutasította, miután azzal vádolják, hogy 17 éves nőkkel folytatott szexuális kapcsolatot és emiatt a legfőbb ügyészség és a Képviselőház etikai bizottsága is nyomozást folytatott. Helyette Pam Bondi egykori floridai legfőbb ügyészt jelöli Trump az igazságügyminisztérium élére.

Csütörtökön közösségi oldalán jelentette be Matt Gaetz, hogy nem lesz belőle Trump második adminisztrációjában legfőbb ügyész, miután visszalép a jelöléstől.

Gaetz bejelentése annyiból nem meglepő, hogy a floridai képviselő nem túl népszerű a republikánus szenátorok, valamint a képviselőház moderált republikánusai körében: egyrészt Gaetz oroszlánrészt vállalt abban, hogy tavaly megbuktatták Kevin McCarthy republikánus házelnököt – ráadásul McCarthy szerint ebben leginkább a kettejük közötti személyes konfliktusuk motiválta –, másrészt pedig azzal kapcsolatban is felmerültek kérdések, hogy egyáltalán alkalmas lenne-e legfőbb ügyésznek az egyébként jogot végzett, ám ügyészként vagy bíróként soha sem dolgozó Gaetz.

Emiatt eleve több republikánus szenátor kételkedett abban, hogy támogatni tudják-e jelölését – a miniszterjelölteket a Szenátus meghallgatja, valamint szavaz róluk –, ugyanakkor a számuk utóbbi időben még inkább nőtt.

Ugyanis Gaetz jelölése óta az amerikai sajtó attól volt hangos, hogy korábban több alkalommal is szexelt 17 éves nőkkel.

Az ügyben még a legfőbb ügyészség is nyomozott, ám vádat végül nem emelt, ahogy Képviselőház etikai bizottsága is lefolytatta saját vizsgálatát. Ugyan az etikai bizottság nem hozta nyilvánosságra megállapításait, miután a republikánusok amellett érvelnek, hogy mivel már Gaetz nem képviselő, ezért ez nem is indokolt, ugyanakkor a sajtóhoz így is kiszivárogtak részletek, ami még inkább megnehezítette Gaetz dolgát, hogy elnyerje a szenátorok támogatását.

Sajtóhírek szerint Trump alelnökét, J.D. Vance-t kérte meg, hogy győzze meg a republikánus szenátorokat Gaetz támogatásáról, azonban még a Gaetzet támogató szenátorok is kételkedtek abban, hogy a Szenátus zöld utat adna neki – a Szenátusban ugyanis csak három szavazatot veszthetne Gaetz, hogy meglegyen a többség.

Gaetz visszalépését egyébként azzal indokolta, hogy ugyan erős volt a lendület, de jelölése méltánytalanul elterelte a figyelmet Trump–Vance páros munkájáról. Mivel szerinte nincs vesztegetnivaló idő, Trumpnak pedig olyan legfőbb ügyészre van szükség, aki már az első napon munkába tud állni, ezért visszalépett a jelöléstől, amiért egyébként örökké hálás lesz.

Gaetz-et idén Floridában ismét megválasztották, azonban miután Trump legfőbb ügyésznek jelölte, bejelentette lemondását képviselői mandátumáról. Ez egyébként jelenleg nehéz helyzetbe hozza: a jelenlegi, 118. Kongresszus munkájában már nem vehet részt, a január 3-án megalakuló 119. Kongresszusban pedig csak abban az esetben tehetne így, ha visszavonná lemondását még azelőtt, hogy időközi választást írnának ki megüresedett mandátumáért.

Trump egyébként már meg is nevezte, hogy kit fog jelölni Gaetz helyett:

választása Florida egykori főügyészére, Pam Bondira esett, aki a megválasztott elnököt például az első impeachment-eljárása során is képviselte.

Bondit Trump lojális támogatójaként tartják számon, aki korábban az egykori Trump-adminisztráció tagjai által alakított politikai think tanket is vezette, valamint hangos kritikusa volt a Trump ellen indított büntetőjogi eljárásoknak.

Legfőbb ügyészként egyébként nagy figyelem fogja övezni, hiszen Trump kampánya során azt ígérte, hogy bosszút fog állni azokon, akik szerinte politikai okokból indítottak ellene jogi eljárásokat.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható (h., k., cs., p. 18:00–22:00, k. 8:00–12:00, sze. 12:00–14:00). További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.